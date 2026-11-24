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Con le figurine la famiglia Panini ha inventato un rito, ma anche una forma di tassonomia sentimentale. Ha insegnato a riconoscere i volti, a classificare, a desiderare, a negoziare secondo la liturgia binaria del «Celo, manca». Due parole che contengono una teoria dell’economia e una lezione di vita sociale. L’album promette il completamento ma vive di incompletezza; la bustina promette una sorpresa, ma non garantisce che sia quella che cerchi. Ogni bambino scopre così il mercato, il caso, il valore del doppio e dello scambio, senza bisogno di un corso di economia. Ciò che i Panini mettevano in commercio non era solo la fotografia di un calciatore, magari introvabile come Pizzaballa: era il piacere di trovare un posto per quella figurina e il dispiacere di non averla ancora. L’album non racconta solo chi giocava a calcio in una certa stagione, ma chi eravamo noi quando cercavamo l’ultima figurina che ci mancava.

Ora quella storia diventa una serie: La famiglia Panini, sei puntate su Rai Uno dal 22 al 30 novembre, dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma. La regia è di Letizia Lamartire, la produzione di Indigo Film con Rai Fiction e Disney+, la sceneggiatura di Monica Zappelli che trasforma in epica imprenditoriale il favolistico familiare. Girata come una favola, con un’atmosfera un po’ Spielberg, tra meraviglia, sguardo dei bambini e racconto simbolico. La guerra, la povertà, le malattie, l’emigrazione. E poi quel territorio, Modena e l’Emilia rossa, dove la religione è quella del lavoro e son tutti comunisti e miliardari. Lavorare tutti e fare soldi, trasformando in oro non solo i motori, l’aceto e il formaggio, ma anche dei pezzetti di carta.

Olga e l’edicola vicina al Duomo

La storia comincia prima dell’album del 1961, prima della rovesciata di Carlo Parola che sarà poi disegnata da Wainer Vaccari, un operaio della Panini che diventerà un grande artista figurativo, prima ancora che qualcuno potesse immaginare di trovare Platini, Maradona o Baggio dentro una bustina. Una famiglia numerosa, una madre energica e un’edicola. Antonio Panini (Edmondo Pesce), originario di Pozza di Maranello, aviatore che sogna il Barone Rosso, muore nel 1941.

Olga Cuoghi (Serena Rossi, che ha studiato la cadenza modenese) resta con otto figli, quattro femmine e quattro maschi, e nel 1945 compra a rate un chiosco in corso Duomo, accanto alla cattedrale di Lanfranco e Wiligelmo, il romanico medievale più bello d’Italia.

All’inizio degli anni Cinquanta i Panini distribuiscono giornali e cercano altri prodotti da vendere. Le figurine esistono già: servono a pubblicizzare merci, a partecipare a concorsi, a raccontare storie con le immagini. Non sono ancora, per conto loro, un grande affare. Giuseppe (Simone Liberati) intuisce che le figurine, fino ad allora gadget pubblicitari, possono diventarlo: verso il 1960 compra da un’editrice milanese (Barbara Boulova) un lotto di figurine di calciatori invendute e le vende in bustina.

Tre invenzioni: la bustina, l’album,la Fifimatic

È la prima invenzione, che nasconde le figurine e le rende una sorpresa. La seconda è l’album Calciatori, nel 1961. È lo strumento per ordinare le figurine. Per capirne la genialità bisogna ricordare che il calcio era già una religione nazionale, ma le facce dei suoi santi non si vedevano alla radio, ma solo sui giornali o piccolissime in tv in bianco e nero e da lontano sugli spalti. Allora ecco i santini con le facce di tutti, a colori sgargianti, in primo piano. Belle come le facce degli otto fratelli della serie tv.

La terza è la macchina inventata da Umberto (Federico Cesari che interpreta il genio della meccanica rientrato dall’emigrazione in Venezuela), la Fifimatic, che industrializza l’imbustamento: il desiderio di un milione di bambini non basta, bisogna anche bisogna anche riuscire a produrre, imbustare e distribuire i milioni di figurine che quel desiderio reclama. La prima edizione viene prodotta in modo artigianale. Le immagini sono stampate, ritagliate, mescolate con i badili da tutti i familiari che le lanciano contro il muro della cantina e imbustate anche con il contributo di lavoranti a domicilio. Lavora tutta Modena, ospedali, ricoveri, carcere compresi.

Poi c’è la rovesciata. Nel 1965 sulla copertina compare Carlo Parola, fotografato mentre si libra nel gesto atletico che diventerà il simbolo visivo della Panini. La posa sembra dire che il calcio è una cosa semplice: un corpo, un pallone, un attimo sospeso. Si crea un archivio popolare del calcio italiano. Nel 1970, con Mexico 70, la collezione dei Mondiali comincia a guardare oltre l’Italia. Il piccolo cartoncino modenese scopre il mondo. Cambiano le didascalie, restano la bustina, la sorpresa, la casella vuota sull’album. È una globalizzazione: un bambino apre con desiderio una bustina e un altro bambino dall’altra parte del pianeta fa lo stesso.

