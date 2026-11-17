Da mezzo secolo il frutto giallo allungato e ricurvo stuzzica appetiti e sfida la morale. Simbolo fallico per eccellenza, si è fatto metafora di sovversione, desiderio, censura. Un viaggio nell’arte di Andy Warhol e nel cinema di Woody Allen, fino all’ossessione degli algoritmi per gli emoji delle banane

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

Allungata e ricurva. Turgida al tatto. «A volte una banana è solo una banana». Il comico John Belushi ironizza così sull’onnipresente allusione ai genitali nelle teorie psicanalitiche di Sigmund Freud (Saturday Night Live, 1975). Ma mezzo secolo è passato e quella banana ha continuato a stuzzicare appetiti e sfidare la morale. Simbolo fallico per eccellenza, si è fatta metafora: di sovversione, desiderio, censura.

«Sbuccia lentamente e guarda». Adesivo da sollevare e sotto un’evocativa banana rosa. Nel 1967 Andy Warhol firma la copertina delle prime copie in vinile del debutto dei Velvet Underground, rock band americana di un allora universitario Lou Reed (con John Cale & co). Un (altro) prodotto da supermercato elevato a icona.

Nel 2019 è la volta di Comedian di Maurizio Cattelan. Dal suolo 175 centimetri, angolo di 37 gradi e ricambio del frutto entro 10 giorni. Con queste indicazioni ad Art Basel Miami è esposta una banana fresca attaccata al muro con nastro da imballaggio grigio: 30 centesimi di frutta da un supermercato locale rivenduti all’asta a 6,2 milioni di dollari nel 2024 (la digerì meglio David Datuna rubandola e mangiandola in galleria).

Sdrucciolevole presenzialista

Nell’arte la banana è spesso usata per parlare di altro. Scultorea nelle fotografie di Robert Mapplethorpe. Antropomorfa e danzante nei disegni di Keith Haring. Uno stencil che firma la Street Art del “Bananiere” (il tedesco Thomas Baumgärtel). Al posto delle pistole in Banksy (Pulp Fiction, 2002).

Si maneggia nei libri: dalle masturbazioni grottesche (Il lamento di Portnoy di Philip Roth, 1969) ai parallelismi coi missili (la colazione a base di banane de L’arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, 1973), nell’erotismo a fumetti di Milo Manara (Il gioco, 1983).

È sul grande schermo, non solo per gli scivoloni su buccia del cinema muto. Woody Allen che legge una rivista pornografica sulla metro e inizia a divorare una grossa banana (Il dittatore dello Stato libero di Bananas, 1971). O il più frequente cliché della donna che l’assapora voluttuosamente di fronte all’uomo (il filone della commedia erotica all’italiana).

Solamente per Roberto Benigni «a volte una banana è solo una banana» e con questo slogan Johnny Stecchino (1991) viene distribuito negli Usa. A consacrare la “signora in giallo” regina di doppi sensi è anche la musica leggera. La Banana (L’unico frutto dell’amor) che nasce francese nel 1957 e diventa tormentone estivo nel 1995, dopo un passaggio caraibico in balera nel 1966.

Le Banana Split della belga Lio (1979) con il sesso orale mascherato da canzoncina per bambini. O il duo norvegese Subwoolfer travestito da lupo all’Eurovision 2022 con Give That Wolf A Banana e banane che domano la libido. Fino alla banana impugnata come microfono: ci si canta in playback, ci si dissacra il maschilismo nelle performance queer.

Già in piena Jazz Age nella Parigi anni Venti la ballerina Joséphine Baker lascia a bocca aperta il pubblico del Folies Bergère (La Folie du Jour, 1926). Sex-simbol di cabaret, ma anche attivista (nel 1963 sarà l’unica donna, in quel caso in uniforme, a salire sul palco alla Marcia di Washington dove Martin Luther King pronuncia I Have a Dream) indossa un gonnellino di 16 banane artificiali per accusare il voyeurismo esotico coloniale dell’epoca.

A smontare lo sguardo maschile continuano le artiste femministe negli anni Settanta. È proprio il video Consumer Art dalla polacca Natalia Lach-Lachowicz (1972 – 1975) che dopo quasi cinquant’anni fa esplodere il#BananowyProtest.

Nel 2019 il nuovo direttore arrivato al Museo Nazionale di Varsavia ritiene l’opera scandalosa e la rimuove. In piazza e sui social migliaia di persone protestano, mangiando banane in nome della libertà artistica e sessuale (l’opera è stata reintegrata per poco, ora è nei depositi).

Bon ton Ia

Portare una banana alla bocca per alcuni è un urlo contro il sistema, per altri resta un’ansia. Così arriviamo ai nostri giorni, in una “Repubblica delle Banane” dove l’intelligenza artificiale introietta i nostri tabù. I più recenti filtri anti pornografia usano algoritmi che si attivano bannando automaticamente sulle piattaforme social la forma fallica del frutto.

Gli emoji delle banane (insieme a melanzane e pesche) sono monitorati secondo le Linee guida di Meta. E sui social è virale un hype che vieta di ingoiare banane: meglio tagliarle a pezzettini. Un’ossessione per il sesso che è negli occhi di chi guarda. E di chi ci guarda e controlla.

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