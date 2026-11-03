Secondo i risultati i democratici hanno conquistato sia Camera che Senato. Si tratta di una clamorosa sconfitta per il presidente statunitense che ha scaricato la sconfitta sulla guerra in Iran e su alcuni candidati repubblicani non considerati all’altezza. Tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale

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Gli Stati Uniti sono tornati alle urne per le elezioni di metà mandato e i cittadini hanno di fatto bocciato il mandato attuale di Donald Trump. Secondo i risultati e le analisi dei media statunitensi, i democratici avranno la maggioranza del Senato dopo aver già conquistato la Camera (con 253 seggi). I dem, infatti, hanno già superato la soglia dei 53 seggi al Senato e, con gli indipendenti, potrebbero già attestarsi a 57. Avranno dunque il controllo dell'intero Congresso.

Decisivi i risultati negli Stati in bilico, dal North Carolina al Maine, passando per Ohio, Georgia e Michigan. Tutti i candidati democratici più esposti a livello mediatico come Abdul el-Sayed. James Talarico e Jon Ossof si sono conquistati la vittoria con ampio margine in Michigan, Texas (dopo 38 anni) e Georgia. L’ondata blu dei democratici ha coinvolto anche le elezioni per i governatori, con quattro stati che hanno eletto per la prima volta una donna: Georgia, Ohio, Minnesota e Tennessee. Confermate alla Camera Alexandra Ocasio Cortez e Ilhan Omar (più volte attaccata dal tycoon). Il risultato elettorale potrebbe cambiare gli equilibri politici alla Casa Bianca e condizionare la presidenza di Trump che al New York Times ha riferito che accetterà i risultati del voto. Successivamente su Truth ha postato un cappellino MAGA con la scritta “VETO” un chiaro messaggio ai democratici. Qui di seguito la diretta con i risultati, le proiezioni e gli ultimi aggiornamenti dallo spoglio.

I democratici prendono 53 seggi al Senato e oltre 253 alla Camera Si consolida la maggioranza democratica al Congresso degli Stati Uniti. Secondo le ultime proiezioni delle elezioni di midterm, il partito ha conquistato 53 seggi al Senato e oltre 253 alla Camera dei Rappresentanti, sottraendo ai repubblicani il controllo di entrambe le assemblee. Tra i nuovi successi democratici figura quello di Troy Jackson in Maine, dove ha sconfitto la senatrice repubblicana Susan Collins. In Iowa ha vinto Josh Turek, mentre in Georgia il senatore democratico Jon Ossoff ha ottenuto la riconferma. Le vittorie si aggiungono a quelle già registrate in Texas, Kansas e Michigan, dove Abdul El-Sayed è destinato a diventare il primo musulmano eletto al Senato americano. Cina: "Siamo pronti a continuare a lavorare con gli Usa" La Cina si è detta "pronta a continuare a lavorare" con gli Stati Uniti dopo le elezioni di metà mandato, che hanno visto i repubblicani del presidente Donald Trump perdere il controllo di entrambe le camere del Congresso. "Le elezioni di metà mandato sono una questione interna degli Stati Uniti", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante il consueto briefing con la stampa. "La Cina è disponibile a continuare a lavorare con gli Stati Uniti per rispettare e attuare le importanti intese raggiunte dai due capi di Stato, rafforzare la comunicazione, gestire adeguatamente le divergenze, ampliare la cooperazione e costruire una relazione Cina-Usa costruttiva e strategicamente stabile, basata sui principi di rispetto, equità e reciprocità", ha aggiunto. El-Sayed: "I cattivi hanno perso, l'America è grande" "A tutti i genitori che hanno faticato a spiegare perché il presidente prenda apertamente in giro qualcuno per il suo nome o per il modo in cui prega: domani dite ai vostri figli che i cattivi hanno perso". Lo ha