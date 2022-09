Già prima dell’inizio dell’“operazione militare speciale” russa in Ucraina, le relazioni tra Russia e Stati Uniti si erano deteriorate a tal punto che giornali, media e persino politici non hanno esitato a parlare di una “nuova guerra fredda”.

Questa espressione, infatti, è stata lanciata nel 2008 dal giornalista britannico Edward Lucas, in un libro intitolato appunto The New Cold War: Putin’s Russia and the Threat to the West. All’epoca, lo scopo del libro era soprattutto quello di denunciare il ricatto energetico praticato dalla Russia contro i paesi del suo «vicino estero», nonché gli assassinii di oppositori politici, come quelli della giornalista Politkovskaïa o dell'ex spia Litvinenko.

Lo stesso anno il rischio di un ritorno alla “guerra fredda” era stato sollevato anche ai massimi livelli dello stato russo, dall’allora presidente, Dmitri Medvedev, in risposta alle condanne che piovevano sul tema dell’intervento militare in Georgia. «Non abbiamo paura di nulla, nemmeno di una guerra fredda», ha dichiarato coraggiosamente.

Ma è soprattutto dalla crisi ucraina del 2013-2014, che si è conclusa con l’annessione della Crimea alla Russia e l’inizio della guerra del Donbass, che il tema della “nuova guerra fredda” è regolarmente sui titoli dei giornali, anche se il suo significato non è condiviso da tutti.

Antagonismo che permane

L'argomentazione migliore di chi critica l’espressione consiste infatti nel dire che la Russia di Putin non è abbastanza potente per tornare, agli occhi degli Stati Uniti, il concorrente strategico che l’Urss ha saputo essere durante la “vera guerra fredda”, tra il 1947 e il 1989. Per usare la colorita formula del neorealista americano Stephen Walt: «Rispetto alla guerra fredda, la partita di oggi tra Stati Uniti e Russia è Godzilla contro Bambi»

Da un punto di vista strettamente economico, il fatto è indiscutibile. Durante la guerra fredda, il Pil degli Stati Uniti era solo due volte e mezzo superiore a quello dell’Unione Sovietica, mentre oggi è dieci volte superiore a quello della Federazione russa.

Asimmetria che si esprime anche a livello militare. L’esercito russo potrebbe essere il secondo al mondo nella classifica, anche il primo in termini di armature e testate nucleari, ma il budget annuale ad esso assegnato rappresenta poco più del 12 per cento di quello dell’esercito americano, secondo i dati del 2021. Un handicap tanto più grave in quanto il calo demografico della Russia non le consente più di compensare la relativa mancanza di risorse mobilitando un considerevole personale.

L’«impareggiabile carne da cannone» (Engels) che le enormi masse di muzhik russi in uniforme hanno potuto mettere in campo durante le guerre del XIX e XX secolo oggi è carente. Anche solo per questi motivi, l’equilibrio dei poteri sembra non essere mai stato così sfavorevole a Mosca. Quindi Walt e molti altri concludono che, se dovesse aver luogo una “nuova guerra fredda” non sarebbe contro la Russia, ma contro la Cina.

Tuttavia, questi dati potrebbero non spiegare l’essenziale: vale a dire la permanenza dell’antagonismo russo-americano. Ricordiamo le osservazioni fatte nel 2012 dall’ex Segretario di stato Hillary Clinton in merito al progetto geopolitico russo di integrazione eurasiatica: «Non porterà il nome dell’Urss. Questo porterà il nome di Unione doganale, Unione economica eurasiatica ecc., ma non commettere errori al riguardo. Conosciamo gli obiettivi e cerchiamo di trovare il modo migliore per rallentarlo o prevenirlo”.

È qui che si pone ancora legittimamente la questione di una “nuova guerra fredda” con la Russia. Perché, se gli Stati Uniti sono davvero “Godzilla”, perché allora è così importante sconfiggere “Bambi”?

Il “grande gioco”

Il principale equivoco che l’attuale recrudescenza della tensione tra Mosca e Washington ci costringe ad superare è la lettura tradizionale secondo cui la conflittualità della guerra fredda era dovuta a quella che R. Aron chiamava “l'eterogeneità” dell’ordine internazionale di Yalta, ovvero la differenza incompatibile tra due regimi socioeconomici in competizione: da un lato, un campo “capitalista” alleato con gli Stati Uniti; dall’altro, un campo “socialista” o “comunista” sottomesso all’Urss.

Già all’epoca, la scissione sino-sovietica degli anni Sessanta, così come la normalizzazione delle relazioni sino-americane avviata dalla presidenza Nixon negli anni Settanta, avevano messo in discussione questa griglia interpretativa. Ma soprattutto, se la differenza ideologica fosse stata il vero problema della guerra fredda, il crollo del regime sovietico avrebbe dovuto suggellare la pace perpetua all'interno di un “nuovo ordine mondiale” omogeneo. Tuttavia, come conferma vividamente il ritorno dei carri armati russi in Ucraina, la “fine della storia” di Fukuyama non è mai avvenuta.

