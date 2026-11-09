A lungo il cinema ha usato il cibo come metafora o come introduzione all’atto sessuale, e lo ha fatto con più frequenza quando il sesso era considerato importante. Oggi è l’esatto contrario. Un viaggio nella tentazione da Banana Split a Guadagnino, passando per Flashdance e American Pie

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e quello che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità fino al simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

Esiste un termine che descrive l’atto di guardare il cibo e riceverne un piacere sostitutivo a quello stimolato dal mangiare: gastroporn. Lo coniò nel 1977 il giornalista scozzese-americano Alexander Cockburn. È la ragione per cui dà così tanta soddisfazione guardare il cibo ripreso e messo in scena per essere succulento. Ma il cinema ha fatto di più, specialmente dopo il 1977: ha sottomesso il cibo al sesso quando pensava che questo fosse la cosa più importante di tutte.

Quando il sesso non interessava esplicitamente al cinema non gli interessava nemmeno il cibo. Il massimo che si poteva fare prima degli anni Ottanta erano metafore intellettuali. Uno dei casi più noti è quello di Banana Split, un film americano del 1943 in cui Carmen Miranda compare con in testa un casco di frutta pieno di banane, e si esibisce in un ballo (per l’epoca) erotico, con l’ombelico fuori e un atteggiamento spregiudicato. È un‘immagine ripresa, citata e diventata caratteristica di un’epoca e un tipo di intrattenimento ma originariamente quella frutta, abbondante e ricca, era l’allusione ai piaceri. E questo era il massimo!

È solo nel 1963 che si fa un passo in avanti significativo in questo territorio, in una produzione europea, cioè nel film inglese Tom Jones, in cui c’è tutta una sequenza in cui due amanti mangiano uno di fronte all’altro. È un pasto consumato da Albert Finney e Joyce Redman senza levare mai lo sguardo l’uno dall’altra. E dura tre minuti con crescente lussuria percepita.

Ancora di più farà nel 1973 Marco Ferreri con La grande abbuffata, in cui mangiare molto e mangiare pietanze elaborate, coreografiche e grasse è metafora di tutto. I personaggi si chiudono in una casa per mangiare fino a morire, e per ognuno c’è qualcosa di diverso legato a quell’atto. Incluso anche il sesso. L’unica altra persona insieme a loro infatti è una donna che è lì proprio per ragioni sessuali.

Il culto del corpo

Il momento in cui cambia tutto però è quando il sesso diventa importante per il cinema, nel decennio dell’edonismo e del culto del corpo. Il calcio d’inizio lo dà Fuori di testa nel 1982.

È un film ambientato al liceo, una delle prime interpretazioni di Sean Penn, in cui a un certo punto nella mensa scolastica una ragazza mostra a un’altra la fellatio usando le carote. Questa è la matrice: il cibo non è allegoria ma preliminari, è un referente diretto e soprattutto è uno degli oggetti del piacere. Perché il punto è il sesso.

È così che l’anno dopo Jennifer Beals invitata in un ristorante lussuoso dal suo fidanzato in Flashdance mangia un’aragosta suggerendo un altro tipo di appetito. Sono passati venti anni dal pasto di Tom Jones e la differenza sta tutta nel fatto che adesso non si tratta di sostituire l’atto sessuale ma di annunciarlo.

Nel 1985 e nel 1986 poi ci sono due casi fondamentali in questo senso: Tampopo e Nove settimane e mezzo. In entrambi il cibo è usato dentro l’atto sessuale come oggetto di piacere. Nella versione americana l’uso è un po’ più banale, prevede delle fragole strusciate e mangiate, quello giapponese di Tampopo invece è demoniaco: il tuorlo di un uovo viene passato più volte da bocca a bocca di due amanti, come fossero i suoi gusci, e solo alla fine rotto per colare fuori dalla bocca. Idea incredibile e sinestetica, in cui il gusto evocato dal gastroporn attiva l’esperienza dell’atto sessuale.

Torta di mele

Sono gli anni in cui i film finalmente possono puntare a eccitare sessualmente, anche quelli mainstream. Nessuno può sfuggire e nessun frigorifero o credenza è zona franca. Non solo i film lo propongono ma le trasmissioni comiche li parodiano e i film a budget più basso e minori ambizioni li imitano, spesso male. Se di qualcosa il cibo è metafora è dei sex toys, allora considerati materia da pervertiti. Tutto questo si attenua negli anni Novanta fino a finire nel 1999, in tempo per il termine del millennio con due casi clamorosi sfruttamento gastronomico a fini sessuali.

Il primo è il “bikini di panna montata” di Varsity Blues, cioè la scena in cui una ragazza si presenta davanti a James Van Der Beek (che già da un anno in tv era Dawson) con soltanto della panna a coprire le parti intime. Dieci anni dopo il medesimo concetto sarà citato nel film di Sex and the City, quando Samantha, nuda, si copre solo con del sushi. E ancora più nota è la torta di mele di American Pie, che in un scena perfetta metafora del decennio intero viene penetrata dal protagonista, vergine, per provare una sensazione simile a quella del sesso. Cibo letteralmente funzionale all’eccitazione.

Nel nuovo millennio cambia tutto non tanto perché è mutato il nostro rapporto con il sesso ma soprattutto perché si è trasformato quello con il cibo. Ci vuole un regista interessatissimo al sesso e molto nostalgico degli anni Settanta e Ottanta come Luca Guadagnino per girare un scena come quella di Chiamami col tuo nome (ambienta negli anni Ottanta!) in cui una pesca è usata come la torta di mele di American Pie.

Per il resto ora il cibo è venerato e qualcosa di estremamente serio. In The Bear per esempio l’appeal sessuale c’è ed è fortissimo, ma tutto in Jeremy Allen White e non nel cibo, che anzi è il lato professionale e non sessuale di tutto. E allo stesso modo anche in Il gusto delle cose, film con Juliette Binoche che parla proprio di amore e cibo con una coppia composta da una cuoca e un gourmet, il sesso c’è ma in stanza e momenti separati dalla cucina. Preparare alimenti è semmai un mezzo di comunicazione tra i due. Il cibo insomma è una cosa seria, il sesso molto meno.

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