Inizia il quarto giorno di votazioni, il primo in cui si elegge il presidente della Repubblica a maggioranza semplice. Si comincia a votare alle 11 e si dovrebbe terminare tra le 15 e le 16. Non c’è ancora l’accordo su un nome, ma i partiti stanno trattando e si prevede che in giornata sarà trovato il candidato da eleggere al voto di venerdì. Domani segue la giornata con un liveblog costantemente aggiornato.

14.39 – Una trentina di voti per il magistrato Nino Di Matteo, scelto dal gruppo Alternativa al posto di un altro magistrato, Paolo Maddalena, che hanno votato per i primi tre giorni.

14.33 – Un terzo dei voti per Mattarella in questo momento.

14.29 – Appena iniziato lo spoglio e già parecchi voti per Mattarella. Lisa Di Giuseppe spiega chi è che sta votando per lui.

14.17 – Votazioni quasi terminate, tra poco dovrebbe iniziare lo spoglio.

14.07 – Luigi Di Maio sull’ipotesi Belloni, direttrice del coordinamento dell’intelligence Dis: «Con Elisabetta Belloni ci ho lavorato assieme, è un profilo alto ma non giochiamo a bruciare nomi e soprattutto non spacchiamo la maggioranza di governo». Non benissimo per lei.

14.05 – Una prima pagina di quasi dieci anni fa che potrebbe andare bene (quasi) anche oggi.

13.49 – Mentre Lega e centrosinistra sembrano vicini a un accordo su un nome dal profilo «istituzionale» e super partes, voci dalla coalizione di centrodestra vanno invece in direzione opposta. Luca Ciriani, capogruppo in Senato di Fratelli d’Italia, chiede che la coalizioni presenti candidati «di centrodestra».

13.40 – Seduta sospesa per alcuni minuti.

13.15 – Secondo le agenzie, i grandi elettori del Movimento 5 stelle avrebbero ricevuto indicazione di votare scheda bianca, ma con il permesso di esprimersi secondo libertà di coscienza (molti di loro stanno votando Mattarella da un paio di giorni). Un’indicazione piuttosto insolita: normalmente i capi partito cercano di controllare il voto dei loro grandi elettori, come ha fatto Salvini questa mattina.

13.09 – La nostra Giovanna Faggionato sull’estesa rete di conoscenze e amicizie dell’ex giudice costituzionale Sabino Cassese, spuntato a sorpresa ieri pomeriggio nella corsa al Quirinale.

13.05 – Chi ha detto che destra e sinistra non esistono più?

12.57 – Telefonata tra Draghi e Berlusconi, senza assolutamente alcun contenuto politico.

12.50 – Secondo le voci degli ultimi minuti, il centrodestra si sarebbe accordato per presentare al centrosinistra «nomi di alto profilo istituzionale». Secondo gli esperti, questo significa figure come l’ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese.

12.40 – Dalla Camera ci arriva il consueto aggiornamento della nostra Giulia Merlo.

La giornata si apre ancora all’insegna dell’astensione, sia nel centrosinistra che nel centrodestra. In Transatlantico i due fronti opposti si sintetizzano su due nomi: Mario Draghi e Pierferdinando Casini.

Un deputato di centrodestra riassume così lo stallo: «A destra non troviamo l’accordo a proporre Casini perché non piace a Berlusconi; a sinistra non trovano quello su Draghi perché non convince Conte. In entrambi i mondi si troverebbe consenso per entrambi i candidati ma nessuno si fida a forzare la sua coalizione».

Una lettura, questa, confermata da Italia Viva, secondo cui «per noi ieri si poteva chiudere su Casini, ma non c'è stato lo spazio per l’accordo». Risultato: oggi Casini rimarrà in gioco e la sua candidatura potrebbe sparire solo se venisse depennata dai vertici, non dal risultato dell’urna. Tutti i parlamentari, però, sono convinti che si sia già fuori tempo massimo con l’astensione: oltre il quarto scrutinio non si può proprio andare e domani bisognerà scrivere un nome.