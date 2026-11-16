La strega che ha truffato l’Italia somministrando malocchi e rimedi, si traveste, si sfigura, cambia tinta e identità, ricordandoci che non se ne è mai davvero andata. Oggi che la sua televisione è finita, potrebbe ancora insegnarci molto su fenomeni come TikTok, che è diventato un regno di televendite tascabili

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Chi ha paura di Wanna Marchi? La divina urlatrice, la regina emiliana dell'arraffo, degli scioglipancia e delle creme miracolose, tutta Gucci e Versace, ma anche la strega che ha truffato l'Italia somministrando malocchi e rimedi, estasi portatili e stravolgimenti di fortuna per casalinghe in cerca di una redenzione last-minute.

Come scriveva qualche anno fa Jonathan Bazzi in un ritratto superlativo: «Wanna e Stefania vendono, vendono, ma cosa vendono? È tutto finto, s’inventano tutto. Wanna e Stefania ti fanno pagare per il miraggio a cui danno vita ogni santo giorno che Iddio manda in terra. Trasfigurano l'esistenza rinsecchita delle casalinghe e delle pensionate, le rincoglioniscono con una vera epica del riscatto, della liberazione».

Wanna lo sa: ci insiste, si traveste, si sfigura, cambia tinta e identità, addirittura accetta il ruolo di guest star nella parodia de I promessi sposi che il Trio Lopez-Marchesini-Solenghi realizza per Rai 1. Qui la Wanna nazionale può giocarsi scopertamente il ruolo dell'imbonitrice secentesca impegnata a vendere una cremina bellissima, meravigliosa, oleosa, profumata, rigorosamente contro la peste: «dovete guarire. La peste è bruttissima e molto spesso fate schifo». Duecentocinquantamila, e non avrete più croste e bubboni, piaghe e acciacchi - ne uscirete addirittura ringiovaniti.

Siete d'accordo? Wanna produce instant cult, ti vende ciò che ancora non è stato progettato: creme come iperstizioni, profezie autoavveranti e numeri fortunati con il sodale Mario Pacheco Do Nascimento. Se vinci il merito è mio, se perdi la colpa è tua: sei sciagurata. Bisogna salarti. Tanto Wanna non l'afferri: è già passata all'affare successivo. Trucchi e lotteria, alghe dimagranti e rametti d'edera, cucina romagnola e hit-parade. Vertigine della lista. Poi, come in molta epica, tutto crolla rovinosamente.

Il conto da pagare

Veggente su tutto, la Wanna, tranne che sul proprio destino. Perché, alla fine, bisogna pagare il conto. E dunque: nove anni e sei mesi per Marchi, confermati in via definitiva dalla Corte di Cassazione e scontati (in parte) a San Vittore. Dopodiché avrebbero voluto cancellarla, sgonfiare la storia, farla finita una volta per tutte con questa vicenda terribile di cosmetica e divinazione, di figlie e mariti, di maghi, maggiordomi, parrucchieri e maestri di vita (spesso racchiusi in una sola persona). Dovere d’oblio.

E invece Wanna Marchi continua a tornare, gratta la crosta per ricordarci che lei non se ne è mai davvero andata. Perché ci appartiene più di quanto siamo disposti ad ammetterlo. L’ultima vicenda che la vede coinvolta è successa a Roma, il 23 settembre, quando la Sala della Protomoteca del Campidoglio ha ospitato un’iniziativa privata durante la quale Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno ricevuto il “Premio Internazionale della Cultura” (PIC).

Non si è trattato di un premio ufficiale del Comune: l’iniziativa era organizzata da Edizioni Cento e la concessione della sala non equivaleva a un’onorificenza di Roma Capitale. Ciononostante, lo scandalo è assicurato. Ne parlano ovunque, con tutte le tinte d'indignazione possibili: sacrilegio, figuraccia istituzionale, ennesima conferma che nel pantano iper-laccato dell'editoria italiana fanno strada soltanto le buzzicone, le imbonitrici recidive, le fuorilegge mai davvero pentite. Belve!

Lo sintetizza su Nazione Indiana lo scrittore Andrea Inglese, come sempre engagé, quando scrive: «No, la vicenda non mi ha suscitato neppure sarcasmo. Conosco il mio paese abbastanza bene, per sapere che, da noi, chi fa cultura in modo serio, cioè critico e innovativo, come una qualsiasi attività culturale finisce per essere in un mondo democratico, è “schifato” dalle istituzioni, è schifato da chi ha una qualche forma di potere e, molto spesso, è schifato precisamente da coloro che svolgono ruoli di potere proprio in ambito culturale».

Tutto vero. Eppure, c'è qualcosa di roboante in questo malaffare, di seducente perché rivelatorio. Basta guardare ai titoli dei due libri: La verità è che io cucino così: qui non si pesa niente: l’unica misura è l’amore (quello di Marchi) e Vendere… cara la pelle: Quello che il successo ti dà. Quello che ti toglie (quello di Nobile). Cosa resta da premiare, in fondo, se non la cucina sentimentale e la cronaca nera, il memoir e il manicaretto?