dichiarato il democratico Abdul El-Sayed nel suo discorso per la vittoria del seggio del Michigan per il Senato. "Hanno cercato di convincerci che l'America è piccola per qualcuno ma l'America è abbastanza grande per accogliere tutti", ha aggiunto. "Il mio nome e la mia fede non sono il motivo per cui non potete permettervi la benzina, fare la spesa o andare dal medico", ha aggiunto el Sayed che ha accusato gli avversari di aver condotto "una delle campagne più brutte che abbiamo visto nella nostra vita". "Anziché cercare di unirci per affrontare la crisi dei prezzi della benzina e dei generi alimentari, i nostri avversari hanno deciso di dividerci", ha affermato. "All'inizio hanno puntato sul mio nome e sulla mia fede, come a dire: è un po' diverso. Quando non ha funzionato, hanno cercato di farmi passare per colpevole per le mie frequentazioni. E quando neanche questo ha funzionato, si sono buttati a capofitto in una delle campagne più brutte che abbiamo visto nella nostra vita". "Potevano anche puntare sul mio nome e sulla mia fede, ma sappiamo tutti che non sono questi i motivi per cui non potete permettervi la benzina, fare la spesa o andare dal medico", ha ribadito. Mondo El-Sayed, il Michigan e il futuro dei democratici che si sposta più a sinistra Gli scenari dei mercati internazionali Mondo I mercati temono la paralisi istituzionale e la regolamentazione dell’Ai che potrebbe far esplodere la bolla Musk ironizza: "Stavolta i mie laser non hanno funzionato" Ha scelto l'ironia Elon Musk, per commentare il trionfo democratico alle elezioni di midterm. "A quanto pare - ha scritto su X - stavolta i miei laser spaziali per interferire nelle elezioni non hanno funzionato". Poco, prima, sempre su X, aveva commentato: "I data center nello spazio sembrano piuttosto interessanti in questo momento". I dem hanno raggiunto quota 218 seggi alla Camera I democratici hanno raggiunto quota 218 seggi alla Camera, quelli che garantiscono la maggioranza. Lo riporta Cnn. Obama: "Gli americani vogliono una politica che unisce" L'ex presidente americano Barack Obama, grande protagonista della campagna elettorale delle midterm, ha commentato su X l'esito del voto. "Stasera - ha scritto - il popolo americano ha inviato un messaggio chiaro: desidera una politica che unisca le persone anziché dividerle, e leader che offrano soluzioni concrete alle sfide che devono affrontare. Questi risultati sono stati possibili solo grazie a candidati eccezionali che si sono presentati in ogni regione del paese, anche in aree un tempo considerate improbabili. Provenivano da contesti diversi e rappresentavano una varietà di prospettive politiche, ma erano uniti da valori condivisi, dalla fede nel servizio pubblico e dall'impegno a mettere al primo posto i cittadini dei loro distretti e stati. Sebbene questa amministrazione abbia ancora due anni di mandato il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti ovunque ne abbiamo il potere, prevenire ulteriori danni e gettare le basi per il futuro". Trump esclude cambiamenti ai vertici della sua amministrazione: "Hegseth è fantastico" Donald Trump non ha in programma cambi ai vertici della sua amministrazione dopo le sconfitte repubblicane alle elezioni di midterm. Lo ha dichiarato al Wall Street Journal, confermando il sostegno al segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha guidato lo sforzo bellico contro l'Iran. "Penso che sia fantastico, davvero", ha affermato il presidente. Durante invece un'intervista rilasciata a Fox News, Trump ha attribuito la sconfitta alla guerra in Iran che ha fatto aumentare i prezzi del carburante ma anche ad alcuni candidati repubblicani, non considerati all'altezza. Iran: "Gli americani hanno detto no alla guerra" "Per coscienza o per via del costo della vita, gli americani hanno