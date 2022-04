Onorevole presidente Metsola, stimati membri del Parlamento europeo, gentili ospiti.

È un onore e un privilegio essere qui oggi. Il Parlamento europeo non è solo la casa della democrazia europea, ma è stata anche la mia base politica per quattro anni. In questo posto mi sento a casa, tra amici.

È triste che i nostri concittadini europei in Ucrainia non possono dire la stessa cosa. Stanno lottando per la loro terra, per i loro cari, per la libertà di scegliere il loro futuro. Le forze armate ucraine stanno resistendo con una forza che il presidente Putin non si aspettava.

La gente comune scende per strada e mostra le bandiere all’esercito invasore, invitandolo a tornare a casa. Gli agricoltori ucraini sono diventati famosi per aver riportato a casa i carri armati catturati. Una storia che è fatto il giro dei social media parla di una donna che ha abbattuto un drone russo lanciando un barattolo di sottaceti dal balcone. (Lei ha specificato che si trattava di pomodori sottaceto). «Come», ha chiesto il cronista, «si aspettavano di occupare questo paese?».

Al contempo, molti altri stanno attraversando le frontiere, oltre 2 milioni di persone sono al sicuro nell’Unione europea.

Questi rifugiati continueranno ad arrivare. Usando le parole di una persona che opera in un’organizzazione umanitaria, «in un conflitto, bisogna guardare sempre in quale direzione vanno i rifugiati». In questa guerra, si stanno dirigendo verso l’Unione europea, non verso la Russia.

La guerra di Putin è un atto di brutale aggressione militare contro un paese indipendente e sovrano che non vuole altro che realizzare il proprio sogno europeo. L’obiettivo è terrorizzare i civili. Lo abbiamo già visto a Grozny e ad Aleppo: asili, ospedali, edifici residenziali sono presi di mira, in violazione del diritto internazionale umanitario.

Voi avete fatto il doomscrolling (la ricerca compulsiva di brutte notizie ndr) sui vostri telefoni, proprio come me. Quindi non c’è bisogno che vi parli delle atrocità che avvengono ora, ogni giorno, in posti come Kharhiv, Mariopul e Kiev, dove molte persone sono senza acqua, elettricità, cibo.

La guerra di Putin ha anche lasciato la popolazione russa senza accesso alla verità, vivono in spazi di informazione isolati. Pensavamo che in tempi in cui abbiamo internet, questo non fosse più possibile. Ma è così. Il nostro compito è rompere questo muro di menzogna. È un compito complicato, dobbiamo mobilitare il nostro potenziale tecnologico per vincere la guerra per la verità. E va da sé che le piattaforme globali di Internet hanno un ruolo enorme da svolgere.

Se mi permette signora Presidente, vorrei rivolgermi direttamente anche alla popolazione russa.

Cari amici russi, l’Unione europea non sta agendo contro di voi. Le nostre misure sono destinate a isolare il presidente Putin e il suo governo, che sta conducendo una guerra brutale contro l’Ucraina. Ora state vedendo solo l’inizio di una privazione che diventerà molto peggio una volta che le nostre sanzioni avranno effetto.

Il vostro governo sta già mettendo in campo pratiche che mi sono familiari, dal passato sovietico. Come la censura. Come minacciare i giornalisti di pene detentive di 15 anni per aver scritto di questa guerra. Come il razionamento delle provviste alimentari. Come chiedere agli insegnanti di riferire sulle simpatie politiche dei loro alunni e dei loro genitori. Le aziende globali si ritirano dalla Russia, le compagnie aeree non volano più, non potete più usare le vostre carte Visa e Mastercard.

Niente di tutto ciò è indirizzato a voi. È diretto contro il presidente Putin e il suo governo. Capiamo che vi fa male, come fa male anche a noi.

Fa male a voi perché all’autocrate non importa del popolo, ma solo del suo potere. Un elemento così difficile da capire nei paesi democratici.

Il caporedattore della Novaya Gazeta, premio Nobel per la pace l’anno scorso, Dmitri Muratov, ha definito la questione tra, e cito, «il popolo per lo stato, o lo stato per il popolo». Cari amici russi, continuiamo a sperare in una Russia democratica e stabile, rispettosa dei suoi vicini e governata dallo stato di diritto.

Signora presidente, cari deputati,

Dal 24 febbraio, che casualmente è stato il 104° anniversario dell’indipendenza dell’Estonia, il mondo è cambiato. L’invasione del presidente Putin in Ucraina ha inaugurato un periodo di insicurezza nel nostro continente che non vedevamo dal 1939. E come abbiamo visto dopo la seconda guerra mondiale, il nostro mondo non tornerà allo status quo di prima.

