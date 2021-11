Le notizie di oggi, 13 novembre: Mattarella conferisce 33 onorificenze al merito, i richiedenti asilo dall’Etiopia, il primo sabato di manifestazioni No-pass dopo la direttiva della ministra Lamorgese, nei Paesi Bassi inizia un nuovo lockdown. E ancora: i dati dell’Istituto superiore di sanità sull’efficacia dei vaccini e le minacce dell’Isis a Di Maio.

I Paesi Bassi di nuovo in lockdown

Nei Paesi Bassi inizia un nuovo lockdown. Le restrizioni, anche se parziali, dureranno almeno tre settimane, e riguarderanno principalmente i negozi, gli eventi sportivi, la ristorazione e i ritrovi. Il paese diventa così il primo tra gli europei a decidere per una nuova chiusura, misura che si è mostrata necessaria a causa della recrudescenza dei contagi di coronavirus, arrivati a 16.364 in un giorno, il numero più alto di sempre nel paese dopo il picco di 13mila casi dello scorso dicembre.

A differenza di altri paesi, però, in numero di vaccinati nei Paesi Bassi non è basso: le persone con più di 12 anni che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono infatti l’82,4 per cento, un dato molto vicino al l’83,9 per cento italiano. Continuando però il confronto con la situazione italiana, negli ultimi sette giorni nei Paesi Bassi sono stati rilevati 652 casi ogni 100mila abitanti, mentre in Italia i casi ogni 100mila abitanti nello stesso periodo sono stati 77. Inoltre, il nostro paese ha una popolazione ben più numerosa di quello olandese: 60 milioni di abitanti contro i poco più di 17 milioni dei Paesi Bassi.

Efficacia vaccinale, i dati dell’Iss

Dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, la protezione offerta dal vaccino contro il Covid-19 resta alta, ma cala in tutte le fasce d’età. Nei casi gravi, però, la decrescita dell’efficacia è minore. È quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità, che confermerebbe quindi la necessità di una terza dose per prevenire l’insorgere della malattia.

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 22 Settembre 2021 Roma (Italia) Cronaca: Vaccinazione Covid terza dose per i. Pazienti Fragili all’ospedale Santo Spirito Nella Foto : il centro vaccini Photo Cecilia Fabiano/ LaPresse September 22, 2021 Rome (Italy) News : Covid vaccination for fragile patient at Santo Spirito hospital In the Pic : the vaccination site

«In generale – si legge nel rapporto – l'efficacia vaccinale passa dal 76 per cento nei vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 50 per cento nei vaccinati con ciclo completo oltre i sei mesi, sempre rispetto ai non vaccinati». La tendenza è però meno accentuata se si valutano i casi gravi: «Nel caso di malattia severa, la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di sei mesi risulta minore. Si osserva, infatti, una decrescita dell'efficacia vaccinale di circa 10 punti percentuali, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 92 per cento rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all'82 per cento per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati».

Gli esperti dell'Istituto aggiungono però che i dati sono condizionati dal fatto che i primi ad essere stati vaccinati, all'inizio della campagna, sono le persone che hanno già di partenza un alto rischio di infezione, ricovero e morte.

Dall'inizio di ottobre, il 53,1 per cento delle ospedalizzazioni, il 66,4 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e il 46,8 per cento dei decessi, hanno riguardato coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

«Analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80 - aggiungono dall'Istituto - si osserva che il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (10,9 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) è circa 7 volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi (1,5 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) e da oltre sei mesi (1,4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000)».

Infine, nel periodo compreso tra il 17 settembre e il 17 ottobre «il tasso di decesso nei non vaccinati è circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro sei mesi e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi».

Putin sul confine tra Polonia e Bielorussia

«Non abbiamo niente a che fare» con la crisi al confine tra Bielorussia e Polonia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista con l'emittente di Stato Vesti, dopo che la Polonia e altri Paesi occidentali avevano accusato Mosca di lavorare con Minsk per orchestrare l'invio di migranti ai confini Ue. «A mio parere – ha aggiunto l’ex Kgb – sono in primo luogo le politiche dell'Occidente in Medioriente la ragione per cui i migranti vogliono spostarsi verso l'Europa».

Sputnik

Il presidente russo ha poi detto che parlerà con il presidente Bielorusso, Alexander Lukashenko, per quanto riguarda il da lui minacciato blocco di gas russo ai paesi europei. «In teoria Lukashenko, come presidente di un paese di transito, può probabilmente dare istruzioni per tagliare le nostre forniture all'Europa – ha detto il Putin – Però questa sarebbe una violazione del nostro contratto di transito, e spero che non arriverà a questo».

Mattarella conferisce 33 onorificenze al merito

Italian President Sergio Mattarella arrives to meet French President Emmanuel Macron Monday, July 5, 2021 before their talks at the Elysee Palace in Paris. (AP Photo/Lewis Joly)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 33 onorificenze al merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre 2021 alle ore 11 e riguarderà gli insigniti del 2020 e 2021.

63 richiedenti asilo dall’Etiopia

Senait Ambaw, right, who said her home had been destroyed by artillery, leaves by foot on a path near the village of Chenna Teklehaymanot, in the Amhara region of northern Ethiopia Thursday, Sept. 9, 2021. At the scene of one of the deadliest battles of Ethiopia\'s 10-month Tigray conflict, witness accounts reflected the blurring line between combatant and civilian after the federal government urged all capable citizens to stop Tigray forces \"once and for all.\" (AP Photo)

Sono atterrate nelle prime ore del mattino all’aeroporto di Fiumicino 63 persone (di nazionalità eritrea, yemenita e somala) provenienti dai campi profughi etiopi, nell’ambito del protocollo – firmato nel 2019 da ministero dell'Interno, degli Esteri, la Comunità di Sant’Egidio e la Conferenza episcopale italiana – per 600 richiedenti asilo da Etiopia, Giordania e Niger. Lo rende noto il Viminale, che scrive: «Il deteriorarsi della situazione di insicurezza in Etiopia ha reso necessario prevedere con urgenza l’arrivo, in forma sicura e legale, di persone contraddistinte da gravi vulnerabilità». Nei giorni scorsi in Etiopia si è infatti assistito a un ulteriore aggravarsi delle violenze e discriminazioni contro le persone di etnia tigrina. I richiedenti asilo saranno ora accolti nei centri e nelle abitazioni della Comunità di Sant’Egidio.

Primo sabato di manifestazioni No-pass dopo la stretta di Lamorgese

LaPresse

Oggi sarà il primo sabato di cortei contro il green pass dopo la direttiva varata dal ministero dell’Interno lo scorso 10 novembre, che prevede limitazioni alle manifestazioni. I cortei non potranno passare per il centro, né coinvolgere le vie dello shopping. Spetta ai prefetti individuare «specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per la vita di comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione» ai cortei, stabilire prescrizioni e anche giungere al divieto di manifestazioni fisse. Nel pomeriggio a Milano anche Robert Kennedy Jr. parlerà in un incontro pubblico all’Arco della Pace contro il green pass.

Isis, nuove minacce a Di Maio

Sul settimanale Al Naba, legato a Daesh, sono apparse frasi intimidatorie sulla conquista di Roma, correlate da una foto del ministro degli Esteri scattata al vertice sul terrorismo tenutosi nella capitale lo scorso luglio. E subito è arrivato il messaggio di solidarietà del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e degli altri esponenti politici.

Già in precedenza il ministro Di Maio era stato bersaglio di intimidazioni da parte dello Stato Islamico.