detto NO ALLA GUERRA, e noi sosteniamo questo messaggio". Lo ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker del Parlamento e principale negoziatore iraniano alla luce dei risultati delle Midterm negli Stati Uniti dove c'è stata un'ondata di vittorie dei democratici sui repubblicani del presidente Donald Trump. "Se il governo statunitense dovesse tradire la volontà popolare per servire i propri padroni e ricattatori internazionali, scoprirà che il nostro NO porta con sé un incubo", ha avvertito Ghalibaf. A New York vincono tre alleati del sindaco Mamdani: riconfermata anche Alexandria Ocasio-Cortez Oltre ad Alexandria Ocasio-Cortez riconfermata per il quinto mandato a New York hanno vinto alle Midterm tre alleati del sindaco di New York Zohran Mamdani. Brad Lander, Claire Valdez e Darializa Avila Chevalier hanno vinto le rispettive elezioni nei distretti congressuali che comprendono parti di Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx, rafforzando la presenza dell'ala progressista del Partito Democratico a Washington. Le vittorie erano largamente attese, considerata la schiacciante maggioranza democratica nei tre distretti ma il significato politico va oltre il risultato elettorale: Lander, Valdez e Avila Chevalier erano stati sostenuti personalmente da Mamdani nelle primarie di giugno, quando avevano prevalso su esponenti dell'establishment democratico. Lander, ex comptroller della città di New York, aveva sconfitto il deputato uscente Dan Goldman nel decimo distretto; Valdez, deputata dell'Assemblea statale ed esponente dei Democratic Socialists of America, aveva conquistato la candidatura nel settimo distretto mentre Avila Chevalier, anche lei socialista democratica, aveva invece battuto il deputato uscente Adriano Espaillat nel tredicesimo distretto, tra Upper Manhattan e Bronx. I tre neo-eletti condividono molte delle battaglie politiche del sindaco: riduzione del costo della vita, maggiori tasse sui redditi più elevati, difesa degli inquilini e sostegno alla causa palestinese, con posizioni fortemente critiche verso il governo israeliano. Per Mamdani, eletto sindaco nel 2025, il risultato rappresenta un ampliamento della rete di alleati politici a Washington, mentre all'interno del Partito Democratico prosegue il confronto tra l'ala progressista e quella moderata sulla strategia da adottare nell'era Trump La democratica Ilhan Omar è stata rieletta alla Camera: era stata bersaglio di numerosi attacchi da parte di Trump La democratica Ilhan Omar è stata rieletta alla Camera dei Rappresentanti per il quinto distretto congressuale del Minnesota. Nel corso della sua carriera al Congresso, Omar è stata bersaglio di numerosi attacchi da parte di Donald Trump e il mese scorso agenti federali hanno fatto irruzione nella sua abitazione per una perquisizione. Trump a Fox News: "Il risultato negativo è dovuto all'Iran" In un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti ha affermato: "Pensavo che alcuni candidati avrebbero fatto meglio, sono un po' sorpreso". Durante l'intervista ha sottolineato che parte della responsabilità del risultato negativo è dovuto alla guerra in Iran, e che il popolo americano è preoccupato per l'aumento dei prezzi dei carburanti. Il presidente Usa ha anche affermato che potrebbe lavorare con i democratici su diverse questioni politiche. Il Kansas va ai democratici: la prima volta dal 1932 Secondo le proiezioni, il candidato democratico Adam Hamilton si appresta a vincere le elezioni in Kansas, dove il partito non vinceva dal 1932. Si tratta di una sconfitta clamorosa per il senatore repubblicano Roger Marshall, in uno Stato fortemente conservatore, dove per quasi un secolo nessun democratico era riuscito a conquistare un seggio al Senato (l'ultima volta nel 1932). Hamilton, originario del