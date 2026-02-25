Si inizia alle 20.40 e si finisce all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Premio alla carriera per Fausto Leali e omaggio a Ornella Vanoni con la nipote Camilla Ardenzi. E c’è attesa per l’esibizione delle quattro Nuove proposte

Il Festival di Sanremo è chiamato subito al riscatto dopo gli ascolti zoppicanti della prima serata. Il menu della seconda serata, come ogni anno, prevede che si esibisca solo la metà dei cantanti in gara, 15 dunque, mentre la parte rimanente si esibirà nella terza serata, in programma giovedì 26 febbraio. A completare il programma di stasera sarà l’esibizione delle quattro Nuove proposte (Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e l’inedito gruppo formato da Blind, El Ma e Soniko).

I co-conduttori, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno invece Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, mentre nel corso della serata verrà consegnato un premio alla carriera a Fausto Leali e reso omaggio a Ornella Vanoni con la nipote Camilla Ardenzi. Fuori dall’Ariston, invece, sono attesi Bresh (Suzuki Stage di Piazza Colombo) e Max Pezzali (Costa Toscana). A votare questa sera saranno gli spettatori da casa con il televoto (50 per cento) e la Giuria delle radio (50 per cento), con l’integrazione della Giuria della sala stampa, tv e web per la sezione Giovani. Alla fine ci sarà la classifica provvisoria relativa ai 15 brani eseguiti: verranno resi noti i nomi dei primi cinque in classifica, ma in ordine sparso.

Stamattina, durante la consueta conferenza stampa, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato quali saranno i 15 cantanti che si esibiranno stasera sul palco dell'Ariston in ordine alfabetico, e non in ordine di uscita. Ma qual è invece l’ordine (e l’orario) di uscita? Cosa prevede la scaletta della seconda serata di Sanremo?

La scaletta della seconda serata

20.40 – Ingresso sul palco di Laura Pausini e Carlo Conti

20.43 – Gianluca Gazzoli sale sul palco e presenta le quattro Nuove proposte (Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello)

20.46 – Gazzoli presenta la prima semifinale Nuove proposte

20.47 – Nicolò Filippucci canta Laguna

20.52 – Blind, El Ma & Soniko cantano Nei miei DM

20.56 – Dopo lo stop al televoto, Carlo Conti annuncia il vincitore della prima semifinale Nuove proposte

20.58 – Gazzoli presenta la seconda semifinale Nuove proposte

20.59 – Mazzariello canta Manifestazione d’amore

21.04 – Angelica Bove canta Mattone

21.09 – pubblicità

21.14 – Annuncio vincitore seconda semifinale Nuove proposte

21.15 – Conti e Pausini presentano la serata e i codici dei Big in gara

21.17 – Patty Pravo canta Opera

21.23 – Ingresso dell’ospite Achille Lauro

21.26 – LDA e Aka7even cantano Poesie clandestine

21.32 – Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare

21.38 – pubblicità

21.43 – Conti presenta il coro ANFFAS (Assocazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo)

21.49 – Ingresso dell’ospite Pilar Fogliati

21.51 – Tommaso Paradiso canta I romantici

21.57 – Ingresso dell’ospite Lillo

21.59 – Elettra Lamborghini canta Voilà

22.05 – Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ingresso degli atleti Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) e Giuliana Turrà

22.13 – Ermal Meta canta Stella stellina

22.19 – Momento Tim

22.24 – pubblicità

22.29 – Laura Pausini e Achille Lauro cantano 16 marzo

22.35 – Ingresso di Lillo e Pilar Fogliati

22.37 – Levante canta Sei tu

22.43 – Suzuki stage con Bresh che canta La tana del granchio e Introvabile

22.49 – Bambole di pezza cantano Resta con me

22.55 – pubblicità

23.00 – Achille Lauro e il soprano Valentina Gargano, con il Coro 20 elementi, cantano Perdutamente

23.11 – Chiello canta Ti penso sempre

23.21 – J-Ax canta Italia starter pack

23.29 – Nayt canta Prima che

23.36 – pubblicità

23.41 – Max Pezzali dalla Costa Toscana canta Nord/Sud/Ovest/Est e Tieni il tempo

23.49 – Fulminacci canta Stupida sfortuna

23.56 – Tg1 Sera

23.58 – Siparietto tra Laura Pausini, Lillo e Achille Lauro

00.03 – Fedez e Masini cantano Male necessario

00.09 – Consegna del premio alla carriera per Fausto Leali che canta Io amo e Mi manchi

00.17 – Spot Liguria

00.18 – Dargen D’Amico canta Ai Ai

00.24 – Sketch tra Carlo Conti e Lillo

00.27 – pubblicità

00.33 – Ditonellapiaga canta Che fastidio!

00.39 – Highlights delle 15 esibizioni

00.43 – Omaggio a Ornella Vanoni con la nipote Camilla Ardenzi che canta Eternità

00.53 – pubblicità

00.59 – Collegamento con il Dopofestival con Nicola Savino

01.01 – stop al televoto

01.02 – collegamento con Rai Radio 2

01.04 – pubblicità

01.10 – Classifica provvisoria della seconda serata

01.15 – fine della seconda serata