Per capire bene cosa è successo, sia durante la guerra fredda sia negli ultimi trent’anni, dobbiamo collocare questi due periodi in una prospettiva geostrategica di lungo termine. Perché la cosiddetta politica di “contenimento” della Russia, che è generalmente associata alla “dottrina Truman”, non era una novità nel 1947. Gli inglesi infatti non avevano aspettato che l’articolo di G. Kennan la mettesse in pratica sulla scacchiera del “grande gioco”.

Con l’espressione di “grande gioco” si intende storicamente la rivalità che, dal 1815 al 1907, contrappose gli imperi britannico e russo su un vasto teatro dell’Asia centrale che si estendeva dal Caucaso al Tibet, passando per la Persia e l’Europa, l’Afghanistan. Come la guerra fredda, di cui è una sorta di prefigurazione, il “grande gioco” non ha dato luogo ad un conflitto diretto tra le due potenze, se non durante la guerra di Crimea (1853-1856).

Più che una guerra di soldati, è stata una guerra di spie, i cui attori non erano solo diplomatici e ufficiali dei servizi segreti, ma anche avventurieri di ogni tipo: esploratori, etnografi, trafficanti indigeni, pellegrini buddisti... Il romanzo di Kipling Kim, il cui protagonista è un bambino di strada di Lahore reclutato dagli inglesi, offre un notevole esempio in tal senso. Inoltre, il “grande gioco” non esclude quelle che oggi chiameremmo guerre per procura o “guerre per procura”. Così, durante l’assedio di Herat del 1837-1838, l’esercito persiano fu affiancato da consiglieri militari russi, mentre, all’interno della città stessa, l’agente britannico E. Pottinger aiutava la resistenza afgana ad organizzarsi.

Aggiungiamo infine che, per tutta la durata del “grande gioco”, i rischi di escalation militare tra Londra e San Pietroburgo non sono mai stati pari a zero. Ne è testimone la crisi di Panjdeh, una lontana oasi afgana la cui cattura da parte delle truppe russe nel 1885 portò immediatamente all’allerta della marina britannica che minacciò di colpire contemporaneamente Vladivostok e il Mar Nero.

Tuttavia, non si può dire che la Russia dei Romanov incarnasse lo “spettro” del comunismo. Membro fondatore della Santa Alleanza del 1815, lo zarismo russo, che aveva represso le insurrezioni polacche e ungheresi nel 1830 e nel 1849, era più simile al “gendarme d’Europa”, anzi, come disse Marx, “l’ultimo baluardo” della socialità europea ordine. Il “grande gioco” derivava quindi non tanto dalla divergenza di valori o ideali tra l’impero britannico e quello russo, quanto da un confronto fra interessi. Seguendo la regola della politica estera inglese formulata all’epoca da Palmerston: «Non abbiamo alleati eterni, né nemici permanenti. Ciò che è eterno e permanente è l'interesse nazionale».

Tuttavia, per l’imperialismo marittimo inglese del XIX secolo, questo interesse nazionale consisteva nell’assicurarsi il controllo delle rotte commerciali marittime vitali per la sua economia capitalista, a cominciare dall’arteria strategica che collegava le isole britanniche al “gioiello” dell’Impero attraverso l’istmo di Suez: la rotta per l’India. Questo spiega la costante preoccupazione di Londra per l'espansione del potere russo verso i “mari caldi” o, almeno, quelli privi di ghiaccio. «Dall'adesione di Pietro I, la Russia è avanzata di circa mille miglia (1.600 chilometri) in direzione dell'India, e la stessa distanza in direzione della capitale della Persia”, allerta, mappe alla mano, il diplomatico J. McNeill in un opera del 1836 intitolata Progresso e posizione attuale della Russia in oriente. Una forma di contenimento ante litteram era già diventata l’obiettivo prioritario della politica inglese, al fine di tenere i russi il più lontano possibile dalla rotta verso l'India.

Da contenimento a ideologia

La teoria di Heartland di H. MacKinder, da cui i geopolitici “americani” N. Spykman e Z. Brzezinski hanno largamente ereditato i concetti, è indiscutibilmente figlia del “grande gioco”, che razionalizza nel 1904. È una teoria la cui astrazione confina con l’esoterismo: emerge l’idea che la minaccia che la Russia rappresentava per l’egemonia in declino dell’Inghilterra fosse dovuta non tanto alla sua economia ancora molto arretrata, quanto alla posizione geografica da essa occupava nel cuore del vasto continente eurasiatico. Quest’area cruciale che MacKinder ha chiamato “heartland” è in contrapposizione alla “mezzaluna insulare” che comprende principalmente Gran Bretagna, Stati Uniti e Giappone.