Il rapporto della Russia con il mondo esterno sarà diverso. Come ripristinare la fiducia nel rispetto del diritto e dell’ordine internazionale? Gli atteggiamenti europei verso la sicurezza saranno diversi e i nostri assetti istituzionali dovranno adeguarsi. E potremmo aver appena riscoperto che cos’era l’ordine liberale internazionale basato sul diritto in una prima fase.

In breve, in futuro parleremo del “prima” e del “dopo”.

Il mondo libero ha già iniziato a rispondere. E l’Unione europea è stata in prima linea in questa risposta. Il che è di per sé un cambiamento positivo. L’Ue non è normalmente conosciuta per essere un’organizzazione particolarmente agile. Ma in termini di sicurezza, abbiamo fatto dei cambiamenti più nelle ultime due settimane che nei precedenti trent’anni.

Abbiamo imposto tre pacchetti di dure sanzioni in aggiunta a quelle esistenti dall’invasione russa del Donbas e dall’annessione della Crimea nel 2014. Abbiamo congelato i beni, bloccato l’accesso di Mosca alle sue riserve detenute all’estero e buttato fuori la Russia dal sistema Swift. Abbiamo chiuso il nostro spazio aereo agli aerei registrati, posseduti e gestiti dalla Russia. Abbiamo chiuso i canali di disinformazione mascherati da media. E ci siamo mossi per usare il Fondo europeo per la pace per inviare mezzo miliardo di euro in armi difensive e aiuti non letali molto necessari all’Ucraina.

L’Ue ha agito con un’urgenza, convinzione e unità tali da sorprendere il presidente Putin. E il mondo. E oserei dire che abbiamo sorpreso noi stessi. Abbiamo agito come un’unione geopolitica.

Anche i nostri cittadini hanno risposto. Aprendo i loro portafogli e i loro cuori. Accogliendo i rifugiati, spesso nelle loro stesse case. Facendo volontariato in missioni umanitarie. Raccogliendo cibo, vestiti e medicine per coloro che fuggono dalla guerra. Non dimentichiamo i pescatori irlandesi. I nostri cittadini stanno mostrando una generosità di spirito che mi rende orgoglioso di essere estone e orgoglioso di essere europeo.

So abbastanza cos’è la gentilezza degli sconosciuti. Come molti di voi sanno, sono figlio di deportati che Stalin ha mandato in Siberia. Mia madre aveva solo sei mesi quando fu deportata su un carro bestiame, insieme a sua madre e sua nonna, in quella che gli estoni chiamano “la terra fredda”. Fu uno straniero a dare a mia nonna un barattolo di latte che tenne in vita mia madre durante il viaggio. Sono stati degli estranei che hanno asciugato i pannolini del bambino sulla loro pelle perché era l’unico posto caldo nel carro bestiame. E sono stati degli estranei che hanno aiutato in modi indescrivibili quando hanno avuto il permesso di tornare in Estonia.

Quindi si può dire che noi estoni abbiamo una certa esperienza nell’essere deportati e nel fuggire dalle guerre. E abbiamo anche una certa esperienza con la Russia, che stiamo cercando di condividere con il resto dell’Ue da quando siamo entrati a farne parte. Oggi sono 78 anni che l’Armata rossa ha bombardato la mia città natale Tallinn.

Ma mia madre, quella stessa bambina che ha fatto il suo primo viaggio all’estero in Siberia, mi ha sempre insegnato che era scortese dire “te l'avevo detto”.

Signora Presidente, cari deputati,

Saremo in questa situazione per un lungo periodo. Dovremo esercitare una pazienza strategica, perché la pace non arriverà domani. La Russia si aspetta che facciamo presto un passo indietro. Come Dmitri Medvedev ha spiegato a Putin in una recente riunione pubblica del Consiglio di Sicurezza russo, e cito: «Prima o poi loro (l’Occidente) si stancheranno della loro iniziativa, verranno a chiederci di tornare alle trattative e ai negoziati su tutte le questioni di sicurezza strategica». Fine della citazione. Putin verrà a metterci alla prova e sì, dovremo resistere.

Ciò significa che dobbiamo continuare a sostenere coloro che lottano per l’indipendenza dell’Ucraina, mentre diamo tempo alle sanzioni e alle misure di isolamento di funzionare a pieno regime.

Questo richiederà uno sforzo ripartito tra tutti noi. Ma dobbiamo anche pensare a cosa viene dopo.

Vedo due aree di azione.

In primo luogo, abbiamo bisogno di imprimere il nostro radicale cambiamento di azione in una politica di contenimento intelligente.

Noi tutti vogliamo una Russia democratica e sicura. Questa casa ha espresso questo desiderio l’anno scorso quando ha premiato il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny con il premio Sakharov.

