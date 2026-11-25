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La risposta penale è necessaria, ma non sufficiente. L’indipendenza economica, la condivisione del lavoro di cura e l’educazione sessuo-affettiva sono i tre pilastri dell’Agenda femminista per l’alternativa del Pd: non un capitolo del programma, ma un’altra idea di paese

Ogni 25 novembre ci ritroviamo a fare ciò che nessuna società dovrebbe chiedere alle donne: contarci e fare il bilancio di quelle che non ci sono più. La serialità di queste morti è un’aberrazione che interroga la nostra democrazia. E a rendere più intollerabile questa ferita c’è chi nega il patriarcato e intanto pretende di insegnarci come stare al mondo: come vestirci, amare, separarci, proteggerci. Il patriarcato non è un’accusa indistinta agli uomini. È il nome di un potere che considera la libertà femminile una concessione revocabile. Negarlo cancella le radici della violenza e assolve la cultura che la alimenta.

La violenza non comincia necessariamente dal gesto che finisce sui giornali e non ogni conflitto è violenza. Lo è il dominio che sottrae voce, spazio e possibilità di scegliere. I centri antiviolenza sono una delle più alte conquiste femministe. Ascoltano senza giudicare, riconoscono i segnali, valutano il rischio e accompagnano verso la sicurezza e l’autonomia senza sostituirsi alle decisioni delle donne. È un sapere politico e umano insostituibile. Sono presìdi di libertà, non appendici dell’emergenza giudiziaria. Indipendenza e risorse stabili sono responsabilità dello Stato.

Il governo Meloni, invece, ha scelto come baricentro la risposta penale. Punire è indispensabile; il reato di femminicidio, approvato all’unanimità, è un passo importante. Ma la pena interviene dopo la violenza. Non insegna a riconoscere il consenso, non dà lavoro a chi dipende economicamente dall’uomo che agisce violenza, non trasforma la cultura del possesso. Manca il terreno della prevenzione.

La contraddizione è lampante. Alla vigilia del 25 novembre Valditara invita le scuole a educare al rispetto, mentre una legge del suo governo subordina al consenso preventivo delle famiglie le attività sulla sessualità e le esclude dalla primaria, salvo le indicazioni nazionali. La legge consente nei consultori il coinvolgimento di associazioni impegnate nel sostegno alla maternità, anche antiabortiste: una scelta che può minare la libera autodeterminazione. L’Iva su assorbenti e alcuni prodotti per l’infanzia è tornata dal 5 al 10 per cento; Opzione Donna non è stata prorogata dopo averne ristretto l’accesso. Si celebra la maternità, ma si restringono spazi e condizioni dell’autodeterminazione delle donne come persone prima di tutto.

La prevenzione come diritto

A questa politica opponiamo fatti, non liturgie. Le parlamentari democratiche hanno presentato emendamenti alla manovra per rafforzare centri antiviolenza e case rifugio, reddito di libertà e accesso al lavoro; per finanziare l’educazione sessuo-affettiva, formare chi incontra le vittime, proteggere dalla violenza digitale. La prevenzione si finanzia, non si declama.

L’Agenda femminista per l’alternativa, che la Conferenza delle Donne Democratiche costruisce nel Pd con Elly Schlein, vuole cambiare l’ordine delle priorità. Non un capitolo del programma, ma un’altra idea di Paese: nascere donna non deve significare avere meno libertà. Tre impegni ne sono l’ossatura. L’indipendenza economica: parità salariale, salario minimo, lavoro stabile, contrasto al part-time involontario, percorsi di autonomia per chi esce dalla violenza. Senza un reddito proprio, anche la porta di casa può diventare un muro invalicabile. La condivisione del tempo di cura: congedi paritari e obbligatori, nidi accessibili, servizi per la non autosufficienza. Il tempo non è neutro e quando pesa sulle donne, restringe stipendi, carriere, pensioni e scelte. Prevenzione come diritto: educazione sessuo-affettiva e al consenso, consultori laici, tutela della salute sessuale e riproduttiva, formazione continua, centri antiviolenza e case rifugio sostenuti con continuità, percorsi rigorosi per gli uomini autori di violenza. La libertà si costruisce prima dell’emergenza.

Il 25 novembre non deve insegnarci a convivere con le assenze. Deve impegnarci a cambiare ciò che le rende possibili. Non chiediamo alle donne di diventare esperte di sopravvivenza. Chiediamo alla Repubblica di rendere pieno il loro diritto di vivere, scegliere, essere libere. Chiediamo che la promessa della nostra meravigliosa Costituzione diventi realtà.

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