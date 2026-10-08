La poeta e scrittrice canadese ha vinto per «la sua opera audace e innovativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea». Classicista di formazione e di professione, Carson contamina la cultura antica e i suoi fantasmi, facendola rivivere con uno sguardo lucido e obliquo, irriverente

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Il Nobel a Anne Carson è un premio che molti, tra chi legge la poesia, aspettavano e quasi temevano non arrivasse più, come è accaduto per il Nobel mai assegnato a Philip Roth. Invece, l’autrice canadese, a 76 anni (gli ultimi segnati dal Parkinson, di cui ha parlato pubblicamente descrivendo le sessioni di pugilato con cui tiene a bada i tremori) è riuscita a spuntarla, grazie a un’opera di assoluta originalità che spariglia le carte dei generi letterari attraverso più di venti libri che solo semplificando possiamo indicare come raccolte di poesia, testi teatrali, saggi, traduzioni (da Eschilo, Sofocle, Euripide). L’Accademia Reale Svedese le ha assegnato il premio per «la sua opera audace e innovativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea».

I saggi e il mito

Classicista di formazione e di professione, già vincitrice di numerosi premi (tra cui il National Book Award con The Wrong Norma nel ’24), Carson contamina la cultura antica e i suoi fantasmi, facendola rivivere con uno sguardo lucido e obliquo, irriverente. Tra i suoi saggi forse il più bello è Economia dell’imperduto apparso nel 2021 per Utopia, che sta pubblicando nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli molte delle sue opere più ibride, incluso il notevole Decreazione, ispirato a un’idea di Simone Weil e a un frammento di Saffo.

Accompagnato da uno scritto di Antonella Anedda, tra le sue prime ammiratrici in Italia, Economia dell’imperduto è un saggio sulla perdita, letta nella chiave economica dello scambio, del guadagno, del risarcimento e dello spreco, che parte dagli epitaffi di Simonide di Ceo per giungere alla poesia di Paul Celan, in un viaggio intorno al lutto che attraversa epoche e forme di “economia” diverse per confrontarsi con ciò sparisce ma non si perde.

Nello stesso anno, il 2021, è apparso in italiano anche un romanzo in versi, Autobiografia del rosso (riedito per La Nave di Teseo, trad. Sergio Claudio Perroni, dopo una prima uscita per Bompiani), in cui Carson propone una riscrittura contemporanea del mito di Eracle e soprattutto di Gerione, il mostro alato di cui il testo segue la formazione sentimentale nel continente americano. Si deve credo a questa doppia uscita la prima fama di Carson presso il pubblico italiano, che ha accolto con favore il suo modo (non troppo comune da noi) di mescolare alto e basso, con ironia (a volte disturbante) e profondità di pensiero: come se alto e basso fossero ingranaggi di infinite possibilità di montaggio, trampolini per tuffi immaginativi nel nostro mondo (la sua ultima uscita è un articolo sul concerto della cantante Rosalía a Chicago, apparso sulla London Review of Books).

Ciò che emerge è un’idea della letteratura del passato non come fardello, ma come strumento di indagine delle increspature del presente. È ciò che troviamo nel testo in versi Il saggio di vetro (in Vetro, Ironia e Dio, uscito per Crocetti che sta pubblicando l’opera poetica, a cura di Ceccagnoli), in cui le afasie e incoerenze di una relazione sentimentale sono raccontate in cortocircuito con Cime Tempestose, mescolando autobiografismo lirico e saggistica idiosincratica (si parla di lyric essay); ma anche in La bellezza del marito. Un saggio creativo in 29 tango, uscito per La Tartaruga nel ’22 (trad. Chiara Spaziani), in cui si racconta la fine di un matrimonio, e si scandagliano le forme del desiderio in dialogo con Keats.

Collisioni

L’esempio forse più lampante delle collisioni di Carson è un testo teatrale andato in scena a New York nel ’19 e pubblicato in Era una nuvola (Crocetti): Norma Jeane Baker of Troy, in cui il mito di Elena raccontato da Euripide si sovrappone al mito moderno di Marilyn Monroe, offrendo riflessioni transtoriche sul potere distruttivo della bellezza e sui meccanismi di oppressione delle donne. Filo rosso, questo, che attraversa più o meno sotterraneo la scrittura di Carson, sia nella forma del saggio (si veda Il genere del suono, ripreso da Feltrinelli), sia in testi ibridi come Antigo Nick, liberissima riscrittura dell’Antigone che speriamo di vedere presto in traduzione.

Più difficile invece che vedremo (ci vorrebbe un editore coraggioso) la sua opera più bella (o almeno, la preferita di chi scrive): Nox, uscito per New Directions nel 2010. Una scatola più che un libro, che contiene un unico, lunghissimo foglio ripiegato a fisarmonica in cui la traduzione impossibile del Carme 101 di Catullo diventa il racconto dell’elaborazione impossibile del lutto per la perdita del fratello Michael.

Un’elegia commovente in cui si affastellano ricordi, ritagli di foto, voci enciclopediche e biglietti, che ruotano intorno a un’idea che è anche una forma del sentire (la stessa, forse, di Antigone): «I have never known a closeness like that (…) I guess it never ends. A brother never ends. I prowl him. He does not end.» «Non mi sono mai sentita così vicina a qualcuno (…) Credo non finisca mai. Un fratello non finisce mai. Lo seguo ovunque. Lui non finisce mai.” (trad. mia).

Dopo questo premio, al solito qualcuno storcerà il naso: per lo sperimentalismo dell’autrice, ma soprattutto perché la sua scrittura è troppo colta, difficile, “studiata”. Eppure verrebbe da ricordare che nessun chirurgo è stato mai rimproverato di aver studiato troppo prima di un intervento, e che scrivere o leggere un’opera letteraria ha un peso, per alcuni, non molto diverso da un’operazione a cuore aperto.

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