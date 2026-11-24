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Ben 48 nazionali, 104 partite, quattro paesi ospitanti, e di nuovo l’America al centro. Questa volta però si tratta dei Mondiali femminili del 2031. «Questo sarà il più grande evento sportivo femminile della storia», parola di Cindy Parlow Cone, la presidente della Federazione calcistica statunitense.

Lunedì 23 novembre, a Zurigo, la Fifa ha ufficialmente assegnato a Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Giamaica l’organizzazione dell’undicesima edizione della competizione di calcio femminile. Decisione prevedibile, dato che non c’erano altre candidature concorrenti.

Per gli Stati Uniti si tratta di un ritorno, dopo le edizioni già ospitate nel 1999 e nel 2003. Ma per la prima volta, a ospitare le gare saranno quattro paesi. Non si tratta però dell’unico primato.

Le novità

Anche il numero di nazionali partecipanti è una novità, con l’ampliamento a 48 squadre così da poter arrivare a più paesi possibile. Una scelta frutto del gigantismo di cui, sotto la guida di Gianni Infantino, la Fifa si è resa protagonista ormai da qualche anno. Per quanto riguarda i Mondiali femminili, basti pensare che in Germania nel 2011 le squadre erano appena 16, nel 2027 in Brasile saranno il doppio, per poi continuare ad aumentare, come detto, nel 2031. «Dobbiamo espandere il gioco a livello globale. Sappiamo di dover fare di più», ha detto il numero uno della Fifa, promettendo di reinvestire proprio nel calcio femminile tutti i profitti ottenuti. Per ora, le entrate previste sono di circa 4 miliardi di dollari.

Una notizia altrettanto importante è il fatto che sarà Netflix a distribuire le gare in streaming, come avverrà già per l’edizione brasiliana, ma solo negli Usa. «Fifa e Netflix hanno firmato un accordo storico relativo ai diritti esclusivi negli Stati Uniti per le edizioni del 2027 e del 2031 della Fifa Women’s World Cup. Sarà la prima competizione acquisita integralmente da Netflix», si legge nella nota congiunta che ufficializza l’accordo. Netflix prevede già che per il 2031 i telespettatori dovrebbero raggiungere una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo, mentre negli stadi si attende un afflusso medio di 43mila spettatori a partita.

Infantino si è detto molto soddisfatto: «Questo accordo invia un messaggio chiaro sul valore reale della Fifa Women’s World Cup e del calcio femminile a livello globale. Netflix svolgerà un ruolo chiave nel portare il fascino del calcio femminile a un pubblico di milioni di persone, permettendoci così di aumentarne ulteriormente l’attrattiva».

L’egemonia statunitense

Probabilmente, come successo con gli ultimi Mondiali maschili, anche questa volta saranno gli Stati Uniti ad aggiudicarsi la maggioranza delle partite. Al momento, il piano della Fifa prevede 20 sedi, quattro in più rispetto all’edizione maschile, ma la decisione definitiva arriverà fra qualche anno. Tra queste 20, una a testa dovrebbe spettare a Costa Rica e Giamaica, e gli stadi saranno rispettivamente Estadio Nacional de Costa Rica a San José e il Nacional Stadium a Kingston.

Il Messico potrebbe avere 4 sedi, tra cui Città del Messico, Monterrey e Guadalajara, che hanno già ospitato le partite del torneo maschile. Se i numeri saranno davvero questi, agli Stati Uniti rimarranno le restanti 14 sedi, con New York, Atlanta, Dallas e Los Angeles che sono già tra le candidate provvisorie per ospitare la finale del campionato. C’è da dire che gli Stati Uniti rappresentano un colosso in termini di sponsorizzazioni, valore dei diritti televisivi e vendite di biglietti. E dopo i Mondiali maschili 2026 e le prossime Olimpiadi 2028 a Los Angeles, lo dovranno dimostrare anche per il calcio femminile.

«La candidatura propone un portafoglio molto più ampio di città e stadi candidati per future valutazioni, con oltre 30 città e più di 45 stadi in totale, offrendo maggiore scelta e flessibilità per la selezione finale della sede», precisa ancora la Fifa. Invece, per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, maggiori informazioni si avranno solo nel 2030.

Progetto a lungo termine

Anche l’edizione del 2035 ha già una casa, ovvero il Regno Unito, che non ha mai ospitato una Coppa del Mondo femminile. Di nuovo, non è stata presentata nessuna candidatura concorrente. Saranno quindi Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles a offrire le 19 sedi, tra cui sicuramente lo stadio di Wembley a Londra. L’Irlanda potrebbe proporre il Windsor Park di Belfast. «Non vediamo l'ora di portare gente a Belfast», ha dichiarato Patrick Nelson, amministratore delegato della federazione calcistica nordirlandese.

Entrambe le edizioni rappresentano un tentativo di alzare il livello per il calcio femminile, puntando a raggiungere un pubblico sempre più ampio, attrarre più tifosi e di conseguenza più sponsor. Il progetto di ampliare il torneo segue la falsa riga di quanto già successo con la competizione maschile. Ora però spetta alla Fifa dimostrare di investire davvero e in egual misura anche per i Mondiali femminili.

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