Kansas da cinque generazioni e pastore della più grande chiesa metodista del Paese, era alla sua prima candidatura a una carica elettiva. I democratici conquistano il Senato: avranno il controllo del Congresso Secondo diversi media statunitensi i democratici hanno conquistato il Senato superando la soglia di 51 seggi, con i risultati dei candidati indipendenti i seggi già assegnati potrebbero salire a 57. Dopo aver conquistato la Camera, avranno dunque il controllo dell'intero Congresso Trump posta un cappellino MAGA con la scritta "VETO" Il presidente degli Stati Uniti ha postato sul suo social network Truth una foto di un cappellino rosso, classico simbolo identitario del mondo MAGA, con la scritta "VETO". Facendo intendere che opporrà i suoi poteri al prossimo Congresso a guida democratica. La carica delle governatrici, lo spot di Ramaswamy non ferma Acton. Così le questioni di genere sono entrate nelle urne In Georgia Keisha Lance Bottoms ha battuto il repubblicano Rick Jackson. In Ohio, Amy Acton ha superato il rivale conservatore Vivek Ramaswamy. Amy Klobuchar è attualmente in svantaggio contro Lisa Demuth in Minnesota. Testa a testa in Tennessee fra la senatrice repubblicana Marsha Blackburn e la dem Jerri Green. Gina Hinojosa conquista il Texas. Quello del voto e della partecipazione delle donne rimane un campo di battaglia per democratici e repubblicani. Iowa, Sand batte Lahn: è il primo governatore dem dal 2006 Il democratico Rob Sand ha vinto la corsa a governatore in Iowa, battendo l'imprenditore repubblicano Zach Lahn. Sand è il primo democratico a essere eletto governatore dello Stato dal 2006. Sand, revisore dei conti dello Stato dell'Iowa, ha condotto una campagna elettorale basata su un programma moderato, rivolgendosi agli elettori delusi dall'agenda di Trump, in particolare a causa dei pesanti dazi imposti dall'amministrazione e dell'aumento dei prezzi del carburante, conseguenza della guerra in Iran. Dopo 38 anni il Texas è blu: James Talarico eletto al Senato Per decenni il Texas è stato una roccaforte repubblicana. Questa volta qualcosa è cambiato: dopo molto tempo, grazie a James Talarico, i democratici hanno vinto secondo le proiezioni con il 55,8 per cento contro il 42,5 per cento del suo avversario, Ken Paxton. Mondo Dopo 38 anni anche il Texas è blu, Talarico eletto al Senato Jon Ossof vince al Senato in Georgia Secondo le proiezioni della Cnn in Georgia ha vinto Jon Ossof, che oltre ad aver difeso il seggio in Senato nell'unico stato Democratico che alle presidenziali aveva invece premiato Trump si conferma uno degli astri nascenti del partito e un possibile candidato per la corsa alla Casa Bianca del 2028. Secondo le proiezioni si appresta a vincere con il 59 per cento delle preferenze sul candidato repubblicano Mike Collins. Mondo Jon Ossoff trionfa, chi è “l’Obama” della Georgia Trump al Nyt: “Sono disposto ad accettare i risultati elettorali” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere "assolutamente disposto ad accettare" i risultati elettorali, ha detto in una dichiarazione al New York Times. Precedentemente in un post su Truth aveva scritto: "Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE!". Un messaggio rivolto ai suoi elettori alla luce dei risultati delle Midterm non incoraggianti per i repubblicani. I Latinos tornano ai democratici: il 60 per cento li ha votati alla Camera Gli elettori latinos tornano verso i democratici nelle elezioni per la Camera, invertendo lo spostamento verso i repubblicani registrato nel 2024. Secondo l'exit poll di Nbc News, il 60 per cento ha sostenuto i candidati democratici, contro il 51 per cento che aveva votato per Kamala Harris due anni fa, eguagliando il risultato delle midterm del 2022. Ai repubblicani è andato il 35 per cento, rispetto al 46 per