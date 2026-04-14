La cultura artistica non ha più una sola metropoli urbana di riferimento: il sistema contemporaneo è diventato infatti una rete globale fatta di biennali, fiere e fondazioni che collegano realtà cittadine diverse tra loro. Per questo, le mostre della primavera 2026 offrono una fotografia estremamente interessante di questa trasformazione in atto

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La storia dell’arte può essere raccontata in molti modi. Si può seguirne l’evoluzione attraverso gli artisti, i movimenti, le tecniche, oppure attraverso le immagini che, nel corso dei secoli, hanno trasformato il nostro modo di guardare il mondo. Ma c’è un altro modo di raccontarla, forse meno evidente e tuttavia estremamente rivelatore: seguirne la geografia.

Ogni epoca ha avuto le proprie capitali dell’arte. Città in cui si concentravano committenza, collezionismo, pensiero critico, mercato e produzione artistica. Quando queste condizioni si incontrano, una città diventa un centro culturale. Quando si disperdono, il centro si sposta altrove.

Nel Rinascimento il baricentro dell’arte era Firenze. Qui il sistema di committenza dei Medici, la ricchezza mercantile della città e il fermento intellettuale dell’umanesimo crearono le condizioni per una rivoluzione visiva che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’immagine.

Nel Seicento il centro si spostò verso Roma. La città dei papi divenne il teatro della rappresentazione barocca, dove artisti come Caravaggio, Bernini e Borromini trasformarono l’arte in una macchina spettacolare capace di parlare direttamente alle emozioni dello spettatore.

Tra Ottocento e primo Novecento il baricentro dell’arte moderna fu Parigi. Qui nacquero l’impressionismo, il cubismo, il surrealismo. Parigi era più di una città: era un sistema culturale composto da accademie, saloni, gallerie e riviste che costruivano il discorso artistico internazionale.

Dopo la Seconda guerra mondiale il centro dell’arte si spostò negli Stati Uniti. Il momento simbolico di questo passaggio fu la Biennale di Venezia del 1964, quando Robert Rauschenberg vinse il Leone d’Oro per la pittura. Per la prima volta il premio veniva assegnato a un artista americano.

Quel gesto sancì simbolicamente il passaggio del centro dell’arte moderna da Parigi a New York. Non fu soltanto una decisione artistica: fu anche una decisione politica e culturale. L’arte americana diventava il nuovo linguaggio internazionale.

Per oltre mezzo secolo il sistema dell’arte contemporanea ha ruotato attorno a New York. Ma oggi la situazione è cambiata ancora una volta.

L’arte non ha più una sola capitale. Il sistema contemporaneo è diventato una rete globale fatta di musei, biennali, fiere e fondazioni che collegano città diverse tra loro: New York, Londra, Parigi, Hong Kong, Seoul, Dubai, Doha.

Le mostre della primavera 2026 offrono una fotografia estremamente interessante di questa trasformazione.

Medio Oriente: l’arte come strategia geopolitica

Uno dei fenomeni più evidenti degli ultimi quindici anni è l’emergere del Medio Oriente come nuovo polo culturale.

Paesi come Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita stanno investendo ingenti risorse nella costruzione di musei, distretti artistici e grandi eventi culturali. Non si tratta soltanto di progetti artistici: si tratta di vere strategie geopolitiche.

Il progetto simbolo di questa trasformazione è il Louvre Abu Dhabi. Progettato da Jean Nouvel, il museo non si limita a esporre opere d’arte ma propone una nuova narrazione della storia delle civiltà. L’idea è quella di costruire una storia dell’arte globale, capace di superare la tradizionale prospettiva eurocentrica.

Parallelamente Doha sta diventando uno dei nuovi centri del sistema artistico internazionale. Nel 2026 la città ospita la prima edizione di Art Basel Qatar. L’arrivo della più importante fiera d’arte contemporanea del mondo nel Golfo Persico segna un passaggio decisivo: il mercato dell’arte riconosce ufficialmente la regione come una nuova piattaforma globale.

Anche Dubai si è consolidata come hub culturale grazie alla fiera Art Dubai e allo sviluppo del distretto artistico Alserkal Avenue, dove negli ultimi anni si sono concentrate gallerie, fondazioni e spazi indipendenti.

In Arabia Saudita, invece, il deserto di AlUla è diventato uno dei luoghi più sorprendenti dell’arte contemporanea. Il progetto Desert X AlUla invita artisti internazionali a realizzare installazioni site-specific nel paesaggio naturale, trasformando il deserto in uno spazio espositivo monumentale.

In tutti questi casi l’arte diventa uno strumento di soft power culturale: un modo per costruire prestigio internazionale e ridefinire l’immagine geopolitica di intere regioni.

