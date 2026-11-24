Lo chef milanese ha un’idea umana e artigianale del fare cucina che si coniuga con alta qualità e con equilibrio d’impresa. In Manifesto della cucina del futuro prende le mosse da Carlo Petrini per riscoprire il ruolo socializzante e inclusivo del cibo, pur restando lontano dal culto ossessivo di una cucina tradizionale considerata intoccabile

false false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

È possibile trovare un equilibrio tra una vita sui social e il lavoro quotidiano in cucina senza divenire prigioniero della facile etichetta di cuoco influencer? Sembra che Cesare Battisti sia riuscito nell’individuare la formula giusta. Protagonista della scena culinaria milanese con la storica osteria Ratanà a Porta Nuova e con il bistrot vegetariano Remulass a Porta Venezia, il cuoco milanese è anche proprietario in Isola del Pastificio del Ratanà: un laboratorio di pasta fresca aperto nel 2022.

Sembrerebbe il profilo di un classico imprenditore di successo nel mondo della ristorazione, ma in realtà Battisti non ha mai perso di vista le sue priorità, tra cui vi è un’idea umana, artigianale e lenta del fare cucina che ovviamente si coniuga con alta qualità e anche con un equilibrio d’impresa per nulla banale e ancor meno facile da ottenere.

Tradizione e futuro

Una lunga esperienza tra cucina, impresa e comunicazione che ora trova la sua migliore sintesi in Manifesto della cucina del futuro (Rizzoli) in cui Cesare Battisti non si limita a proporre le sue ricette – tutte apprezzatissime su Instagram dove i suoi reel raggiungono migliaia di visualizzazioni – ma propone un’idea di cucina più complessa e strutturata che è anche un’idea di vita. Fatto non nuovo oggi a dire il vero, se non fosse che il pensiero di Cesare Battisti non è assimilabile a quello di chef in odore di guru e calzanti infradito su isole esotiche, ma si orienta attorno a un faro che ha il nome di Carlo Petrini, a cui è dedicato non a caso il libro.

Quello che persegue Battisti è la possibilità, per lui fondamentale, di riscoprire la tradizione vivendola però pienamente nella contemporaneità. Lontano da ogni fossilizzazione, Battisti è ben conscio che l’epoca che viviamo non è la medesima in cui sono state definite e poi tramandate alcune delle più note ricette della cucina italiana. Non si tratta così di snaturare, ma nemmeno di reinterpretare arbitrariamente come spesso accade con alcune star della cucina mondiale, che al pari dei cosiddetti archistar calano dall’alto la loro visione sulle città, sulle cucine e in definitiva sulla vita delle persone.

L’idea di Battisti è agli antipodi. La sua è una visione che parte dal basso, da una consapevolezza diffusa e da un gusto che bilanciato deve vivere senza paura nel suo tempo, anche attraversandone le contraddizioni, senza mai mostrare superficialità, ma nemmeno un eccesso di sacralità. Il cibo è tale nel momento in cui accende la possibilità di una condivisione, la cucina ha un ruolo socializzante e come tale inclusivo e non dovrebbe mai vantarsi di una presunta o reale esclusività.

Precisione e cura

Lontano dunque dalle più facili e banalizzanti mode, ma anche dal culto ossessivo di una cucina tradizionale considerata intoccabile. Battisti si muove su un filo teso all’interno di una spazio ristretto in cui conta soprattutto precisione e cura, e lo fa partendo da quello che fino a oggi è stato da sempre considerato un limite della cucina italiana, ovvero il non essere codificata, a differenza ad esempio di quella francese.

Questa mancanza diviene per Cesare Battisti una possibilità da riscoprire. Un pregio che permette alla cucina italiana un’elasticità capace di vivere e interpretare con più dinamicità la contemporaneità. Un potenziale fino a oggi inedito che attraverso piccole variazioni, minimi inserimenti rende la tradizione un elemento pulsante della nostra contemporaneità e non un bianco sepolcro intoccabile.

Manifesto della cucina del futuro dunque parla di passato per trasformare il presente e lo fa muovendosi su otto valori perno: sapere, cura, consapevolezza, memoria, condivisione, ascolto, etica, identità. E ovviamente 80 ricette da replicare, da sbagliare e da interpretare liberamente nel rispetto degli ingredienti e di quel senso del piatto che parte sempre da un gusto e da un piacere, ma che diviene subito parte della nostra stessa vita. Basti pensare al risveglio di sapori e nostalgie che può dare la pastina al formaggino, così semplice, eppure così densa di vita e di memoria.

© Riproduzione riservata