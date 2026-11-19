La pronuncia della più alta istituzione delle Nazioni Unite, seppur non vincolante, è «un monito a tutti gli Stati», afferma l’Alto commissario Onu per i diritti umani. Una vittoria anche per il Gambia, che nel 2019 intentò la causa a difesa della minoranza musulmana e ora può presentare il caso al Consiglio di Sicurezza. Intanto il Regno Unito espelle dall’ambasciata l’addetto alla difesa birmano

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È genocidio di Stato quello commesso dal Myanmar nei confronti della minoranza musulmana dei rohingya. Lo stabilisce la Corte internazionale di giustizia (Cig), la più alta istituzione delle Nazioni Unite, in quella che è la prima sentenza di questo tipo contro uno Stato dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.

Yuji Iwasawa, il presidente della Cig, ha impiegato oltre due ore per leggere il verdetto che ripercorre tutte le atrocità commesse nel 2017 dalle forze di sicurezza del Myanmar contro i rohingya: uccisioni di massa (anche di bambini), stupri, distruzione delle abitazioni, persecuzioni atte a eliminare fisicamente i musulmani birmani. Secondo le stime delle Nazioni Unite, le forze di sicurezza e gruppi di civili di etnia rakhine – gruppo etnico buddhista dello Stato del Rakhine – nelle operazioni di pulizia etnica incendiarono 400 villaggi e uccisero almeno 10mila persone.

A convincere la maggioranza dei giudici (9 contro 6) è stata la sistematicità degli attacchi e una precisa intenzione nel voler distruggere del tutto o in parte i rohingya come gruppo etnico e religioso. «La Corte ritiene che le forze di sicurezza del Myanmar abbiano ucciso migliaia di civili rohingya e li abbiano attaccati mentre cercavano di fuggire in gran numero», ha spiegato il presidente Iwasawa.

Le reazioni

La causa era stata intentata dal Gambia nel 2019, un paese dell’Africa occidentale non implicato nei fatti ma che chiedeva alla Corte di indagare sull’intento genocidiario del Myanmar. Al piccolo stato africano a maggioranza musulmana si sono aggiunti poi altri undici paesi che hanno presentato domanda di sostegno alla causa: Canada, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Maldive, Repubblica Democratica del Congo, Slovenia, Irlanda, Belgio, Francia e Gran Bretagna.

Oggi, senza quella presa di posizione, non ci sarebbe una sentenza considerata storica per la sua portata, per le implicazioni nei confronti di altri processi pendenti e per la giustizia per il popolo rohingya. Il ministro della Giustizia del Gambia, Dawda Jallow, ha dichiarato che si tratta di una vittoria che «appartiene ai rohingya. Sono sopravvissuti. Hanno testimoniato. E oggi, torneranno ad avere fiducia».

La ong Amnesty international, che fin dall’inizio ha supportato la causa avanzata dal Gambia, ha espresso il suo supporto alla riuscita della giustizia: «Dopo anni di negazionismo, impunità e occultamento della verità, questa sentenza rappresenta un riconoscimento storico e autorevole delle atrocità commesse contro i Rohingya, nonché un raro momento di giustizia per i sopravvissuti, le vittime e le loro famiglie».

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha sottolineato che la sentenza dimostra che il diritto internazionale, supportato da solidi meccanismi di giustizia, è ancora uno strumento essenziale, ma che «questa sentenza deve ora tradursi in azioni concrete». Ha poi aggiunto che «non ci deve essere alcun ritorno dei rohingya in Myanmar finché non saranno create le condizioni per un rientro sicuro e sostenibile». Türk è stato netto anche nei confronti delle piattaforme dei social media che «devono esaminare meticolosamente i propri contenuti per garantire che non alimentino ulteriormente l’incitamento all’odio e alla violenza, ed essere ritenute responsabili qualora non esercitino la dovuta diligenza in tal senso».

Cosa succede adesso

La Cig non può imporre le proprie sentenze, ma il Gambia potrebbe ora presentare il caso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e chiedere che vengano presi provvedimenti. A ogni modo, ha detto ancora Türk, «la sentenza invia un messaggio chiaro a tutti gli Stati del mondo: i responsabili del genocidio saranno chiamati a risponderne».

Tradotto: la Cig ha fatto il suo dovere, ora il compito di far applicare la sentenza appartiene agli Stati attraverso condanne e sanzioni. Non trattandosi, infatti, di una condanna contro una persona fisica (come nel caso di Srebrenica o del Ruanda, definiti genocidi dalla Corte penale internazionale) ma contro l’intero apparato statale, la Cig non ha il potere di punire ma di spingere gli Stati ad agire di conseguenza.

Il primo a muoversi in questa direzione, a poche ore dalla pronuncia della sentenza, è stato il Regno Unito. Il ministro degli Esteri, Ed Millband, ha scritto sul social X che «il Regno Unito procederà all’espulsione dell’addetto alla difesa birmano (dall’ambasciata, ndr) e chiede una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Alla luce di questa sentenza, stiamo adottando misure immediate, partendo dalle sanzioni già in vigore contro il regime del Myanmar».

Il genocidio dei rohingya, nove anni fa

I rohingya sono un gruppo etnico prevalentemente musulmano, una minoranza tra i 137 gruppi etnici del paese a maggioranza buddhista. Nonostante si identifichino come popolazione autoctona, non sono mai stati riconosciuti dal Myanmar come cittadini e non godono degli stessi diritti. Dal 1982 la legge birmana considera la maggior parte della popolazione apolide, anche dopo i fatti del 2017.

In quell’anno, quando il gruppo ribelle rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), attaccò le forze dell’ordine birmane, le forze armate del Myanmar e alcuni gruppi civili si scagliarono con violenza e senza pietà contro la popolazione: incendiarono i loro villaggi, violentarono le donne e usarono violenza anche nei confronti dei bambini. Li costrinsero alla fuga nel vicino Bangladesh, a Cox's Bazar, dove ora vivono oltre 1,2 milioni di rohingya in una situazione di sovraffollamento nei campi profughi. Nel Myanmar ne sono rimasti 520mila, e ancora oggi vivono in condizioni difficili.

Le implicazioni per Gaza

«Il chiarimento della Corte, secondo cui l’intento genocidario può coesistere con altri obiettivi, inclusi quelli di natura militare, risulta particolarmente significativo per altri procedimenti pendenti davanti alla Cig, come quello avviato dal Sudafrica contro Israele per il presunto genocidio dei palestinesi a Gaza», commenta Amnesty International.

La sentenza della Cig nei confronti del Myanmar potrebbe, infatti, essere dirimente. Anche nel procedimento israeliano, infatti, l’accusa è mossa nei confronti dell’intero Stato, al contrario dei precedenti verdetti di genocidio.

Il Sudafrica ha presentato il caso del genocidio dei palestinesi alla Corte internazionale di giustizia il 29 dicembre 2023, accusando Israele di aver violato la Convenzione sul genocidio. Al Sudafrica si sono poi aggiunti 57 paesi: tra gli Stati europei che figurano nell’elenco ci sono Spagna, Belgio, Irlanda e Paesi Bassi. L’Italia è assente.

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