Ben consapevole che la costruzione di linee ferroviarie transcontinentali (come la Transiberiana) stava erodendo i vantaggi della potenza britannica, il geografo inglese ha messo in guardia contro il rischio di una “rottura del rapporto di potere a favore dello stato cardine” nel caso in cui quest’ultimo estendesse la sua presa sui “margini dell’Eurasia”. Chiaramente, si trattava ancora una volta di arginare l'influenza russa in Europa, Medio oriente, Asia meridionale e orientale.

I principali conflitti della guerra fredda, come la guerra di Corea (1950-1953), la guerra del Vietnam (1955-1975) o la jihad afgana (1979-1992), possono ovviamente essere inquadrati in questo paradigma teorico di ispirazione mackinderiana, anche se il passaggio di consegne da Londra a Washington non avvenisse senza grandi differenze. Come osserva opportunamente H. Kissinger in Diplomacy (1994), «né l'opinione pubblica americana né il Congresso potevano sostenere l’analisi geopolitica tradizionale britannica: l’opposizione all’espansionismo sovietico doveva derivare da principi americani».

In effetti, in un paese con una cultura politica intrisa di messianismo come gli Stati Uniti, il freddo riferimento all’interesse nazionale non potrebbe da solo giustificare. Tuttavia, la politica di “contenimento” doveva ricevere il fondamento ideologico e morale di cui gli imperialisti incalliti del Foreign Office di Londra non si erano mai preoccupati.

Ma è qui che risiede l'unico vero contributo di Kennan. Mentre, durante la seconda guerra mondiale, la propaganda americana aveva intrecciato allori per Stalin, affettuosamente soprannominato “Zio Joe”, l’autore del “lungo telegramma” riuscì nell’impresa di fare della teoria marxista la “fonte” dell’espansionismo russo che lo stesso Marx aveva sempre detestato. Perché il “contenimento” della Russia fosse opportunamente trasfigurato in una causa ideologica: quella del “contagio comunista”.

Strategie contraddittorie

AP

Dopo la sua inconcludente iniziativa del “vertice per la democrazia”, ​​la presidenza Biden sta ora lottando per trovare una battaglia delle idee alternativa. Eppure, nei trent’anni dalla fine dell’Urss, l’imperativo di “contenere” la Russia non è mai stato completamente perso di vista a Washington.

Quindi nel 1997, anche se la Russia di Eltsin aveva storicamente toccato il fondo, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Carter Z. Brzezinski considerava l’incubo strategico dell’America in termini che MacKinder non avrebbe sconfessato.

«Se lo spazio centrale (occupato dalla Russia) rompe con l’occidente e costituisce un'entità dinamica, capace di proprie iniziative; se, quindi, si assicura il controllo sul sud o forma un’alleanza con il principale attore orientale (cioè Cina), allora la posizione americana in Eurasia sarà terribilmente indebolita». (Z. Brzezinski, La grande scacchiera, BasicBooks, 1997)

Per contrastare questo scenario catastrofico, Brzezinski ha formulato due raccomandazioni i cui effetti si sono rivelati contraddittori.

Uno era quello di ostacolare l’idea di una “coalizione” eurasiatica triangolare che attribuiva al nuovo ministro degli esteri russo dell’epoca, E. Primakov, senza forse prenderla abbastanza sul serio. «Questa coalizione (…) esisterà solo se gli Stati Uniti moltiplicano le probabilità e, vittime di una politica miope, alienano contemporaneamente Cina e Iran», assicurava vent’anni prima dell’elezione di Trump...

L’altra raccomandazione esplicita di Brzezinski era di impedire alla Russia di ristabilire la sua tradizionale sfera di influenza sul suo fianco occidentale – in particolare in Ucraina – espandendo la “testa di ponte geostrategica” statunitense in Europa. Il suo calcolo doveva privare i russi di ogni speranza di “restaurazione imperiale”, per costringerli a fare “l’unica scelta” che riteneva buona per loro e, ancor di più, per l’America: l’ancoraggio a una “Europa atlantista”. di cui, tuttavia, non dovevano far parte.

Il problema è che questa seconda raccomandazione, seguita scrupolosamente dalle successive amministrazioni, è entrata in conflitto con la prima. Perché non è stato possibile spingere fino a questo punto il vantaggio dell’allargamento della Nato senza gettare Mosca sempre più nelle braccia di Pechino.

Certo, molti osservatori nutrono un certo scetticismo nei confronti della Shanghai Cooperation Organization (Sco), che ufficializza il “triangolo strategico” di Primakov, e si aspettano addirittura che la Russia si penta del suo riavvicinamento strategico con la Cina. È vero che, rispetto ai tempi del patto sino-sovietico, gli equilibri di potere non sono più favorevoli a Mosca. Ma non è anche un modo per rassicurarsi di fronte a ciò che non si può evitare?

Traduzione a cura di Monica Fava.

© Riproduzione riservata