Wanna Marchi continua a tornare perché ancora ci rappresenta e addirittura ci anticipa, nonostante l'enorme impalcatura di condanna, vergogna e rimozione che le hanno costruito attorno. Più che letterata, pura letteratura: «figura da romanzo, suo malgrado. Balzac l'avrebbe amata» mi confida a pranzo Paolo Crepet mentre gli racconto dell'accaduto. Ma spingiamoci oltre.

Il “patologico”

C’è una parola che può aiutare a entrare nella questione: patologico. Carmelo Bene, durante una memorabile puntata del Maurizio Costanzo, la utilizzava - con grande scandalo - a proposito di Poggiolini e Totò Riina, arrivando a riconoscere in loro una forma di magnetismo che gli sembrava assente nell’Italia del «condominio di piattume».

Diceva: «in questa acquiescenza, in questo nullismo, in questo bagno di omologazione di Stato io trovo davvero che Poggiolini e Riina abbiano un magnete, un carisma che non hanno tanti condomini della nazione italiana. L'Italia è un condominio di piattume, di piattole rompicoglioni, insensate e squallide. Insignificanti. […] Riina e Poggiolini sono due sommi casi patologici. E in un'epoca che non produce più niente di umano, essi sono forse i due soli uomini degni della mia attenzione».

È un ritratto che può essere applicato anche a Wanna Marchi - e non è un caso che la docuserie Netflix che le hanno dedicato sia stato un successo formidabile. Traboccante e irrisolta come tutti i grandi misteri, Wanna Marchi è stata una figura patologica della televisione italiana proprio nella misura in cui ha portato alla luce, senza alcuna protezione, fino allo sperpero totale e con innegabile magnetismo, una zona oscura del rapporto fra desiderio umano e consumo.

Marchi metteva in scena, quotidianamente, il bisogno di credere che qualcosa potesse cambiare la vita, raddrizzarla, proteggerla dalla sfortuna, restituirle una promessa, trasfigurarla - e che questo qualcosa coincidesse, magicamente, con una vita materiale degli oggetti.

In questo, nel ricordarci che siamo specie gettata tra le cose (paccottiglia, invenzioni, tecnologie, elisir, numeri fortunati), Marchi ci ricorda un'appartenenza che facciamo fatica a riconoscere: intellettuali, casalinghe, criminali e santi - ci siamo tutti mischiati. Tutti desideriamo, consumiamo. Tutti abitiamo, con diversa consapevolezza, questa dimensione pericolosa (e meticcia) del desiderio. L'incanto della vita quotidiana.

Marchi e l’algoritmo

E oggi che la televisione di Marchi è finita, la Wanna potrebbe ancora insegnarci molto su fenomeni ipercontemporanei come TikTok - su quello che TikTok è divenuto ultimamente. Basta attraversarlo per incontrare un regno di televendite tascabili: skincare, abbigliamento, tecnologia, cura della casa. I tiktoker si portano dietro mariti e madri, amici e figlie, vere e proprie compagnie commerciali; improvvisano scenette, inventano personaggi, trasformano la propria quotidianità in vetrina.

Costruiscono piccoli imperi personali attraverso una continua disseminazione della merce. È il marchismo diventato portatile: urlatrici seriali, rimedi, creme, medicamenti, ferri da stiro, tappetini per la doccia, formule esoteriche, prodotti, promesse. Una moltiplicazione della magia vendibile. TikTok ha sdoganato quasi tutto il mondo come possibile superficie commerciale: la vita stessa, senza interruzione, diventata dimostrazione, seducente prova d’acquisto.

Nessuno, però, ha il fascino di Wanna. Nessuno ha ancora raggiunto quella mitologia personale in cui desiderio, sogno, trauma e rivalsa potevano mescolarsi fino a diventare sublime negativo, come avrebbe detto Harold Bloom a proposito di qualche personaggio shakespeariano. Marchi appartiene a un mondo che oggi ci sembra remoto e insieme terribilmente vicino; è un trend a sé stante, e insieme è tutto ciò che continua a riaffiorare da un certo immaginario: l'infanzia, la provincia, il dreamcore, le spalline, gli armadi della zia, i pomeriggi da bambini di fronte al televisore, Striscia la notizia e le signorine Gentilin dell'omonima cartoleria.

Passato e futuro. Wanna è qui: non se n’è mai andata. Hauntology romagnola, spettri della nostra vita: ogni volta crediamo di esserci lasciati alle spalle quel mondo e invece lo ritroviamo, trasformato, nello schermo che abbiamo in tasca. E allora, proprio adesso, sul confine di questa premiata farsa, verrebbe da dire: Wanna, ti prego, spiegaci TikTok!

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