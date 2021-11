Le notizie di oggi, 27 novembre: indagati i vertici della Juventus, preoccupazione per la nuova variante di coronavirus, l’Iss sull’efficacia vaccinale.

Indagati i vertici della Juventus

False comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono queste le ipotesi di reato che gravano sui vertici della Juventus – il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici, l'attuale e l’ex Chief corporate & Financial officer Stefano Cerrato e Stefano Bertola, e l'ex dirigente finanziario Marco Re.

È indagata anche la Juventus, nella veste di persona giuridica. Nell’inchiesta “Prisma”, la guardia di finanza e la procura di Torino stanno indagando sulla compravendita e i trasferimenti di alcuni calciatori, e su 282 milioni di plusvalenze sospette. Nel calcio le plusvalenze sono i guadagni che si ottengono dalla cessione (prestito) a titolo oneroso di calciatori, ovvero quelli per i quali le società ricevono risarcimenti al momento della conclusione di una trattativa di mercato.

Oggi, a borse chiuse, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno perquisito le sedi della società bianconera nel capoluogo piemontese e a Milano per recuperare carte relative alla gestione tra gli anni 2019 e 2021.

Il ministero della Salute sulla variante Omicron

«Si teme che l'elevato numero di mutazioni della proteina spike possa portare a un cambiamento significativo delle proprietà antigeniche del virus, ma finora non sono state effettuate caratterizzazioni virologiche, e non ci sono prove di modificazioni nella trasmissibilità, nella gravità dell'infezione, o nella potenziale evasione della risposta immunitaria».

Lo scrive il ministero della Salute in una circolare inviata alle regioni a proposito della variante Omicron – come è stata chiamata dall’Organizzazione mondiale della sanità – del coronavirus. In via precauzionale, il ministero della Salute raccomanda alle regioni di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento, soprattutto per chi proviene dai paesi già certamente raggiunti dalla variante.

Intanto sessantuno persone arrivate ad Amsterdam dal Sudafrica venerdì mattina sono risultate positive al Covid. A bordo viaggiava un totale di 600 persone. Sono in corso i controlli per capire se si tratti di variante Omicron.

Efficacia vaccinale

A man receives a shot of the Sinovac COVID-19 vaccine during a vaccination campaign at the Patriot Candrabhaga Stadium in Bekasi on the outskirts of Jakarta, Indonesia Friday, Nov. 26, 2021. Indonesia has significantly recovered from a mid-year spike in coronavirus cases and deaths that was one of the worst in the region, but with its vaccination drive stalling and holidays approaching, experts and officials warn the island nation could be set soon for another surge. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale l’efficacia del vaccino nel prevenire il contagio scende dal 72 per cento al 40 per cento. Lo rileva l'Istituto superiore di sanità, spiegando che comunque rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 91 per cento rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’81 per cento per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati.