Ma ciò che intendo con imprimere è che ora abbiamo bisogno di consolidare ciò che il mondo libero ha realizzato nelle ultime settimane e iniziare a costruire. Dobbiamo farlo insieme ai nostri partner fidati transatlantici e ad altri che la pensano come noi. E ci sono molti partner che la pensano allo stesso modo: la scorsa settimana all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la grande maggioranza della comunità mondiale, 141 stati, ha votato per condannare l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Questo voto dimostra non solo una vittoria del multilateralismo ma una vittoria dello stato di diritto.

Dobbiamo anche dare collettivamente il nostro massimo sostegno alla Corte penale internazionale quando sarà il momento. La settimana scorsa, il procuratore della Cpi Karim Khan ha annunciato che trentanove Stati parte dello statuto di Roma hanno segnalato la situazione al suo ufficio. Questo gli permette di andare avanti con le indagini su qualsiasi crimine di guerra passato e presente, crimini contro l’umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell’Ucraina da qualsiasi persona.

Qui nell’Ue, dobbiamo spingere di più e più velocemente per ridurre la nostra dipendenza energetica dal gas e dal petrolio russo. Poiché ci siamo già impegnati in una transizione verde, questo sarà un vantaggio per la nostra indipendenza energetica e per il pianeta. Dobbiamo anche muoverci rapidamente per sincronizzare la rete elettrica dell’Ucraina con quella dell’Europa continentale. E fare in modo che anche tutte le parti dell’Ue siano collegate alla rete continentale.

Passando alla difesa: le nostre decisioni della scorsa settimana di usare il Fondo europeo per la pace per assistere l’Ucraina sono solo un primo passo verso il rafforzamento della nostra sicurezza continentale. Dobbiamo trasformare la nostra posizione di deterrenza in un piano di difesa.

Sono consapevole che non tutti gli Stati membri dell’Ue sono alleati della Nato. Quando mio padre guidava i negoziati estoni per entrare nella Nato, gli veniva spesso chiesto: «Perché ne hai bisogno? La Russia non rappresenta più una minaccia». Bene, conoscevamo il nostro vicino allora e lo conosciamo adesso.

Non posso che essere grato alla decisione di aderire all’alleanza di difesa. Ma far parte dell’alleanza comporta anche degli obblighi. L’obiettivo del due per cento del Pil per le spese di difesa deve diventare un requisito minimo assoluto, che, sono felice di dire, l’Estonia sta rispettando già da 10 anni. E permettetemi di ringraziare la Germania per aver fatto il passo prima inimmaginabile di portare la sua spesa per la difesa al due per cento. Tutta l’Europa vi ringrazia.

Lasciatemi dire chiaramente che mentre rafforziamo la difesa europea, dobbiamo lavorare mano nella mano con la Nato. Più volte abbiamo concordato che un’Europa più forte significa una Nato più forte, così come una Nato più forte implica una difesa europea più forte. Attendo con ansia una terza dichiarazione congiunta tra l’Ue e la Nato su questo argomento.

Una difesa europea più forte significa pianificare la nostra spesa in modo saggio e coordinato. Dobbiamo concentrarci su quelle competenze che sono troppo costose per ogni singolo stato membro, da sviluppare da solo, come la difesa aerea a lungo raggio, compresa la difesa missilistica.

Le forze europee devono essere mobili, in modo da poterle spostare rapidamente se necessario. E devono essere all’avanguardia. La Russia può avere una forza militare enorme, ma noi possiamo competere con una tecnologia di qualità e all’avanguardia. Esorto tutti gli stati membri a presentare solo progetti Pesco che portino un’innovazione tecnologica.

Ed ecco un pensiero che fa riflettere: nel rafforzare la difesa europea, dobbiamo trovare il consenso all’interno dell’Ue sul fatto che a volte il modo migliore per raggiungere la pace è la volontà di usare la forza militare.

Questi sono i miei pensieri sulla necessità di una politica di contenimento intelligente.

Permettetemi ora di passare alla seconda area su cui dovremmo concentrarci mentre pensiamo al nuovo ordine post-bellico.

Questo è il futuro dell’Ucraina.

Signora Presidente, cari deputati,

L’Ucraina è stata attaccata nel 2014 perché voleva entrare nell’Unione europea. Il 24 febbraio è stata attaccata con le armi perché cerca di prendere il posto che le spetta tra di noi. È nel nostro interesse che l’Ucraina diventi più stabile, più prospera e solidamente fondata sullo stato di diritto. So dall’esperienza dell’Estonia che è così che funziona.

Ma non è solo nel nostro interesse dare all’Ucraina una prospettiva di adesione. È anche un nostro dovere morale farlo. L’Ucraina non sta combattendo solo per l’Ucraina, sta combattendo per l’Europa.

Se non ora, quando?

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