cento ottenuto da Donald Trump nel 2024. Il recupero democratico è particolarmente marcato tra gli uomini latinos, con un consenso salito dal 44 per cento al 55 per cento, mentre tra le donne è passato dal 58 per cento al 65 per cento. Stime Nyt: Camera e Senato ai dem al 95 per cento Secondo le stime del New York Times, la vittoria dei democratici a Camera e Senato è data al 95 per cento. Addirittura le stime riportano di un vantaggio di 12 punti percentuali alla Camera. Se confermato, sarebbe il margine più ampio ottenuto da uno dei due partiti nel voto per la camera dal 1982, quando i democratici registrarono un netto successo nazionale grazie a un sostegno schiacciante negli stati del sud. I NOSTRI APPROFONDIMENTI SULLE ELEZIONI DI MIDTERM Mondo De Blasio: «Un’alternativa chiara. Per questo oggi c’è questa mobilitazione» Commenti Un voto cruciale che può fermare Donald il tiranno Commenti Le polemiche dei democratici sono una zavorra per il 2028 Commenti Il vero significato delle midterm è ciò che rivelano sul degrado della democrazia Usa Qui trovate tutti gli articoli su queste elezioni di midterm del 2026​​ STATI DA MONITORARE AL SENATO North Carolina — Possibile conquista democratica. Roy Cooper (D) contro Michael Whatley (R). Maine — Susan Collins (R) rischia di perdere il seggio contro Troy Jackson (D). Ohio — Sherrod Brown (D) cerca di riconquistare il seggio contro Jon Husted (R). Alaska — Mary Peltola (D) sfida il senatore repubblicano Dan Sullivan. Iowa — Josh Turek (D) prova a strappare un seggio repubblicano ad Ashley Hinson. Texas — James Talarico (D) sfida Ken Paxton (R). Un'eventuale vittoria democratica sarebbe clamorosa. Kansas — Adam Hamilton (D) tenta una sorpresa contro Roger Marshall (R). Michigan — Seggio democratico da difendere: Abdul El-Sayed (D) contro Mike Rogers (R). Georgia — Jon Ossoff (D) deve difendere il seggio contro Mike Collins (R). ALLA CAMERA Pennsylvania — Diversi collegi in bilico, decisivi per la maggioranza. New York — Collegio suburbani contesi, importanti per capire se i democratici riconquistano la Camera. California — Numerosi collegi competitivi che potrebbero determinare la maggioranza finale. Virginia — Utile per cogliere i primi segnali della notte elettorale. I QUATTRO SCENARI: COSA CAMBIA 1. I repubblicani tengono Camera e Senato: si procederà con una continuità legislativa con Trump, salvo divisioni interne al GOP

2. I democratici prendono la Camera e i repubblicani tengono il Senato: in questo scenario ci sarà un Congresso diviso. I democratici guidano le commissioni e le inchieste della Camera e possono ostacolare leggi e bilanci, mentre il Senato in mano repubblicano mantiene leva politica sulle nomine

3. I democratici prendono il Congresso: Trump conserva il veto presidenziale, ma l'agenda legislativa è fortemente contrastata, i poteri di audizione e di controllo aumentano per i dem

4. I repubblicani tengono la Camera, ma perdono il Senato: questa è l'ipotesi meno attesa. I dem possono bloccare nomine e conferme, mentre i repubblicani mantengono i poteri sull'iter delle leggi e le commissioni d'inchiesta GUIDA RAPIDA: COSA C'È DA SAPERE Camera dei Rappresentanti: si rinnovano tutti i 435 seggi. Senato: si vota per 35 seggi su 100 (33 ordinari e 2 elezioni speciali). Governatori: 36 Stati eleggono il governatore. Camera, maggioranza assoluta: 218 seggi. Senato, maggioranza: 51 seggi per i democratici; ai repubblicani ne bastano 50 perché, in caso di parità, il vicepresidente JD Vance può votare per lo spareggio. Situazione di partenza al Senato: 53 repubblicani contro 47 democratici e indipendenti alleati. Obiettivo democratico al Senato: conquistare almeno 4 seggi netti. Il nuovo Congresso entrerà in carica il 3 gennaio 2027

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