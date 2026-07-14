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C’è un paradosso generazionale che molte di noi, cresciute a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila, stanno osservando con un misto di deja-vu e inquietudine. Pensavamo di aver seppellito l’estetica dell’heroin chic, quella magrezza emaciata resa iconica da Kate Moss, sotto i colpi di anni di battaglie culturali. Ci eravamo illuse che la body positivity, l’avvento delle modelle plus-size sulle copertine e le sfilate aperte a ogni tipo di fisicità avessero finalmente sdoganato un concetto elementare: tutti i corpi hanno il diritto di essere rappresentati.

Poi è arrivato il 2026. E con lui, i dati delle ultime Fashion Week e l’ombra ingombrante di un farmaco nato per il diabete e trasformato nel nuovo “sacro graal” della silhouette: l’Ozempic. Il pendolo della moda è tornato a oscillare pericolosamente indietro, riportando in passerella e sui red carpet uno standard di magrezza estrema che credevamo superato.

Cultura

Cosa succede dopo la body positivity? I corpi delle modelle tra pressioni e nuove tutele

Vitalba Azzollinigiurista

I numeri non mentono

Se fino a qualche stagione fa la presenza di forme più morbide sembrava un traguardo consolidato, i dati pubblicati da Vogue Business sulle sfilate delle ultime Fashion Week scattano una fotografia impietosa del fashion system. Su oltre novemila look analizzati tra New York, Londra, Milano e Parigi, la stragrande maggioranza delle sfilate – ben il 97,1 per cento – è stata affidata a modelle giudicate estremamente esili, appartenenti alle taglie francesi 32-36 (circa 36-40 italiana). Al contrario, lo spazio per la diversità è infinitesimale: le modelle mid-size rappresentano appena il 2% dei corpi in passerella, mentre le plus-size sono crollate a un misero 0,7%.

Le professioniste del settore denunciano un netto calo di ingaggi e compensi, con i volti simbolo dell’inclusività ormai progressivamente esclusi dai défilé e sostituiti da corpi prosciugati. L’industria si giustifica dietro ragioni economiche e logistiche, poiché produrre abiti in un’unica taglia campionaria riduce tempi e costi rispetto all’adattamento per silhouette morbide. Una scelta puramente commerciale che, tuttavia, continua a vendere alle consumatrici un ideale irraggiungibile.

A favorire questa drastica inversione di rotta non è stata solo la pigrizia della moda, ma una vera e propria rivoluzione farmacologica e culturale. L’uso off-label (fuori dalle indicazioni mediche originarie) di farmaci a base di semaglutide, concepiti per curare il diabete di tipo 2, ha cambiato le regole del gioco.

In pochi anni, quello che era un trattamento clinico si è trasformato in una tendenza globale. Dai diari personali su TikTok alle sfilate, fino ai red carpet degli Oscar, stiamo assistendo al trionfo di clavicole in vista, braccia millimetriche e costole pronunciate. Star famosissime mostrano fisici improvvisamente svuotati, normalizzando una magrezza tossica che si diffonde capillarmente attraverso gli algoritmi dei social media.

Cultura

Cosmetici, il nuovo comfort (beauty) food

Stefania Leo

I paradossi del nuovo trend

Il rapido calo ponderale legato a questi farmaci ha ridefinito persino i canoni della medicina estetica, coniando neologismi come Ozempic face (il viso svuotato con guance incavate e pelle che cede). Per correggere questo effetto, è nata un’intera filiera di interventi riparatori a base di filler e lifting, espandendo ulteriormente il mercato della manipolazione corporea. Chi non può permettersi i costi elevati del farmaco, inoltre, si riversa sul mercato nero online o su surrogati economici e pericolosi.

Le attiviste storiche della body positivity, guidate da voci come quella di Ashley Graham, definiscono questa regressione uno «schiaffo in faccia» a anni di lotte. La retorica del dimagrimento tecnologico e facile manda infatti messaggi devastanti alle generazioni più giovani, alimentando il rischio di Disturbi alimentari (DA).

Il movimento tuttavia non si dichiara sconfitto: grazie a una solida comunità e al rifiuto delle consumatrici verso corpi standardizzati e medicalizzati, la lotta prosegue per costringere i brand a vestire ogni fisicità, difendendo il diritto a una rappresentazione sana.

Cultura

Affamati di status: la scarsità come materia prima

Lucia Antista

Il dovere della responsabilità

L’industria della moda si muove da sempre per logiche di profitto, accantonando l’inclusività non appena smette di essere finanziariamente vantaggiosa. Ma i corpi non sono accessori intercambiabili ed è fondamentale far sentire la propria voce contro l’imposizione di standard tossici.

Mostrare in passerella una magrezza così estrema ed emaciata non è una scelta estetica neutra: amplifica il rischio di emulazione, spingendo soprattutto le più giovani a rincorrere un ideale irraggiungibile e predisponendo pericolosamente all’insorgenza di un DA. Le passerelle dovrebbero essere uno spazio in cui riconoscersi, non il palcoscenico di un’ideologia che baratta la salute collettiva con un’illusione di status sociale.

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