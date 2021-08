D'accordo, c’è la crisi in Afghanistan e il caso Durigon, e di queste cose scriviamo tutti i giorni nelle pagine di Domani. Ma è anche estate, il momento dell’anno in cui abbiamo più tempo per leggere. La pila di romanzi che abbiamo accumulato durante l’inverno è lì che ci guarda minacciosa a inaccessibile.

Per fortuna ci sono delle alternative. Dopo il successo dello speciale di Ferragosto, abbiamo pensato di proporvi un nuovo DopoDomani tutto di racconti italiani, di scrittrici e scrittori che rappresentano le nuove voci della narrativa italiana.

Si parla, ovviamente, di estate, di pinete, di desideri frustrati e altri appagati, di nostalgie e fantasie, di villaggi turistici e spiagge silenziose, di partite a carte e corpi.

DopoDomani è un giornale nel giornale, sedici pagine di racconti e illustrazioni (copertina di NerosuNero, illustrazioni di Dario Campagna), con anche un fumetto inedito di Sonno, acclamata autrice per Feltrinelli Comics del graphic novel Prima di tutto tocca nascere.

Domani e DopoDomani vengono venduti insieme in edicola a 2 euro (sono anche in digitale sulla app

Ecco i racconti contenuti nel DopoDomani E la storia cominciò:

Lascio a voi la body positivity, io voglio solo essere magro di Jonathan Bazzi

Un bagno caldissimo e tanta luce per essere ricchi di Roberto Venturini

L’amore può essere troppo, i baci possono fare male di Letizia Pezzali

Una storia d’amore di Sonno

La frustrazione deol desiderio confessata a una donna di Vladimiro Bottone

Lo scocciatore sul treno che mi fa sentire in colpa di Ilaria Gaspari

I miei fantasmi sono gelosi della mia vita sentimentale di Valentina Della Seta

La paura di chi compie gesti incomprensibili non muore di Fabiano Massimi

Lo Stalin della scopa conosce il destino e che carte ha in mano di Sandro Bonvissuto

Annuncio di un collezionista che offre il suo corpo morto di Gabriele Di Fronzo

La vita corre in macchina lungo la spiaggia nella notte di Andrea Donaera

