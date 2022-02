Cari lettori,

finalmente la proposta è arrivata. Il Cdm ha approvato l’emendamento del ministero della Giustizia sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che contiene anche la riforma della legge elettorale del Csm.

Il testo, ora, verrà discusso in commissione Giustizia e comincia la corsa contro il tempo perl l’approvazione prima del luglio 2022, quando si eleggerà il nuovo Csm.

Sul tema della legge elettorale, interviene l’ex magistrato Nello Nappi, già membro togato del Csm dal 2010 al 2014, che analizza il rapporto tra la riforma del Csm, il caso Palamara e la lotta al correntismo.

Parallelamente ai temi prettamente di giustizia, sulle novità di diritto del lavoro, forme contrattuali e ammortizzatori sociali interviene Cesare Damiano, componente del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL e Presidente di Lavoro&Welfare.

La riforma del Csm

Il consiglio dei ministri ha licenziato il testo della riforma del Csm, dopo un’attesa di oltre un mese dal deposito degli emendamenti presso palazzo Chigi.

Le linee generali prevedono di:

-

-

La parte più controversa riguarda la riforma del sistema elettorale del Csm, e la mediazione trovata dalla ministra prevede:

Ora si attendono le reazioni della politica e della magistratura, con il centrodestra tutto schierato per il sorteggio temperato e anche una parte della magistratura, dopo il referendum sul metodo elettorale condotto dall’Anm (il 42 per cento si è detto favorevole al sorteggio).

Ora si attendono le evoluzioni in commissione Giustizia, dove l’esame comincerà il 14 febbraio.

Lo scontro tra parlamento e Corte dei conti

Nello scontro tra politica e magistratura è in corso una battaglia laterale, che riguarda il parlamento e la Corte dei conti e tocca anche i controlli sui fondi del Pnrr.

Al centro c’è un disegno di legge in discussione in commissione Affari costituzionali al Senato, depositato a prima firma dal leghista Stefano Candiani ma appoggiato da tutta la maggioranza ad esclusione del Movimento 5 Stelle. Il testo sulla carta amplia i poteri della Corte ma – secondo i magistrati contabili – trascina indebitamente la magistratura contabile nell’orbita della politica.

Parallelamente, spunta anche un emendamento al Milleproroghe, che prevede la proroga di tutti i consiglieri del Consiglio di presidenza fino al 2026, “al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite”. Il perchè di questa iniziativa parlamentare, si può spiegare solo con una ipotesi, riportata da una fonte interna alla commissione: «I consiglieri laici e una parte dei togati sono favorevoli alla riforma e questa è l’ultima occasione utile per approvarla. Quindi tenerli al loro posto favorisce un orientamento positivo dentro la Corte».

Via all’appello sull’omicidio Cerciello Rega

E’ cominciato a Roma il processo d’appello per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto la notte del 26 luglio 2019 nel centro di Roma, nel corso di una operazione di recupero di uno zaino rubato a un pusher, dopo uno scambio di droga non andato a buon fine.

In primo grado, due ragazzi americani sono stati condannati all’ergastolo, nonostante solo uno dei due abbia materialmente ucciso il militare.

In appello, il sostituto procuratore ha chiesto la conferma dell’ergastolo per l’americano che ha materialmente commesso il delitto e la riqualificazione della pena a 24 anni per l’altro, riconoscendogli le attenuanti generiche non concesse in primo grado.

Gli avvocati, come in primo grado, insistono per l’assoluzione dei due imputati: per legittima difesa per Elder e per non aver commesso il fatto per Natale Hjorth, che non ha materialmente commesso il fatto.

Il caso, che all’epoca aveva attirato una grande attenzione mediatica, continua a conservare dei punti oscuri sulla dinamica dei fatti.

Il processo si svolge in un clima teso anche a causa di un processo parallelo: il caso, infatti, ha avuto grande risonanza perchè dopo l’arresto è stata pubblica la foto di Natale Hjorth detenuto ammanettato e bendato in una stazione dei carabinieri. Ora è in corso il processo al carabiniere responsabile, durante il quale sono state depositate delle chat tra militari in cui si incitano a vicenda con frasi come «Squagliateli nell'acido», «ammazzateli di botte», «fategli fare la fine di Cucchi».

Il nuovo libro di Palamara

E’ uscito in edicola il nuovo libro dell’ex magistrato Luca Palamara, sempre in forma di intervista con il giornalista Alessandro Sallusti. Si intitola “Lobby e Logge” ed è una sorta di secondo capitolo de “Il Sistema”, prendendo questa volta in considerazione come si muoverebbero i poteri occulti legati anche alla magistratura.

Il libro, meno esplosivo del primo, racconta fatti anche non riguardanti il Csm, come il caso dell’avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, il caso Morisi e lo scoppio del caso sulla presunta Loggia Ungheria, che proprio Domani aveva anticipato.

Davigo e Storari a processo

Prosegue lo scontro sui verbali dell’ex legale esterno di Eni, Piero Amara. Davanti al tribunale di Brescia si sta svolgendo l’udienza preliminare per rivelazione di segreto d’ufficio, che vede indagati l’ex togato del Csm, Piercamillo Davigo e il pm milanese Paolo Storari.

