Il controllo del corpo attraverso il cibo non è una fissazione contemporanea: soprattutto per le donne, nei secoli il corpo è stato il luogo in cui esprimere devozione, volontà e conflitto con le aspettative sociali. L’appetito alimentare e quello sessuale hanno una lingua comune, con la voracità che diventa passione e la moderazione virtù

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

«Conta le calorie, evita i carboidrati, mangia meno, devi essere più magra. Il corpo deve essere tonico, asciutto, definito». Oggi il rapporto tra cibo e immagine passa spesso dalla sensazione che quello che mettiamo nel piatto dica qualcosa anche di come dovremmo apparire, soprattutto quando parliamo di donne. Ma, se pensiamo che il controllo del corpo attraverso il cibo sia una fissazione contemporanea, la storia ci racconta qualcosa di diverso.

Sono cambiati i modelli estetici, sono cambiate le parole e sono cambiati gli strumenti, le finalità. Nel corso dei secoli, infatti, rinunciare al cibo non ha significato soltanto cercare di modificare il proprio aspetto.

Per alcune donne è stato anche un gesto religioso, una forma di devozione estrema o un modo per rivendicare uno spazio di autonomia in una società che ne limitava le possibilità di scelta.

È il caso di Caterina da Siena, alla quale le testimonianze agiografiche attribuiscono una progressiva rinuncia al nutrimento, fino a periodi in cui si sarebbe alimentata quasi esclusivamente dell’eucaristia. Sarebbe naturalmente anacronistico leggere la sua esperienza attraverso le categorie contemporanee del controllo del peso, con il contesto profondamente diverso e il racconto della sua vita filtrato dalla tradizione religiosa.

Resta però come il corpo diventava il luogo in cui si esprimevano devozione, volontà e conflitto con le aspettative sociali. Il controllo tuttavia ha una storia molto lunga e non è sempre passato dalla magrezza.

Questione di curve

Nel Medioevo, per esempio, il corpo femminile prosperoso poteva essere associato alla salute, alla fertilità, alla ricchezza. Il problema però riguardava non tanto quanto una donna fosse «in carne», ma quanto mostrasse il proprio appetito.

Insomma, una donna troppo golosa non era soltanto una donna che mangiava troppo, anzi, poteva essere una donna che desiderava troppo. Qui la storia del cibo incrocia quella della sessualità.

L’appetito alimentare e quello sessuale sono stati spesso raccontati attraverso lo stesso linguaggio, con la fame che diventa desiderio, la voracità diventa passione, la moderazione diventa virtù. In poche parole possiamo dire che anche a tavola bisognava dimostrare di sapersi controllare. Il vino ci aiuta a capire e racconta bene questa storia.

Diritto di bacio

Torniamo ancora più indietro, nell’Antica Roma, dove il consumo di vino da parte delle donne era circondato da forti preoccupazioni morali. L’ebbrezza non era considerata soltanto una questione di comportamento ma poteva diventare un problema sessuale. Da qui nasce anche il racconto dello ius osculi, il «diritto del bacio», secondo cui i parenti maschi potevano baciare una donna per controllarle dall’alito se avevano bevuto vino.

Il punto non è soltanto stabilire quanto questa pratica fosse effettivamente diffusa ma è interessante soprattutto ciò che racconta della mentalità dell’epoca, che una donna che beve poteva essere percepita come una donna che perde il controllo. E perdere il controllo, nella morale romana, poteva significare anche mettere in discussione il controllo della propria sessualità. E poi nel Medioevo dove il cibo non serve soltanto a controllare il desiderio sessuale delle donne.

Punizioni o prove

In alcuni testi viene addirittura presentato come uno strumento per controllare quello degli uomini. A raccontarlo è Burcardo, vescovo di Worms, (XI secolo). In una raccolta di norme e indicazioni penitenziali, compaiono alcune pratiche che oggi sembrano uscite da un film horror o da un canale di OnlyFans spinto.

Una, per esempio, avrebbe dovuto aumentare il desiderio sessuale del marito. La pratica prevedeva l’utilizzo di un pesce, che sarebbe stato introdotto nelle parti intime della donna, poi cotto e infine dato da mangiare al marito. Un’altra pratica aveva invece l’obiettivo opposto: togliere vigore sessuale all’uomo. La donna avrebbe dovuto spogliarsi, cospargersi di miele e rotolarsi su un letto di chicchi di grano.

I chicchi rimasti attaccati al corpo sarebbero poi stati raccolti e trasformati in pane da dare da mangiare al marito. Occhio però perché l’autore inserisce queste pratiche in un testo penitenziale, cioè in un contesto nel quale comportamenti ritenuti superstiziosi o trasgressivi vengono elencati proprio per essere condannati e associati a una penitenza. Certo, alcune volte, quello che si vieta diventa desiderio.

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