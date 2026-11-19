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Quella scritta da Massimo D’Alema è «una storia a cui dobbiamo tanto collettivamente, di cui noi che non c’eravamo sentiamo nostalgia». Elly Schlein ripete le parole della storica Michela Ponzani, che ha appena introdotto il dibattito sul libro dell’ex premier, Eravamo comunisti (Feltrinelli). E si capisce che le due giovani donne abbiano lo stesso sentimento, non hanno conosciuto il Pci, in platea c’è chi maligna che così è più facile averne nostalgia. Ma non è vero, il Tempio di Adriano e Vibia Sabina è zeppo. La segretaria del Pd arriva per ultima, ma è giustificata, viene dalla Camera, stava lavorando, sul palco l’aspettano l’autore e Walter Veltroni, che si danno arie da ex politici. Ma chi lo sa: a ogni giro di Colle i loro nomi spuntano fuori, il prossimo è fra due anni. Certo è che i due sono una strana coppia, amici-nemici di mezzo secolo scorso, D’Alema comunista rigoroso, Veltroni allo scioglimento del Pci confessa di non essere mai stato comunista; il primo che nel libro si pente di non aver contrastato abbastanza il nuovismo rottamatore del Pds, l’altro è ancora entusiasta della svolta. Eppure D’Alema racconta che in quel passaggio fra l’89 e il ‘91 i due avevano messo in piedi un semiserio «organismo clandestino, che avevamo chiamato Urca: ufficio riparazione cazzate altrui».

Chiediamo: oggi per la sinistra italiana servirebbe un intero dipartimento? La risposta di Veltroni è sincera: «Ma anche allora di cazzate ne facemmo molte».

Fra il partito e i movimenti

Ci sono tutti quelli che «erano comunisti», in prima fila c’è Ugo Sposetti, oggi a capo della fondazione Berlinguer, Vincenzo Visco, Livia Turco, ma anche le generazione più giovani, c’è Peppe Provenzano, allievo di Emanuele Macaluso, e il Pd di varie osservanze, Chiara Braga, Marta Bonafoni, Walter Verini. C’è Pietro Spataro, lo storico giornalista dell’Unità che ha vigilato sul testo del libro e verificato tutti i racconti. D’Alema ringrazia i compagni dell’apparato e della vigilanza e «le mitiche ragazze di Botteghe oscure»: sono arrivati tutti perché quel partito «era una comunità», «siamo stati bene. Io sono stato fortunato ad aver partecipato a quella straordinaria esperienza umana, politica e intellettuale che è stata il Pci».

Schlein non è mai comunista, una volta a domanda ha risposto «ma io non ero neanche nata», ma non è questo il punto. Del libro di D’Alema l’ha colpita il racconto del «travaglio di costruire un ponte fra Pci e i movimenti come nel ‘77, una doppia militanza». Non andò benissimo, cioè il vecchio Pci dei partigiani accolse e assorbì la generazione del ‘68, con quella del ‘77 furono dolori. D’Alema era all’Università la Sapienza quando fu cacciato Lama, poi fu mandato da Berlinguer in direzione a spiegare ai Napolitano, agli Amendola, ai Terracini, cos’era questo movimento che per i grandi vecchi, allora non ancora vecchi, era di «fascisti rossi». Mica facile. Fare da ponte fra partito e movimenti, fatte le dovute differenze, è il travaglio che vive anche lei: «Oggi le giovani generazioni hanno affollato le sale per il film di Segre su Berlinguer, o la mostra di Sposetti. Dobbiamo capire come mai questa storia parla ancora alle nuove generazioni più di quanto facciamo noi». Berlinguer, soprattutto: la storia del Pci e la sua contiene «un messaggio fortissimo per le nuove generazioni», «dobbiamo capire cosa bisogna portare di questa grande storia nell’oggi».

D’Alema le risponde: «Ho provato a scrivere un libro anche per i ragazzi», «La nostra generazione ha avuto il privilegio di tanti maestri», «oggi la sinistra deve fare la stessa cosa con i ragazzi che riempiono le piazze», «quello che per noi fu il Vietnam per loro oggi è Gaza». Altro consiglio: «Il mondo progressista non deve solo cercare il legame con il popolo, deve avere anche la capacità di indicare una società più giusta», «Noi fummo sconfitti, ma quell’esperienza ha lasciato un segno». Non è una consegna di un testimone, ma ci assomiglia, del resto Schlein ha preso appunti tutto il tempo. Altro consiglio: «Le persone in un momento così drammatico non ti chiedono solo di affrontare il problema della casa, della sanità, ti chiedono anche che idea hai tu del futuro e quale prospettiva vuoi aprire. E badate, mentre noi abbiamo dichiarato esaurite le ideologie del Novecento, non senza ragione, la destra non lo ha fatto. Il nostro è stato un disarmo unilaterale».

Le stelle rosse di Roma

Coincidenze: in una giornata umida a tratti piovosa a Roma si sono allineate le stelle, quelle rosse: nel pomeriggio, in contemporanea alla presentazione del libro, si inaugura la mostra Futura umanità della Cgil, nell’anniversario dello sciopero dell’autunno Caldo (19 novembre 1969) e alla vigilia di uno sciopero generale. In mattinata invece l’assessore al Turismo Alessandro Onorato taglia il nastro del Thomson Rome, la versione hotel a cinque stelle – non quelle di Conte, quelle della catena Hyatt – di Botteghe oscure, la storica sede del Pci. La stanzetta dove dormiva Enrico Berlinguer è rimasta una stanzetta, ancorché suite, l’affaccio dal balcone sulla via che guarda a piazza Venezia, che si riempiva di comunisti nei giorni del voto, fa venire le vertigini. L’appartamentino di Togliatti e Iotti ancora non è aperto ai clienti. Neanche la terrazza da cui si vede una Roma da commozione cerebrale. Ma tutto quello che c’era è rimasto al suo posto, lo stendardo della Comune di Parigi, il busto di Gramsci. Molti ex comunisti piangono, ma sono lacrime di coccodrillo, «Botteghe oscure non c’è più dal 2000», puntualizza Sposetti. Il palazzo oggi è di proprietà degli Angelucci, e che dire, menomale che il capitale ha conservato questo museo della storia italiana, la falce e martello di Giò Pomodoro si può tornare a vedere, dormirci accanto non è mai costato così caro, per chi se lo può permettere. Gli altri, chissà, possono provare a scommettere sui nuovi progressisti.

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