Dalla misura confuciana all’astinenza taoista: la cultura cinese non prevede il peccato, ma predica l’equilibrio in tutte le cose. Sesso e appetito non fanno eccezione. La seduzione viene spesso presentata come un’arma nefasta e femminile, che può avvalersi dei piaceri della gola per fare breccia

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

Shi se xing ye: o, tradotto dal cinese classico, «l’appetito per il sesso e il cibo fanno parte della natura umana». Con questa frase Confucio (551-479 A.C.) liquida la questione dei desideri fisici, senza farla più lunga.

La moderazione, il controllo delle passioni, la virtù e la benevolenza (in cinese classico, chiamata ren, e che si estende fra benevolenza e generosità) sono già presenti nel resto dei suoi insegnamenti, trascritti dal suo discepolo Mencio, e si direbbe che l’antico filosofo del regno di Lu non vedesse un motivo per concentrarsi troppo sulla questione.

La cultura cinese, così come quella di una serie di paesi limitrofi, non prevede il peccato originale, e questo alleggerisce in modo significativo diverse cose – pur non risolvendo tutto, dal momento che trattandosi comunque di società patriarcali, il controllo sulla sessualità delle donne rimane forte.

Il cibo, invece, non deve essere abusato per ingordigia dato che questo sovvertirebbe gli equilibri che uniscono tutti gli esseri viventi all’ordine del cosmo, ma almeno il tutto è gestito con meno senso di colpa.

Varie filosofie

Senza per questo pretendere che con Confucio si sia affrontata tutta la Cina: i taoisti, per esempio, l’altro grande movimento filosofico che attraversa praticamente tutta la storia cinese, e che aspira ad allungare il più possibile la vita su questa terra, predica tutta una serie di astinenze – dai cerali, definiti come «i cinque grani», dall’eiaculazione, e dal cibarsi più del minimo indispensabile, imparando a «nutrirsi del respiro» (finora nessuno è diventato immortale con questi metodi) – che indicano, di nuovo, che cibo e sesso senza moderazione non siano cosa.

Con sufficiente autocontrollo, però, cibo e sesso, insieme al sonno, sono non solo parte delle naturali inclinazioni umane, ma necessari alla salute. Anche nella tradizione buddhista, che ha profondamente attecchito in Cina, la moderazione rispetto ai desideri terreni (per quanto riguarda il cibo, particolarmente ottenibile tramite una dieta vegetariana, e priva di cipolle, aglio, e zenzero, che susciterebbero emozioni incontrollabili) è di nuovo il cammino verso la saggezza.

Per quanto il Buddha stesso, dopo aver a lungo digiunato sotto un albero, e divenuto tutto pelle e ossa, decise che la mortificazione della carne non portava a nulla di utile.

Non tutti i monaci o le monache sono costrette ai voti di castità, per quanto sia preferibile per diminuire gli attaccamenti terreni, mentre per quel che riguarda il cibo, da secoli si dibatte sul che fare se un devoto dovesse fare ad un tempio offerte non vegetariane: la risposta solitamente è che sia lecito mangiarne, citando anche la famosa Jataka (storie dalle vite del Buddha) in cui una lepre si gettò nel fuoco per offrirsi in sacrificio al sant’uomo – che in riconoscenza del sacrifico se ne nutrì.

Per non parlare del fatto che in alcune regioni a prevalenza buddhista, come l’altipiano del Tibet, nutrirsi con una dieta vegetariana sarebbe particolarmente difficile, data la scarsa agricoltura che vi è praticabile, e consumare prodotti animali non è malvisto nel buddhismo tibetano.

La tradizione cinese dunque, anche quando è inserita in un contesto religioso o semi-religioso come il confucianesimo, non attacca sesso e cibo per sé, però… spesso, se di eccesso si tratta, la colpa è delle donne.

Guardiamo a un bellissimo film classico da Taiwan, Mangiare Bere Uomo Donna, di Ang Lee, del 1994 (e che si rifà ad un altro proverbio antico, che dice solo che mangiare e bere e il desiderio fra donna e uomo sono cose naturali: mostrando che il pregiudizio per l’attrazione nei confronti del proprio sesso non è limitata ai luoghi di tradizione monoteistica) così come in mille altre rappresentazioni, teatrali, cinematografiche, narrative e via dicendo, la seduzione è arma nefasta e femminile, che può avvalersi dei piaceri della gola per fare breccia. Nulla di nuovo, allora.

Epoca postmaoista

Se guardiamo molto più vicino a noi nel tempo, però, vediamo che anche questo connubio cibo-sesso ha vissuto una serie di rivoluzioni, nell’era post-maoista, che rispecchiano il modo in cui la società risponde ai cambiamenti politici. Negli anni bui e crudeli del Grande salto in avanti, dal 1958 al 1962, quando le politiche agricole scellerate di Mao Zedong portarono alla morte per fame di decine di milioni di persone, non vi era né cibo, né energie.

Di nuovo nel corso della Rivoluzione culturale (che, in diverse fasi, durò dal 1966 al 1976) il disastro agricolo e industriale continuava, rendendo difficile avere più dello stretto indispensabile. Con gli anni delle riforme economiche, invece, iniziate nei primi anni Ottanta, le durezze del maoismo hanno cominciato ad essere dimenticate (e da un po’ di tempo, addirittura, si assiste a varie forme di nostalgia per gli anni militanti prima delle riforme economiche), e i controlli sociali a divenire gradualmente meno asfissianti.

Per poi, man mano, diventare la follia gioiosa ed eccessiva degli anni Novanta, fino al 2013: quando la quantità di ristoranti era talmente vasta ed ampia da essere impossibile da contare, e la ricerca del piacere sembrava essere diventata improvvisamente sbandierata ad ogni angolo di strada.

Alcuni sociologi l’interpretarono come un modo per ribellarsi contro gli anni precedenti, con le loro penurie e castità forzate. Poi però è arrivato Xi Jinping, con la sua “lotta alla corruzione” capace di colpire amici e nemici (ma soprattutto nemici) e imporre nuova morigeratezza pubblica nei consumi, anche se a risultati alterni.

Alti quadri di Partito che ricevevano ospiti, non potevano più lanciarsi in banchetti spericolati con mille porzioni ma attenersi ai “quattro piatti e una zuppa”, una formula sinonimo di autocontrollo, inaugurata dall’imperatore Ming Hongwu (1328-1398) – e chi cade in improvvisa disgrazia e viene scoperto ad avere amanti può vedersi anche quest’indiscrezione additata come segno di marciume morale. Il tutto, però, senza aver bisogno di essere timorati di Dio, dato che cibo e sesso, per l’appunto, fanno parte dell’essere umani.

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