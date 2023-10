Italo Calvino per sempre. Dopo cent’anni è ancora in classifica

Oggi è il 15 ottobre ed è il centenario della nascita di Italo Calvino. Parliamo allora di un’altra classifica. Perché in occasione del centesimo anniversario Wikipedia ha analizzato le visualizzazioni delle pagine dedicate all’autore italiano e alle sue opere.

I romanzi sul podio sono ll barone rampante con 90.388 visualizzazioni, Il sentiero dei nidi di ragno con 88.590 e Il visconte dimezzato con 61.587 che è pure nei primi cento tra i bestseller della classifica di Amazon.

La classifica prosegue con il quarto posto de Le città invisibili (60.680) e il quinto posto di Se una notte d’inverno un viaggiatore (44.325). Con Marcovaldo e le Lezioni americane sono tutti titoli che stazionano stabilmente in classifica nelle prime duecento posizioni dei rilevamenti di Gfk e di Nielsen.

Italo Calvino è stato uno dei narratori che più ha plasmato la letteratura italiana contemporanea sia per le opere letterarie, sia per l’impegno politico e civile. L’autore cardine del secondo Novecento assieme, e per opposizione, a Pier Paolo Pasolini.

Nei giorni della scuola

Se si analizza l’andamento delle visualizzazioni delle principali voci di Wikipedia riportate in queste classifiche, è interessante notare come il maggior numero di click si sia registrato in concomitanza con l’inizio della scuola. Non a caso, le pagine di opere quali Il barone rampante e Il sentiero dei nidi di ragno hanno avuto il picco di visualizzazioni nella settimana dal 11 al 18 settembre, picco anche degli acquisti in libreria e sulle piattaforme.

In questo anno del centenario, la pagina dedicata alla biografia di Italo Calvino ha ricevuto 307.256 visualizzazioni ed è disponibile in oltre 60 lingue su Wikipedia. Da quando la versione italiana della pagina è stata creata nel 2006, più di 1.110 volontari hanno apportato modifiche per aggiungere e migliorare le informazioni.

Il coraggio di un editore

Le opere di Calvino sono tutte in catalogo da Mondadori. Perché, lo ha raccontato Gian Arturo Ferrari nel suo Storia confidenziale della editoria italiana, da Marsilio, Andrew Wylie, il suo leggendario agente, anche di Borges e di Roth, era stato ben impressionato da come Mondadori avesse avuto il coraggio di pubblicare I versetti satanici di un altro suo rappresentato, quel Salman Rusdhie, colpito dalla fatwa, che sempre da Mondadori uscirà il 16 aprile con il suo nuovo libro Coltello - Meditazioni dopo un tentato assassinio, un racconto di cosa significa sopravvivere a un accoltellamento che gli ha causato la perdita della vista dall’occhio destro e l’uso parziale della mano sinistra.

Per Calvino, oltre alle ripubblicazioni, ci sono testi inediti, come le Lettere a Chichita. Quelle scritte da Calvino tra il 1962 e 1963 a Esther Judith Singer, detta Chichita, che nel 1964 diventerà sua moglie.

Ritrovate dalla figlia Giovanna, vengono oggi pubblicate per la prima volta assieme a un testo inedito coevo, Sulla natura degli angeli, e a una delle risposte di Chichita. Una testimonianza di Calvino giovane, privato, inatteso e proprio per questo prezioso.

C’è poi la nuova edizione di Album Calvino: la biografia per immagini curata da Luca Baranelli ed Ernesto Ferrero con molte nuove fotografie.

Poche parole

Entra nel catalogo Mondadori anche I libri degli altri, un libro di culto (pubblicato nel 1991) che, attraverso più di trecento lettere, racconta quarant’anni di lavoro editoriale di Calvino nella casa editrice Einaudi.

Il libro dei risvolti è un omaggio originale all’autore: contiene le note introduttive, le quarte di copertina, le schede bibliografiche e tante altre scritture editoriali prodotte da Calvino durante il suo lavoro redazionale alla Einaudi. Il minimo di parole per ottenere il massimo di significato che racchiude l’essenza del lavoro editoriale e ci mostra uno scrittore geniale.

Arricchito da un testo inedito, torna sugli scaffali anche Sono nato in America, la ricchissima raccolta di interviste. Mentre l’amico e collega Ernesto Ferrero pubblica da Einaudi, con l’empatia del suo sguardo, Italo.

Chi era veramente Calvino? «Non troverete nulla», rispondeva a chi cercava di scavare nella sua storia intima e biografica, fedele all’immagine dello scrittore appartato, del Barone rampante che vive sugli alberi: l’inafferrabile che voleva essere soltanto una mano che scrive.

La classifica della settimana

La classifica della settimana è caratterizzata dall’instabilità. Nessun libro riesce a rimanere primo per più di una settimana.

Questa volta è il turno del romance e del rosa con due titoli in prima e terza posizione: Better. Ossessione, la storia del grande amore di Thomas e Vanessa raccontata per Magazzini Salani da Carrie Leighton, e Anime elettriche. Love love me, vol 2 di Stefania S. per Sperling&Kupfer. Profuma di rosa anche lo sfogo romanzesco di Tiziano Ferro La felicità al principio, che insegue in quarta posizione, per Mondadori.

© Riproduzione riservata