L’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, è stato interrogato durante l’udienza preliminare al tribunale di Brescia e ha raccontato la sua verità sui passaggi di mano dei verbali di interrogatorio di Amara, in cui parlava della presunta loggia Ungheria.

Nel processo è già stata accolta la richiesta di costituzione di parte civile del consigliere togato del Csm, Sebastiano Ardita, citato nei verbali.

Intanto, però, le posizioni dei due indagati (entrambi sentiti in interrogatorio) si sono separate. Storari, infatti, ha scelto il rito abbreviato, mentre Davigo proseguirà con rito ordinario in caso di rinvio a giudizio e ha lasciato intendere di ritenere necessario che il processo abbia risonanza pubblica. La gup deciderà il 17 febbraio sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Nomine: pg di Cassazione, procura di Milano e Dna

La stagione delle nomine non è finita, per il Csm che scade nel luglio 2022.

E’ stato bandito il concorso per la successione di Giovanni Salvi al vertice della procura generale della Cassazione. L’ipotesi è che sarà una partita a tre tra il procuratore aggiunto della Cassazione, Luigi Salvato, il Pg di Napoli, Luigi Riello e il Pg di Roma, Antonio Mura.

Il 15 febbraio iniziano al Csm le audizioni per i candidati per il posto di procuratore di Milano e per l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per MIlano sono in corsa il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli; il Pg di Firenze Marcello Viola (che concorre anche alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) e diversi capi di procure: Giuseppe Amato (Bologna), Antonio Patrono (La Spezia),Raffaele Tito (Pordenone), Nicola Piacente (Como) e Roberto Pellicano (Cremona).

Per succedere in Dna a Federico Cafiero De Raho, invece, ci sono i procuratori capo Giovanni Melillo (Napoli) e Nicola Gratteri (Catanzaro); Viola e i procuratori Carmelo Zuccaro (Catania), Maurizio De Lucia (Messina), Leonardo Leone De Castris (Lecce); oltre a Giovanni Russo, attualmente procuratore aggiunto in Dna.

Inoltre, il Csm dovrà anche scegliere il nuovo procuratore di Palermo, dopo la nomina di Francesco Lo Voi a capo della procura di Roma.

Presunzione di innocenza, la direttiva di Milano

La riforma Cartabia cambia le regole nei rapporti tra magistrati e stampa, ma sembra anche rimodulare i tempi delle notizie. Almeno è questa l'impressione nel leggere la direttiva del procuratore facente funzioni di Milano Riccardo Targetti che visto il ruolo ricoperto è l'unico a poter fornire le informazioni se "strettamente necessarie" e laddove sussistano "specifiche ragioni di interesse pubblico". Il tutto tenendo conto della presunzione di innocenza ed evitando "frasi che attribuiscano ad alcuno le stimmate del colpevole". Comunicati e conferenze stampa vanno richiesti dalle forze dell'ordine al procuratore, al di fuori di questi canali 'ufficiali' "non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di fornire ulteriori notizie ai mezzi di informazione", si legge nella direttiva. Non solo: le forze dell'ordine "dovranno indirizzare le richieste di autorizzazione entro le ore 17.00 del giorno precedente alla pubblicazione" all'indirizzo di posta certificata del procuratore di Milano. Dopo quell'ora chiedere una conferenza stampa per eventi di cronaca, non programmabili, appare alquanto arduo. "Solo in situazioni di eccezionale urgenza, quando l'uscita della notizia sugli organi di informazione è inevitabile e imminente, le richieste di autorizzazione al solo comunicato stampa potranno essere inviate in orario successivo, ma in tali casi si dovrà prendere diretto contatto col procuratore della Repubblica, che deciderà immediatamente". L'eccezionale urgenza sembra non lasciar spazio alle domande dei giornalisti, ma si limiterebbe all'invito di uno scritto. Per chi viola la norma sono previste sanzioni penali e disciplinari. Le nuove disposizioni - che seguono il decreto sulla GIUSTIZIA - sono state inviate a pm, procuratore generale, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano e alle forze dell'ordine.

Scarcerato l’avvocato Pittelli

"Accolta la richiesta di scarcerazione e di cambio della pena in arresti domiciliari" per l'avvocato ed ex parlamentare calabrese Giancarlo Pittelli, "accusato di legami con la 'ndrangheta e reincarcerato dopo una lettera a Mara Carfagna". Lo fa sapere il Comitato Promotore dell'appello per la scarcerazione di Pittelli attraverso Umberto Baccolo.

