Le notizie di oggi, 26 novembre: la firma del trattato del Quirinale tra Italia e Francia, l’Italia vieta l’ingresso dal sette paesi africani, arrestato a Cipro l’uomo accusato di aver aiutato nel rapimento di Eitan, si riunisce il consiglio d’amministrazione di Tim.

Vietato l’ingresso da sette paesi africani

L’Italia ha vietato l’ingresso da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini a causa della nuova variante di coronavirus, la B.1.1.529, individuata per la prima volta proprio in Sudafrica. Lo ha annunciato il ministro Speranza.

Anche la Germania ha limitato i volti dal paese. Da questa sera, infatti, le compagnie aeree potranno trasportare solo tedeschi verso la Germania, e la misura di 14 giorni di quarantena verrà applicata a tutti, compresi i vaccinati.

Il Regno Unito ha fatto sapere che sta pensando di adottare misure analoghe.

Il trattato del Quirinale

Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il premier francese, Emmanuel Macron, hanno firmato a Roma il Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata, il cosiddetto trattato del Quirinale. «Il Trattato è il risultato di un lungo e intenso negoziato – ha detto Draghi – Ringrazio i diplomatici coinvolti e le personalità politiche e istituzionali che hanno promosso questo accordo, primo fra tutti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella».

Nuovi arresti per il caso di Eitan

Gabriel Abutbul Alon, l'uomo accusato di aver aiutato il nonno di Eitan, Shmuel Peleg, nel rapimento del bambino è stato arrestato a Limisso, nell'isola di Cipro, in cui risulta risiedere. Era stato lui a noleggiare l'auto con Peleg aveva raggiunto Lugano l'11 settembre scorso assieme a Eitan, per poi imbarcarsi su un volo privato diretto a Tel Aviv.

Tim, consiglio d’amministrazione su Kkr

È in programma per oggi il consiglio di amministrazione di Tim, dal quale sono attese risposte sull'offerta di Kkr. Ieri l'amministratore delegato Luigi Gubitosi ha scritto una lettera al cda in cui si dice disposto a fare un passo indietro.