Giuseppe, Benito, Umberto e Franco

Intanto i quattro fratelli non sono più soltanto gli ex ragazzi dell’edicola. L’azienda cresce e ciascuno porta con sé un talento diverso. Giuseppe colleziona figurine, fotografie e ogni genere di immagini con la determinazione di chi considera il collezionismo una forma ordinata della vita. È lui a fondare nel 1966 il Gruppo Sportivo Panini, la squadra di pallavolo che diventerà una delle grandi protagoniste del volley italiano. Collezionare immagini e mettere in piedi una squadra. In entrambi i casi, si tratta di riunire elementi distinti e immaginare che possano funzionare insieme.

Franco Cosimo (Samuele Teneggi), invece, porta la famiglia nell’editoria. Nel 1990 fonda la propria casa editrice, attenta ai ragazzi, alla divulgazione, all’arte e ai libri illustrati. Nel 1992 crea Comix, un tabloid di fumetti e umorismo; due anni più tardi arriva l’agenda scolastica omonima, che trasforma il diario in un piccolo oggetto di culto. Ho la fortuna di entrare in quella storia a questo punto. Ero io il direttore di Comix che abbiamo ideato e fatto con Guido De Maria e i giovani Panini, Laura e Marco, Teresa e Giovanni. Ed era già un’altra storia.

Quel gran pezzo dell’Emilia

Nel 1986 era morto Benito (Luca Di Sessa); nel 1988 la società delle figurine viene ceduta al gruppo editoriale di Robert Maxwell. È un passaggio decisivo. Le figurine diventano una multinazionale, ma il loro luogo d’origine resta un chiosco di corso Duomo. Così ho potuto incontrare tutti i protagonisti di questo racconto. Giuseppe che muore nel 1996. Prima dona al Comune la sua collezione di figurine e da quella donazione nasce il Museo della Figurina, dove la figurina, nata come oggetto effimero da perdere in tasca o da far girare negli scambi, si ritrova in museo. La zia Chicca, Veronica, la sorella maggiore, quella che la segretaria dell’avvocato nel film (Bendetta Cimatti), abitava di fianco alla redazione e ci portava caffè, torte e merende. Umberto aveva ricostruito una fazenda sudamericana nella campagna modenese, con le mucche per fare il parmigiano e la sua collezione museo di automobili e Maserati d’epoca. Lì, in mezzo alle auto d’epoca, si facevano grandi mangiate di tortellini. Quino, il disegnatore argentino di Mafalda, quella volta c’erano anche Altan, Disegni e Mordillo, mi disse: Sembra di essere in un film di Fellini.

Erano ancora i Panini. Come nella serie dove ripetono per darsi forza: siamo i Panini. È una storia di quel gran pezzo dell’Emilia, (che è anche il nome della moglie di Franco Cosimo, oggi decana dell’immensa famiglia di figli e nipoti) per riprendere il titolo di un gran libro di Edmondo Berselli. Il sud del nord e il nord del sud. Dove si aggiravano vecchi comunisti pragmatici per i quali il socialismo era il capitalismo governato da loro. E in quegli anni di creatività e saper fare emiliano, si potevano fare non solo le Ferrari e le figurine, ma creare un complesso beat, fare concerti, radio private, disegnare fumetti come Bonvi e Silver e cantare come Caterina Caselli e Francesco Guccini, l’Equipe 84, i Nomadi, Pierangelo Bertoli. Poi sarebbe arrivato il rocker Luciano Ligabue e il cantante blues Adelmo Fornaciari, nel senso di Zucchero. E da Zocca sarebbe sceso Vasco.

Il villaggio artigiano

La serie coglie e ben descrive quell’impasto di talento e disciplina che è il tratto distintivo dell’Emilia. Come nella quinta puntata che descrive anche la nascita del villaggio artigiano di Modena Ovest. Fu il primo villaggio artigiano d’Italia. Il sindaco della Liberazione, Alfeo Corassori, comprò nel 1951quattro ettari di terra tra ferrovia, la via Emilia e via Emilio Po. Pensando agli operai licenziati dalla Fiat e dalla Fonderia Corni, ai piccoli artigiani che lavoravano al tornio per la Ferrari e la Maserati. Urbanizzò il terreno e glielo vendette a un prezzo politico bassissimo.

E così una quarantina d’artigiani, lavorando il sabato e la domenica, si costruirono la casa e l’officina in un’atmosfera da epopea del Far West, con e poche risorse che avevano. Nel giro di dieci anni erano nate cento aziende. Tra cui la Panini che aveva aperto lo stabilimento per la produzione delle figurine, ancora oggi stampate qui per tutto il mondo, in fondo a viale Po.

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