- "L'ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha revocato la precedente decisione della custodia in carcere di Giancarlo Pittelli, sostituendola con gli arresti domiciliari, rappresenta in primo luogo un atto di giustizia e di equilibrio che rida' a Pittelli la condizione di serenita' necessaria per affrontare il processo e fare valere le sue ragioni". Lo afferma, in una nota, Enrico Seta, presidente del Comitato promotore dell'appello per Giancarlo Pittelli, a nome dei 1.800 firmatari dell'iniziativa in favore dell'ex parlamentare, tra cui oltre 200 avvocati e 29 parlamentari. "Ma si tratta anche di una decisione - aggiunge Seta - che consente ai tantissimi cittadini che hanno seguito con partecipazione questa vicenda giudiziaria di confermare e rinnovare la fiducia nelle istituzioni della giustizia. La nostra battaglia dimostra che la partecipazione dei cittadini non e' un intralcio, ma un incoraggiamento alla giustizia e che il tessuto di relazioni personali, umane, di stima e di rispetto non possono essere azzerate da inchieste giudiziarie prima che un giusto processo ed una sentenza di condanna abbiano avuto il loro corso. Continueremo a seguire con la nostra costante e vigile partecipazione la particolare vicenda giudiziaria dell'amico, collega e cittadino Pittelli".

Renzi contro i magistrati del caso Open

I numeri delle toghe: molte donne, poche al vertice

In magistratura le donne sono ora la maggioranza: su un totale di 9624 magistrati in servizio, 5308 sono donne contro i 4316 ruoli ricoperti da uomini, una percentuale pari al 55%. Stenta invece ancora a decollare la percentuale negli incarichi direttivi. E' la fotografia che emerge dai dati de Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia. Nelle funzioni giudicanti (totale 247) solo il 32% di magistrate ricopre ruoli apicali contro il 68% degli uomini e valori simili si applicano anche per quanto riguarda i semidirettivi, per i quali la percentuale e' pari al 48% dei ruoli occupati da donne contro il 52% di quelli maschili. Stesso discorso tra i magistrati requirenti (totale 176): solo il 22% delle donne ha posizioni di questo tipo contro il 78% degli uomini. I dati sono stati diffusi da 'Giustizianewsonline', il notiziario web di via Arenula, nel giorno in cui ricorre l'anniversario del diritto a diventare magistrate per le donne: il 9 febbraio 1963, infatti, con la legge n.66 viene sancito il diritto a svolgere la professione: "La donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge", recita l'articolo 1 della legge del '63.

Sette minuti a udienza

Troppi processi fissati nella stessa mattinata, piu' di 70. E cosi' un giudice del tribunale penale di Bologna, Marino Barbensi, ha avvisato per tempo l'ordine degli avvocati che il numero di procedimenti costringera' a dedicare non piu' di sette minuti, al massimo, ciascuno, e che indichera' un cronoprogramma. Il giudice ha scritto che "la Procura ha fissato per citazione diretta quasi 70 processi, diversi ad ore 9, e tanti di piu' ad ore 11" di lunedi' 14 febbraio. "Poiche' occorre chiaramente scaglionare gli orari, ho rideterminato gli orari di ciascun processo per evitare agli avvocati di attendere inutilmente per delle ore". Inoltre, prosegue, "il numero di processi costringe a dedicare non piu' di 7 minuti al massimo (sic) a processo, in quanto gia' dedicandone 10 occorrerebbero 700 minuti complessivi il che equivale a 11 ore circa e cio' non e' possibile". Si invitano quindi gli avvocati a controllare il sito del tribunale venerdi', quando sara' pubblicato l'orario. "Va evidenziato lo spirito di collaborazione del dottor Barbensi - dice Elisabetta D'Errico, presidente dell'ordine bolognese degli avvocati - che comunque ci avvisa. Il problema dei sette minuti e' un dato che allarma. Sembra di capire che saranno quasi tutte udienze di smistamento e se ci saranno questioni piu' complesse da trattare e non bastano sette minuti per farlo, saranno rinviati. Ma il problema e' a monte: non si possono mettere a ruolo 70 processi in un giorno, anche se sono di smistamento".

Il calendario della Camera

L'ufficio di presidenza della commissione Giustizia della Camera ha stabilito che il prossimo mercoledi', 16 febbraio, saranno votati gli emendamenti al testo di riforma sull'ergastolo ostativo e inizieranno le votazioni degli emendamenti alla riforma del Csm.

Marta Cartabia sarà in audizione in Commissione Giustizia della Camera martedì 15 febbraio in merito al Pnrr

Anno giudiziario dei penalisti

Tutelare la libertà del difensore per garantire l'indipendenza del giudice: è il tema al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani prevista per l'11 e il 12 febbraio al teatro Politeama di Catanzaro. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell'Unione delle camere penali, Gian Domenico Caiazza. E' prevista la partecipazione del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e del rettore dell'Università Magna Graecia, Giovambattista De Sarro. Saranno presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Csm David Ermini, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, quello di Perugia Raffaele Cantone, e il deputato di Azione Enrico Costa.

Dai fori

Lo Stato ha trasferito la proprietà dell'ex casa circondariale di Trento, in disuso dal 2010, alla Provincia autonoma. Come contropartita, l'amministrazione realizzerà gli interventi di ristrutturazione necessari nell'interesse dello Stato. La struttura ospiterà i nuovi uffici giudiziari. Lo comunica l'Agenzia del demanio che ricorda come "l'operazioni sia prevista dall'accordo di Programma quadro sottoscritto tra ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio".

© Riproduzione riservata