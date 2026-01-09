false false

«Confidiamo che si possa arrivare a una risposta» sulla vicenda dello spionaggio nei confronti di Francesco Cancellato. Sul finanziamento di Radio Radicale, Giorgia Meloni promette di intervenire tempestivamente per risolvere il taglio dei fondi pubblici. «Il governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire un contributo straordinario a Radio Radicale per la digitalizzazione dell'archivio storico della testata che si somma a quello ordinario».

La presidente del Consiglio ha introdotto così la conferenza stampa annuale alla Camera dei deputati. Anche sulla cessione del gruppo Gedi, Meloni ha detto di essersi esposta per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Le prime domande hanno riguardato la politica estera: la premier ha promesso uno sforzo ulteriore per la liberazione Alberto Trentini dalle carceri venezuelane, ha ribadito di non ritenere probabile un’azione militare di Donald Trump in Groenlandia mentre non pensa sia necessario attualmente mandare in Ucraina soldati italiani. «Io penso che occorre essere al fianco dell'Ucraina, per me l'unico modo di garantire la pace è la deterrenza». Una linea condivisibile anche per la Lega, ostile all’idea di spedire truppe per tutelare un eventuale cessate il fuoco. «Non c’è l’ipotesi di un intervento con l'ombrello dell’Onu, si sta parlando dell'istituzione di una forza multinazionale per rafforzare la difesa ucraina come strumento di garanzia. Io non ritengo necessario l’invio di truppe perché il principale strumento è quello di ispirarsi al sistema dell'articolo 5 della Nato, è quella la principale garanzia per Kiev. E si tratta di una proposta italiana» ha detto Meloni. Per quanto riguarda la trattativa per raggiungere una tregua, per la premier sarà necessario anche aprire un canale con la Russia, come ha proposto il presidente francese Emmanuel Macron. Nella speranza di Meloni, «con una voce sola», possibilmente un inviato speciale europeo. Possibile invece sul fronte mediorientale «una partecipazione italiana a un'eventuale forza multinazionale».

Per quanto riguarda la sicurezza interna, la presidente ha tirato in ballo i giudici, responsabili dal suo punto di vista di «rendere vano il lavoro di parlamento e forze dell’ordine». Sul fronte del referendum in programma per la primavera, Meloni si è invece esposta sulla data filtrata nelle ultime ore, confermando il 22 e 23 marzo. Interpellata sulla riforma della legge elettorale, la presidente del Consiglio ha spiegato che spera nella collaborazione delle opposizioni perché dal suo punto di vista si tratta di un disegno che «garantisce una stabilità a chi vince le elezioni».

I temi

L’annuale appuntamento della conferenza stampa generale della presidente del Consiglio cade in un periodo denso di crisi internazionali. Motivo per cui palazzo Chigi ha messo le mani avanti puntando prima dell’appuntamento sulle risorse destinate all’agricoltura: una partita di giro che mette a disposizione dell’Italia 10 miliardi di euro, mettendoli sul conto della spesa sociale e più in generale delle politiche di Coesione, quindi gli investimenti.

Il contesto internazionale rischia di diventare scivoloso per Meloni anche per quanto riguarda i rapporti con Donald Trump dopo le ultime prese di posizione del presidente americano sulla Groenlandia e l’intervento militare in Venezuela: la premier punta da tempo su un rapporto preferenziale, ma considerata l’aperta ostilità che l’inquilino della Casa bianca dimostra ultimamente nei confronti dell’Europa la sua strategia rischia di diventare un’arma a doppio taglio.

E poi, la politica interna. La campagna referendaria per l’appuntamento del 22 e 23 marzo, quando si voterà sulla separazione delle carriere dei magistrati, è nei blocchi di partenza e il centrosinistra sta puntando molto sulla politicizzazione della consultazione. Sul risultato del voto aleggia la possibilità di procedere a elezioni anticipate qualora il risultato dovesse essere così favorevole da convincere Meloni a capitalizzare immediatamente. Una decisione che condizionerebbe anche gli alleati di Lega e Forza Italia, desiderosi di cogliere al volo ogni possibilità di scartare che possa aprirsi, ma anche timorosi che il voto possa decimare le loro forze.

Tema delicato anche l’economia: secondo le ultime stime della Banca d’Italia, la crescita si attesterà al +0,6 per cento. In ogni caso il Pil italiano, come riferito dalle previsioni dell’Ue, sarà nettamente inferiore a quello degli altri partner europei.

