La 35enne valtellinese, alla sua sesta Olimpiade, guida alla vittoria sulla Cina la squadra composta da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (più Luca Spechenhauser e Chiara Berti impegnati nel primo e nel secondo turno). E giovedì si giocherà un’altra medaglia sulla sua specialità, i 500 metri

Sono d’oro: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel hanno vinto la staffetta mista sul ghiaccio del Forum di Assago dominando la Cina in finale. E non dimentichiamo Luca Spechenhauser e Chiara Berti, sul ghiaccio nel primo e nel secondo turno.

È storia per Arianna Fontana, che due mesi prima di compiere 36 anni debutta alla sesta Olimpiade della sua carriera immensa con un oro che vale tutto. È infatti la dodicesima medaglia della sua storia, che la porta a un passo dal record assoluto dello schermidore Edoardo Mangiarotti, in altri tempi capace di portare tredici medaglie olimpiche nella scherma.

Con Olanda e Corea del Sud eliminate in semifinale, in finale erano proprio gli azzurri la squadra di riferimento. Hanno aperto le donne, due frazioni a testa: la prima da due giri e mezzo, la seconda da due (per un totale di duemila metri) ed è stata proprio Fontana, a metà gara, a portare l’Italia davanti nella staffetta fino a quel momento condotta dalla Cina. Da lì in poi non c’è stata storia, e Sighel si è preso lo sfizio di girarsi sulla linea finale e di chiudere addirittura spalle al traguardo.

Una leggenda

Se prima Fontana era già nella storia dello sport azzurro, adesso siamo addirittura nella leggenda: tre ori olimpici, quattro argenti e cinque bronzi. Due volte portabandiera. Due Olimpiadi in casa: la prima volta, a Torino 2006, era poco più che una bambina, «una bambina che aveva non aveva per nulla idea di quello che stava facendo. Dentro di me sapevo che ero alle Olimpiadi, che ero dentro il mio sogno. Mi ricordo l’emozione, le gambe che tremavano, la paura di fare falsa partenza». E anche a Torino era andata sul podio con la staffetta.

Elisa Confortola, Pietro Sighel e Arianna Fontana festeggiano la vittoria dell'oro (FOTO AFP)

Oggi, vent’anni dopo, Fontana ha ancora la stessa grinta, lo stesso fuoco. Fontana non ha voluto e non vuole pensare al dopo: ora si gode questi Giochi, e poi deciderà se saranno gli ultimi. «Sarò felice se saprò di aver dato tutto. Così non avrò rimpianti né rimproveri da farmi», ci aveva detto alla vigilia dei Giochi.

Ed ecco un oro il primo giorno. E non è finita. Arianna giovedì si giocherà un’altra medaglia sui 500 metri, la specialità in cui è stata oro olimpico a PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Oggi Arianna e Chiara Betti si sono qualificate per i quarti, mentre Arianna Sighel è rimasta fuori, coinvolta in una caduta.

