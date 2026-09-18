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Non sarà il miglior amico dell’uomo, ma già anni fa JD Vance l’ha reso centrale nella politica americana criticando le childless cat ladies. Ora la scoperta di una specie di felino finora sconosciuta in Bolivia ha generato giubilo in gattari e gattare di tutto il mondo

Non sarà il migliore amico dell’uomo ma un posto centrale nella nostra esistenza e sui nostri divani non glielo leva nessuno. Senza scomodare gli antichi egizi, restiamo sull’attualità: nel 2021, intervistato da Tucker Carlson, JD Vance tracciò il profilo di chi a sua detta comandava gli Stati Uniti. «Democratici, oligarchi e un gruppo di donne senza figli e con gatti», una su tre forse l’ha azzeccata.

«Childless cat ladies» divenne così una sorta di manifesto anti-trumpiano, bollino progressista rivendicato con orgoglio persino da Taylor Swift, che di rado si esprime nei dibattiti elettorali. Non solo poltrone, tetti e scatole. Il gatto si prende tutto lo spazio che gli serve, anche politico, dalla notte dei tempi, cioè da quando bastava proteggerci dai roditori per guadagnarsi la nomea di creatura magica. E chi ha un gatto sa che, a differenza di altri amici a quattro zampe ben più domestici, la convivenza con lui sarà costellata di imponderabili sparizioni e apparizioni.

La scoperta

Sarà per questo che la notizia diffusa dalla rivista scientifica Current Biology della scoperta di una nuova specie di gatto in Bolivia, la prima dopo un secolo, tra i gattari di tutto il mondo non può che generare autentico giubilo, lo stesso provato quando si ritrova il proprio micio creduto svanito dentro a un cassetto.

Habemus gatto, si chiama Leopardus tilcayo ed è leggermente più piccolo di un felino da appartamento. È stato nascosto chissà per quanto tra gli alberi della foresta nebulosa degli Yungas, finché dei ricercatori non si sono resi conto che non era un gatto tigre come quelli che si conoscevano già e che, come il tilcayo, rischiano di estinguersi. Ma davvero dopo tutto questo tempo, e con tutto lo straripare dell’uomo sulla natura, esistono animali mai visti prima? A quanto pare sì. E anche chi non è childless cat lady dovrebbe esserne felice.

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