Asia: il nuovo mercato dell’arte

Parallelamente il sistema artistico si sta spostando verso l’Asia, dove si sta formando uno dei mercati più dinamici del mondo.

Il progetto più ambizioso è il museo M+ nel West Kowloon Cultural District di Hong Kong. Con la sua collezione dedicata alla cultura visiva contemporanea, il museo rappresenta uno dei più importanti centri culturali del XXI secolo.

Fiere come Art Basel Hong Kong testimoniano il ruolo crescente del collezionismo asiatico, mentre città come Seoul si sono affermate come nuove capitali dell’arte contemporanea grazie alla presenza della fiera Frieze Seoul e alla crescita di musei e fondazioni private.

Anche Shanghai e Tokyo stanno sviluppando un sistema museale sempre più articolato.

In questo scenario il baricentro economico del sistema artistico globale sembra progressivamente spostarsi verso l’Asia.

New York: il laboratorio del presente

Nonostante la moltiplicazione dei centri artistici, New York continua a essere uno dei luoghi in cui il presente dell’arte prende forma.

Uno degli eventi più importanti della stagione è la riapertura del New Museum il 21 marzo 2026. Dopo due anni di lavori il museo riapre con un progetto architettonico che raddoppia gli spazi espositivi.

L’espansione consolida il ruolo dell’istituzione come laboratorio per le nuove generazioni artistiche.

Alla guida del museo c’è il curatore italiano Massimiliano Gioni, figura centrale della curatela internazionale.

Sempre a New York il Metropolitan Museum of Art presenta una grande mostra dedicata a Raffaello. L’esposizione riunisce dipinti e disegni provenienti da importanti collezioni internazionali.

Il fatto che una mostra di tale portata dedicata a uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano venga organizzata negli Stati Uniti è indicativo della capacità dei grandi musei americani di costruire narrazioni globali della storia dell’arte.

Europa tra memoria e modernismo

In Europa la stagione espositiva è segnata da importanti retrospettive dedicate ai protagonisti dell’arte moderna.

Alla Fondation Beyeler, vicino a Basilea, sono presentate mostre dedicate a Paul Cézanne e Yayoi Kusama.

Cézanne è uno degli artisti più importanti nella transizione tra impressionismo e modernismo, mentre Kusama è diventata negli ultimi anni una delle figure più popolari dell’arte contemporanea grazie alle sue installazioni immersive.

Il museo dimostra ancora una volta la sua capacità di costruire mostre che mettono in dialogo modernismo e contemporaneità.

Italia: mostre importanti in un sistema fragile

Il calendario espositivo italiano della primavera 2026 è molto ricco.

A Firenze Palazzo Strozzi presenta dopo il successo clamoroso per BeatoAngelico, una grande mostra dedicata a Mark Rothko, uno dei protagonisti dell’espressionismo astratto.

A Milano Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva dedicata ad Anselm Kiefer.

Sempre a Milano la Galleria Fumagalli presenta il dialogo tra Andy Warhol e Jannis Kounellis, mettendo in relazione due visioni opposte dell’arte del Novecento: da una parte la cultura dell’immagine e della riproduzione tipica della Pop Art americana, dall’altra la dimensione tragica e materica dell’Arte Povera europea.

A Mantova una mostra dedicata alla gallerista Ileana Sonnabend ricostruisce il ruolo fondamentale che ebbe nel sistema internazionale dell’arte contemporanea.

Queste mostre dimostrano la vitalità del panorama espositivo italiano.

Ma rivelano anche una dinamica significativa: molte delle grandi esposizioni sono dedicate ad artisti internazionali.

Il paradosso della Biennale

Nel maggio 2026 aprirà la nuova edizione della Biennale Arte di Venezia, una delle manifestazioni più importanti della storia dell’arte contemporanea.

La mostra internazionale era stata affidata alla curatrice Koyo Kouoh, figura centrale della curatela contemporanea, scomparsa prematuramente nel 2025.

La sua visione curatoriale era fortemente orientata verso le nuove geografie globali dell’arte.

Tra gli elementi che hanno suscitato maggiore discussione vi è l’assenza di artisti italiani nella mostra internazionale.

Il dato solleva una questione che riguarda non soltanto la Biennale ma l’intero sistema culturale italiano.

È giusto che la Biennale di Venezia, una delle istituzioni più importanti della storia dell’arte del Novecento, non presenti alcun artista italiano nella mostra internazionale?

Oppure proprio l’Italia, che custodisce una parte fondamentale della memoria artistica dell’Occidente, dovrebbe interrogarsi su come preservare la propria identità culturale senza essere semplicemente assorbita dai nuovi centri globali dell’arte?

È una domanda aperta.

Ed è forse una delle domande più importanti che il sistema artistico italiano dovrà affrontare nei prossimi anni.

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