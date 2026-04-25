Le agende vuote della destra. Solo Tajani celebra il 25 aprile

Per Meloni e i due presidenti delle camere solo l’evento istituzionale con Mattarella. Salvini al cimitero americano. Il ministro degli Esteri invece andrà alle Fosse Ardeatine

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Lo ha ricordato il Quirinale: questo ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si celebra sotto il cielo cupo del conflitto internazionale e dell’instabilità politica. Dopo l’impegno europeo di questi giorni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si appresta a celebrare il suo quarto 25 aprile come sempre all’insegna dell’istituzionalità. Sarà, come da tradizione, all’Altare della Patria a Roma, a depositare una corona d’alloro insieme al capo dello Stato, Sergio Mattare