Nel 2025 gli abbandoni sono scesi all’8,2 per cento. Alle superiori si boccia meno della metà di trent’anni fa. Ma la selezione non è finita, ha solo cambiato forma. Chi cresce con genitori poco istruiti ha fino a quindici volte più probabilità di lasciare prima del diploma rispetto a chi ha un genitore laureato. Non sono effetti collaterali ma scelte politiche

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Venerdì 13 novembre il governo ha annunciato ai sindacati che toglierà dalla legge di bilancio il taglio di 6.974 posti tra docenti e Ata. Tre giorni dopo, alla vigilia della Giornata internazionale degli studenti, Oxfam Italia ha pubblicato Status-quola, un rapporto di 64 pagine che racconta che cosa succede dentro quella scuola a cui si è appena deciso di non togliere altro. Andrebbe letto in ogni collegio docenti.

La buona notizia c’è, il rapporto non la nasconde. Nel 2025 gli abbandoni sono scesi all’8,2 per cento: a inizio duemila erano uno su quattro. Alle superiori si boccia meno della metà di trent’anni fa. Ma c’è anche la cattiva notizia: la selezione non è finita, ha solo cambiato forma. Chi cresce con genitori poco istruiti ha fino a quindici volte più probabilità di lasciare prima del diploma rispetto a chi ha un genitore laureato.

Al classico la metà dei diplomati, il 50,5 per cento, viene dalle classi sociali più alte, e meno di uno su dieci da famiglie operaie; nei professionali i figli di operai e lavoratori esecutivi sono il 35,9 per cento. Nei professionali gli studenti con disabilità sono l’8,4 per cento, nei licei l’1,6. Alle superiori è in ritardo il 48 per cento degli studenti senza cittadinanza italiana, contro il 16 degli italiani. (E poi c’è la ghettizzazione per genere, come la chiama Irene Biemmi. In più della metà degli indirizzi, 97 su oltre 180, più di tre iscritti su quattro sono dello stesso sesso).

E nemmeno il diploma è uguale per tutti. All’ultimo anno delle superiori il 45,9 per cento degli studenti non ha competenze adeguate in italiano; senza le competenze minime in italiano, matematica e inglese è il 21,9 per cento nei professionali per l’industria e l’artigianato, l’1,8 al classico.

Scelte politiche

Per chi studia la scuola non è una sorpresa. Già dieci anni fa Marco Romito, in Una scuola di classe, ha mostrato come nasce il consiglio orientativo di terza media: per la gran massa di chi ha voti intermedi contano il lessico, la disinvoltura, le aspettative di casa. Gianluca Argentin e Carlo Barone lo hanno verificato sui dati: a parità di voti e di prove Invalsi, gli insegnanti consigliano il liceo meno spesso a chi viene da famiglie poco istruite.

Oxfam aggiunge lo studio di Dalit Contini e Guido Salza sulle bocciature: a parità di rendimento, chi ha genitori poco istruiti rischia di più. Il voto, che dovrebbe misurare il merito, misura più spesso la casa in cui si abita. E con quel voto in mano, a tredici anni, si sceglie tra oltre 180 indirizzi. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron la chiamavano riproduzione; il governo continua a chiamarla orientamento, e a pensare che sia cosa buona e giusta.

Il rapporto ha il coraggio di dirlo: non sono effetti collaterali ma scelte politiche. Quelle di questo governo vanno tutte dalla stessa parte. Il 4+2 toglie un anno ai tecnici e ai professionali, cioè dà, scrive Oxfam, «meno scuola a chi ne ha più bisogno». Il latino facoltativo alle medie divide le classi tra chi ha i libri in casa e chi no.

Il decreto di settembre che ha ribattezzato «licei» i tecnici e i professionali, come se la gerarchia stesse nei nomi, cerca di rendere più legittima questa disuguaglianza drastica di opportunità. La legge 104 di giugno limita l’educazione sesso-affettiva, cioè lo strumento per smontare gli stereotipi che separano ragazze e ragazzi. Alle mobilitazioni studentesche di ottobre, ricorda Michele Arena nella prefazione, si è risposto con sanzioni e colpevolizzazione.

Intanto la spesa per l’istruzione resta intorno al 4 per cento del Pil, contro una media europea del 4,7, e il tempo pieno alla primaria riguarda il 96,7 per cento degli alunni a Milano e il 4,7 a Palermo.

Il ministero della scuola del resto ha scelto di chiamarsi anche «del Merito», ovvero con il nome che si dà all’eredità delle disparità quando le si vuole rendere presentabili.

Undici proposte

Le proposte di Oxfam sono undici. Ne basterebbero tre per cambiare il discorso: un biennio comune che sposti la scelta a quindici anni (è la sempre più urgente riforma dei cicli); classi di quindici-venti studenti, usando il calo demografico per ridurre gli alunni per aula invece degli organici; più risorse dove le fragilità si concentrano, e non a pioggia.

È il contrario di quello che anche questa manovra provava a fare, e che in parte è stato fermato solo dalle proteste. Per questo ritirare i tagli non è una politica scolastica, è il minimo; e per questo venerdì 20 novembre Flc Cgil e Gilda scioperano lo stesso. Il rapporto si chiude sul «non accetto» di Aldo Capitini. Per chi in classe entra ogni mattina vuol dire una cosa precisa: non accettare che un voto, un consiglio orientativo, il nome di un indirizzo dicano a una ragazza o a un ragazzo di tredici anni qual è il suo posto.

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