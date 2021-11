Molti degli indagati sono già noti alle forze dell’ordine come estremisti

La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni in sedici città italiane nei confronti di alcune persone iscritte al canale Telegram “Basta Dittatura”, uno degli spazi social di maggiore riferimento per i No-pass e i No-vax. Diciassette tra le persone più attive sul canale state indagate per istigazione a delinquere, «con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire le leggi»: avrebbero infatti istigato all’uso delle armi e a compiere atti illeciti contro le più alte cariche istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Secondo gli inquirenti, facevano espliciti riferimenti, a «impiccagioni», «fucilazioni», «gambizzazioni», oltre ad allusioni dirette a «nuove marce su Roma» e al terrorismo. Molti dei perquisiti risultavano già noti alle forze dell'ordine per aver aderito a posizioni estremiste e per precedenti reati.

L’incontro tra Cina e Usa

AP Photo/Carolyn Kaster

Dopo una serie di incontri telefonici, il presidente statunitense Joe Biden e Xi Jinping si incontreranno oggi faccia a faccia, anche se virtualmente. Sul tavolo l’incognita Taiwan, sulla cui sovranità le due potenze si sono scontrate nelle scorse settimane, e le risoluzioni sul clima uscite dalla Cop26.

Nuove sanzioni contro la Bielorussia

Leonid Shcheglov/BelTA pool photo via AP

«Stiamo approvando una serie di nuove sanzioni contro la Bielorussia, che andranno a colpire persone, compagnie aeree, agenzie di viaggio e chiunque sia coinvolto con questa situazione illegale ai confini». Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell. Il Consiglio dell’Ue ha infatti modificato il proprio regime di sanzioni, e potrà quindi prendere di mira individui ed entità che organizzano o contribuiscono ad attività che facilitano l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Ue.

Per il ministro degli esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, l'aeroporto di Minsk deve diventare una no fly zone.

© Riproduzione riservata