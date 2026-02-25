Si inizia alle 20.40 e si finisce all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Premio alla carriera per Fausto Leali e omaggio a Ornella Vanoni con la nipote Camilla Ardenzi. E c’è attesa per l’esibizione delle quattro Nuove proposte
Il Festival di Sanremo è chiamato subito al riscatto dopo gli ascolti zoppicanti della prima serata. Il menu della seconda serata, come ogni anno, prevede che si esibisca solo la metà dei cantanti in gara, 15 dunque, mentre la parte rimanente si esibirà nella terza serata, in programma giovedì 26 febbraio. A completare il programma di stasera sarà l’esibizione delle quattro Nuove proposte (Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e l’inedito gruppo formato da Blind, El Ma e Soniko).
I co-conduttori, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno invece Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, mentre nel corso della serata verrà consegnato un premio alla carriera a Fausto Leali e reso omaggio a Ornella Vanoni con la nipote Camilla Ardenzi. Fuori dall’Ariston, invece, sono attesi Bresh (Suzuki Stage di Piazza Colombo) e Max Pezzali (Costa Toscana). A votare questa sera saranno gli spettatori da casa con il televoto (50 per cento) e la Giuria delle radio (50 per cento), con l’integrazione della Giuria della sala stampa, tv e web per la sezione Giovani. Alla fine ci sarà la classifica provvisoria relativa ai 15 brani eseguiti: verranno resi noti i nomi dei primi cinque in classifica, ma in ordine sparso.
Stamattina, durante la consueta conferenza stampa, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato quali saranno i 15 cantanti che si esibiranno stasera sul palco dell'Ariston in ordine alfabetico, e non in ordine di uscita. Ma qual è invece l’ordine (e l’orario) di uscita? Cosa prevede la scaletta della seconda serata di Sanremo?
La scaletta della seconda serata
20.40 – Ingresso sul palco di Laura Pausini e Carlo Conti
20.43 – Gianluca Gazzoli sale sul palco e presenta le quattro Nuove proposte (Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello)
20.46 – Gazzoli presenta la prima semifinale Nuove proposte
20.47 – Nicolò Filippucci canta Laguna
20.52 – Blind, El Ma & Soniko cantano Nei miei DM
20.56 – Dopo lo stop al televoto, Carlo Conti annuncia il vincitore della prima semifinale Nuove proposte
20.58 – Gazzoli presenta la seconda semifinale Nuove proposte
20.59 – Mazzariello canta Manifestazione d’amore
21.04 – Angelica Bove canta Mattone
21.09 – pubblicità
21.14 – Annuncio vincitore seconda semifinale Nuove proposte
21.15 – Conti e Pausini presentano la serata e i codici dei Big in gara
21.17 – Patty Pravo canta Opera
21.23 – Ingresso dell’ospite Achille Lauro
21.26 – LDA e Aka7even cantano Poesie clandestine
21.32 – Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare
21.38 – pubblicità
21.43 – Conti presenta il coro ANFFAS (Assocazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo)
21.49 – Ingresso dell’ospite Pilar Fogliati
21.51 – Tommaso Paradiso canta I romantici
21.57 – Ingresso dell’ospite Lillo
21.59 – Elettra Lamborghini canta Voilà
22.05 – Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ingresso degli atleti Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) e Giuliana Turrà
22.13 – Ermal Meta canta Stella stellina
22.19 – Momento Tim
22.24 – pubblicità
22.29 – Laura Pausini e Achille Lauro cantano 16 marzo
22.35 – Ingresso di Lillo e Pilar Fogliati
22.37 – Levante canta Sei tu
22.43 – Suzuki stage con Bresh che canta La tana del granchio e Introvabile
22.49 – Bambole di pezza cantano Resta con me
22.55 – pubblicità
23.00 – Achille Lauro e il soprano Valentina Gargano, con il Coro 20 elementi, cantano Perdutamente
23.11 – Chiello canta Ti penso sempre
23.21 – J-Ax canta Italia starter pack
23.29 – Nayt canta Prima che
23.36 – pubblicità
23.41 – Max Pezzali dalla Costa Toscana canta Nord/Sud/Ovest/Est e Tieni il tempo
23.49 – Fulminacci canta Stupida sfortuna
23.56 – Tg1 Sera
23.58 – Siparietto tra Laura Pausini, Lillo e Achille Lauro
00.03 – Fedez e Masini cantano Male necessario
00.09 – Consegna del premio alla carriera per Fausto Leali che canta Io amo e Mi manchi
00.17 – Spot Liguria
00.18 – Dargen D’Amico canta Ai Ai
00.24 – Sketch tra Carlo Conti e Lillo
00.27 – pubblicità
00.33 – Ditonellapiaga canta Che fastidio!
00.39 – Highlights delle 15 esibizioni
00.43 – Omaggio a Ornella Vanoni con la nipote Camilla Ardenzi che canta Eternità
00.53 – pubblicità
00.59 – Collegamento con il Dopofestival con Nicola Savino
01.01 – stop al televoto
01.02 – collegamento con Rai Radio 2
01.04 – pubblicità
01.10 – Classifica provvisoria della seconda serata
01.15 – fine della seconda serata
