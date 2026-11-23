Il pasto di fine serata è l’ultimo spazio libero dalla dittatura delle diete: di notte l’alcol e la mancanza di sonno alterano i nostri ormoni, spingendo il cervello verso cibi grassi. Ma tra l’avvento dei fast food e la comodità delle app, il rito collettivo del marciapiede rischia di spegnersi nei salotti di casa

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

La mia ultima casa a Roma distava meno di 100 metri da uno dei più famosi kebab della capitale. Quando dovevo spiegare a qualcuno dove vivevo mi bastava dire due parole: Ali Babà. Lo conoscevano tutti: alcuni attratti dal profumo dello spiedo sempre in movimento, altri certi di trovarlo aperto ogni volta che la fame li assaliva dopo una serata finita tardi, un concerto o una partita.

Innumerevoli posti del genere mi hanno accolto in questi anni di peregrinazioni notturne, diventate un rito. Dal cornettaro chic con i maritozzi ben esposti in vetrina al forno senza insegna e senza nome, dal classico paninaro a lato strada fino alla micro hamburgeria hipster aperta fino a tardi. Porti sicuri nei quali approdare per ingoiare un ultimo, godurioso, boccone, prima di augurarsi la buonanotte.

La scienza

Ma che appetito è quello che ci porta a cercare cibi ipercalorici sulla via di casa, a volte costringendoci a fare anche lunghe deviazioni? Di solito, arriva a serata finita dopo il bicchiere della staffa, ed è una fame diversa da quella del giorno: un secondo prima stai pensando ad altro, l’attimo dopo, improvvisamente, hai bisogno di qualcosa di caldo, unto, salato o dolcissimo.

Qualche spiegazione scientifica sul perché in piena notte non desideriamo un’insalata esiste, soprattutto se questo languore segue una bevuta. Uno studio del 2017 pubblicato su Nature ha dimostrato l’esistenza “dell’effetto aperitivo”. L’alcol attiva nell’ipotalamo gli stessi neuroni associati ai circuiti della fame acuta, provocando una sovralimentazione indotta.

Le bevande alcoliche alterano anche i livelli ormonali, diminuendo la leptina (l’ormone della sazietà) e aumentando la grelina (l’ormone dell’appetito). Altre ricerche hanno inoltre evidenziato come la mancanza di sonno faccia salire i livelli di endocannabinoidi nel sangue, i recettori stimolati anche dalla marijuana. Questo spiegherebbe perché il cibo notturno ci appaia più gustoso e gratificante.

L’assunzione di alcol, oltre a disidratare, causa anche un calo degli zuccheri nel sangue, innescando un segnale di allarme nel cervello che richiede un ripristino immediato di calorie e sali minerali. Questo bisogno fisiologico ha generato qualche mito. Negli Stati Uniti, per esempio, il 64 per cento degli intervistati in un sondaggio ha detto (erroneamente) di credere che abbuffarsi di notte sia l’unico modo per prevenire i postumi della sbornia. Mangiare alle 3 del mattino serve invece più che altro a placare i centri della ricompensa del cervello.

Altre ragioni del “late-night eating” afferiscono infatti alla sfera sociale e di godimento. Il consumo di alcol è associato a momenti di convivialità e relax, che normalmente sono spesso accompagnati da qualche pietanza. La sera inoltrata, poi, è anche il momento in cui, se siamo stanchi, le nostre difese emotive calano, facendo sì che il cervello cerchi nel cibo una ricompensa immediata.

Nord e Sud

In un periodo storico in cui siamo tutti fissati con lo sport e la linea, lo spuntino notturno è ancora uno spazio di libertà, uno dei pochi momenti in cui ci concediamo di non mangiare “bene” e di non contare le calorie, ma semplicemente di ordinare quello che vogliamo. Non controlliamo nemmeno le recensioni su Google e non prenotiamo un tavolo su The Fork. Di solito, ci fidiamo del passaparola per raggiungere questo o quel locale dal nome improbabile.

Un retaggio di quando la ricerca notturna di cibo era più carbonara e meno glamour, e consisteva nell’intercettare a inizio turno fornai e cornettari, bussando alla porta di servizio dei loro laboratori semi-aperti.

A partire dagli anni del boom economico, l’usanza di mangiare tardi, un tempo appannaggio solo delle classi benestanti, è diventata un rituale trasversale che ha finito per unire chi usciva dalle discoteche e i lavoratori della notte, portando all’apertura di locali e chioschi specializzati nello sfamare i nottambuli.

Al Nord, nel corso dei decenni, si è imposta la tradizione salata: fuori dalle discoteche lombarde e venete domina il camioncino ambulante che propone salamella, porchetta, cipolle e salse. Lo stesso accade in Romagna con la piadina, mentre in Liguria si cerca la focaccia calda nei panifici.

Scendendo verso il Centro-Sud, il dolce prende il sopravvento, o quantomeno si affianca al salato. A Roma dominano il cornetto notturno (spesso farcito con quantità industriali di creme) e le bombe alla crema – «quelle delle 6 non fanno male» secondo un’interpretazione di Venditti – affiancati dalla pizza bianca o rossa del forno. A Napoli la notte si chiude con la graffa fritta, il cornetto o la pizzetta a portafoglio. In Sicilia vincono arancini, calzoni, ravazzate o dolci fritti.

A prendersi un posto di rilievo accanto a questi comfort food della tradizione sono arrivati, a partire dagli anni 2000, il kebab e i fast food aperti 24 ore su 24. Oggi, nell’era post Covid, assistiamo all’epoca d’oro delle consegne a domicilio, anche di notte: la ricerca del cibo non si svolge più solo in strada, ma ordinando tramite app, magari smash burger o ravioli asiatici.

Secondo l’Osservatorio Just Eat in Italia addirittura il 42 per cento degli italiani è amante dello “snack” notturno. Un’evoluzione comoda, che però ci priva di qualcosa. Se dal paninaro si incrociavano tipi umani che di giorno non si sarebbero mai sfiorati, il delivery rischia di rendere il nostro appetito notturno sempre più solitario. La fame chimica resta, la ricerca del conforto pure. Solo che adesso, a bussare alla porta nel cuore della notte, non sono più i clienti, ma i rider.

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