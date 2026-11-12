Dopo l’addio di Messina e la breve parentesi di Poeta, la panchina passa a Luca Banchi. La disponibilità economica consente al club di rimediare agli errori e restare vincente in Italia, ma non di colmare il divario con le grandi del continente: in vent’anni ha raggiunto le Final Four solo una volta

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Sbagliare. Correggere. Vincere. E poi di nuovo sbagliare, correggere, nella speranza di tornare anche quest’anno a vincere. Era la fine di novembre dello scorso anno quando Ettore Messina annunciava le sue dimissioni da head coach dell’Olimpia Milano, lasciando spazio a quello che era stato scelto, in largo anticipo, come suo sostituto: Giuseppe Poeta, prelevato da Brescia dopo una finale scudetto da capo allenatore e convinto ad assumere per un anno il ruolo di vice del venerabile maestro con la prospettiva di raccoglierne l’eredità.

La mossa di Messina aveva anticipato un processo già previsto e che lasciava immaginare un’Olimpia con le idee chiare, architettate da uno dei dirigenti più brillanti della nostra pallacanestro, Daniele Baiesi, già artefice dei successi di Bamberg e Bayern Monaco in Germania.

Anche per questo ha destato particolare sensazione il terribile avvio di stagione in Europa della nuova versione milanese: l’Armani langue in fondo alla classifica della regular season di EuroLeague con la miseria di una vittoria in dieci partite, appaiata solamente al disastro in salsa basca di Vitoria. È il paradosso dell’Olimpia, che quasi non sente l’urgenza di dover rincorrere in Italia: sa che può permettersi di sbagliare, sa di poter contare su una potenza economica fuori scala rispetto a praticamente tutte le concorrenti potenziali per lo scudetto e per questo motivo è in grado di sopperire a eventuali partenze col freno a mano tirato con la forza dei propri investimenti.

La missione di Banchi

Alla guida dell’Olimpia arriva dunque uno dei tecnici più ambiti del panorama europeo, nonché commissario tecnico della Nazionale italiana, Luca Banchi, già sulla panchina milanese dal 2013 al 2015 con la vittoria dello scudetto nella stagione 2013/14. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: la carriera di Banchi, a un certo punto, sembrava aver preso una piega strana, rianimata da due subentri particolarmente efficaci (Pesaro e Strasburgo) arrivati mentre era commissario tecnico della Lettonia.

Toccherà dunque a lui cercare di rimettere in carreggiata Milano non tanto in Italia, quanto in Europa, il vero nervo scoperto dell’intero ciclo Armani-Olimpia, iniziato nominalmente come sponsor nel 2004 e con il gruppo divenuto proprietario della società nel 2008. Da quel momento in avanti, nonostante investimenti ingenti, l’Olimpia si è garantita una sola qualificazione alle Final Four di EuroLeague, nella stagione 2020/21, in cui lo sforzo che portò la squadra di Messina a un passo dalla finale (sconfitta col Barcellona in semifinale) finì per erodere tutte le energie nei playoff scudetto, con un tracollo nell’ultimo atto con la Virtus Bologna (4-0).

La prima fetta di stagione ha già messo in discussione metà del roster assemblato in estate: «Molti di loro sono arrivati qua su espressa scelta del club e dello staff tecnico, quindi questo li coinvolge emotivamente: dobbiamo uscire da questo momento particolare con uno sforzo che ci deve portare ad alzare immediatamente il livello delle nostre performance», ha detto coach Banchi nel giorno della presentazione, prendendo tempo sul mercato pur preannunciando la necessità di sostituire l’infortunato Booker.

Per Milano non sarà un problema e forse proprio questo è motivo parziale delle difficoltà a singhiozzo che affliggono l’Olimpia: il poter sempre mettere una pezza agli errori li fa pesare meno, perché su ogni progetto diventa possibile eseguire modifiche in corsa. L’esperienza non gli fa difetto: «Non vorrei essere etichettato come quello che funziona in queste circostanze, perché non sono semplici da gestire professionalmente ed emotivamente. Sono cose che a stretto giro ti tolgono il sonno. L’esperienza in Nazionale mi ha insegnato a combattere il tempo, mi ha forgiato, ha contribuito a cambiare i miei metodi: devi essere ancora più sintetico e preciso, questo mi è d’aiuto quando entro in corsa».

Concorrenza cittadina

A mettere ulteriore benzina sul fuoco, un contesto cittadino che rischia di diventare particolarmente frizzante in ottica Nba Europe: se l’Olimpia può vantare la licenza permanente in EuroLeague, alle porte di Milano, intesa come città, sta per bussare in maniera decisamente rumorosa Gerry Cardinale, patron del Milan, che ha presentato l’offerta per la nuova lega di stampo americano dopo aver stretto un accordo con la Pallacanestro Varese, che dovrebbe giocare le gare della nuova competizione in un’arena da 20.000 posti ancora da costruire, mantenendo però Varese come sede delle gare di campionato.

Milano torna sul parquet di casa oggi, giovedì 12 novembre, per la sfida contro lo Zalgiris del totem Valanciunas. Banchi spera di vincere subito, di correggere quel che non funziona. In Europa non c’è più tempo da perdere, in Italia si vedrà, anche se stavolta Milano dovrà fare i conti con un campionato che sta faticosamente cercando di diventare più competitivo rispetto al passato anche grazie all’arrivo di nuovi capitali e protagonisti, dalla meravigliosa Napoli capolista alla rampante Maxima Roma.

Paradossalmente, un po’ di paura è quello che potrebbe servire all’Olimpia del futuro.

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