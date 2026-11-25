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La giornata internazionale è dedicata all’eliminazione di questo fenomeno strutturale, che la Convenzione di Istanbul riconosce come violazione dei diritti umani. Un’occasione di riflessione per chiederci: a che punto siamo? Cosa manca? Perché così tante donne vengono ancora colpite dalla violenza maschile?

Il 25 novembre non è soltanto la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è la giornata dedicata all’eliminazione di questo fenomeno strutturale, che la Convenzione di Istanbul riconosce quale violazione dei diritti umani fondamentali. Non è quindi un’occasione celebrativa, ma di riflessione. Sappiamo infatti che quel che serve è una rivoluzione collettiva e ci chiediamo inevitabilmente: a che punto siamo? Cosa manca? Perché tante ragazze e donne, tante di noi vengono ancora colpite dalla violenza maschile?

Grazie anche all’impegno spesso trasversale delle donne dentro e fuori al Parlamento e alle istituzioni tanto è stato fatto, sul piano giuridico, ma non solo. Più volte siamo intervenute sulla norme, mancano all’appello una legge sulle molestie sessuali e soprattutto una normativa sul “consenso libero e attuale”. E rimane quanto mai urgente e necessario adottare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, perché la sfida è soprattutto culturale.

Ma perché non riusciamo ad avere una legge sul consenso? Riscrivere il reato di violenza sessuale è così difficile perché è quello che dal punto di vista simbolico più sfida la cultura del patriarcato, dal momento che attiene al potere degli uomini sul corpo delle donne e ai modelli stereotipati di sessualità.

Proprio per questo, il ddl sul “consenso libero e attuale” che introduceva nel codice penale la norma secondo la quale solo “un sì è un sì”, dopo essere stato approvato alla Camera all’unanimità, è stato bloccato al Senato all’ultimo miglio dalla maggioranza, nonostante l’accordo tra la segretaria del Pd Schlein e la premier Meloni.

Le successive proposte della presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama Giulia Bongiorno e della senatrice Julia Untemberger hanno aggirato il consenso, chiamando in causa concetti come la “volontà espressa”, il “dissenso” e la “riconoscibilità” che comunque ruotano attorno al modello secondo cui la donna è sempre disponibile all’atto sessuale e deve quindi provare di aver detto “No”.

Le donne nascono libere

Il punto invece è semplice: ribadire che le donne nascono libere e stabilire il principio dell’autodeterminazione femminile, per cui solo se una donna dice sì per l’intera durata dell’atto, il rapporto è consensuale. Altrimenti è stupro. É per questo che abbiamo respinto, d’accordo con tante reti di donne e centri antiviolenza, mediazioni che non sono tali ma sono solo passi indietro rispetto alla giurisprudenza che si è andata consolidando attorno al principio del consenso.

L’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha l’educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole, con il ministro Valditara l’unico che l’ha espressamente vietata nella primaria. Eppure, la sfida di basare l’amore sulla libertà è inedita, ma è prioritaria.

Lo abbiamo ribadito in Senato nel corso di un incontro pubblico che abbiamo intitolato “Solo un sì è un sì”, con Gino Cecchettin, Teresa Manente, Francesca Giannone, Paola Di Nicola Travaglini e al quale ha partecipato la segretaria Schlein, in cui si è parlato anche della nuova frontiera della violenza digitale e del ruolo degli algoritmi nella diffusione di modelli tossici.

Abbiamo rinnovato il nostro impegno: perseguiremo una legge sul consenso nel testo già approvato dalla Camera e l’educazione sessuo-affettiva, che serve a sconfiggere un sistema in cui siamo tutti invischiati dalla nascita, all’insegna di una nuova grammatica sentimentale e della cultura del rispetto reciproco.

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