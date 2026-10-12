Sempre più persone inseriscono i propri dati nei chatbot per farsi cucire addosso il menu ideale. Ma una dieta formulata da un software è davvero personalizzata? Gli algoritmi possono stimare cosa serve a un corpo sulla carta, ma serve un professionista per comprendere di cosa ha bisogno la persona a tavola

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Un clic, quattro dati inseriti negli appositi campi, peso, altezza, età, e in pochi secondi l’intelligenza artificiale genera un piano alimentare impeccabile. La grammatura dei macronutrienti è precisissima, il calcolo delle calorie non fa una piega, la ripartizione dei pasti rispetta le linee guida alla perfezione.

Oggi sono sempre più le persone che inseriscono i propri dati nei prompt dei diversi chatbot per farsi cucire addosso il menu ideale. In apparenza, la tecnologia ha risolto in un secondo quello che fino a ieri richiedeva tempo, studio e ascolto, promettendo di democratizzare l’accesso alla salute con la precisione disarmante del digitale.

Ma di fronte a questa facilità immediata la domanda da porsi è un’altra: una dieta formulata da un software è davvero personalizzata? E soprattutto, quali rischi si nascondono dietro questa scorciatoia?

Tra equazioni e realtà

Per rispondere, occorre sciogliere l’equivoco culturale su cui si fonda questa promessa, ovvero la sovrapposizione tra due concetti profondamente diversi: l’informazione nutrizionale e la relazione nutrizionale. L’algoritmo eccelle nella prima. È un’imponente banca dati capace di incrociare tabelle di composizione degli alimenti, calcolare fabbisogni energetici teorici e distribuire grammature.

Come ha spiegato efficacemente il docente di intelligenza artificiale Nello Cristianini nel suo saggio La scorciatoia (Il Mulino), le macchine di oggi sono diventate incredibilmente intelligenti e capaci di agire nel mondo non perché abbiano imparato a pensare come gli esseri umani, ma perché hanno trovato la scorciatoia della statistica: elaborano quantità immense di dati cercando regolarità e pattern ripetibili. Ma la statistica non implica comprensione.

I modelli linguistici possono incappare nelle cosiddette “allucinazioni”, sovrastimando o sottostimando l’apporto dei nutrienti, oppure generando schemi sbilanciati che, se seguiti a lungo termine nel fai-da-te digitale, rischiano di causare carenze nutrizionali o di aggravare patologie preesistenti non diagnosticate. L’algoritmo elabora dati, ma non chiede le analisi del sangue, non valuta la funzionalità organica e non riconosce i segnali di allarme clinici.

Oltre la biochimica

Ma c’è un aspetto ancora più profondo: per la specie umana il cibo non è mai stato soltanto carburante per far funzionare una macchina. La biochimica della nutrizione non si esaurisce in un’equazione matematica, perché il gesto di alimentarsi è intriso di una profonda complessità biologica, psicologica, sociale e culturale. È convivialità, memoria, identità.

Se bastasse la formula teorica per mangiare bene, l’obesità non sarebbe un’epidemia globale, le diete rigide non fallirebbero sistematicamente e non vedremmo la crescita dei disturbi alimentari e dell’ansia da prestazione a tavola. L’informazione da sola non cambia i comportamenti: la razionalità guida solo in minima parte le nostre scelte quotidiane.

Un programma informatico conosce alla perfezione i nostri parametri biometrici, eppure ignora tutto ciò che determina chi siamo quando ci sediamo a mangiare. Non conosce la storia della nostra relazione con il cibo e con il corpo, fatta di stratificazioni emotive, tentativi falliti, abitudini consolidate, condizionamenti infantili e vissuti personali complessi. Non sa cosa rappresenti per noi un determinato piatto sul piano simbolico, familiare o culturale: dall’odore del sugo della domenica al piatto di conforto cercato dopo una giornata difficile.

Un software non può misurare l’impatto del carico emotivo o del cortisolo con cui arriviamo a sera, né è in grado di decifrare la reale natura di quella stanchezza che spesso ci spinge a cercare sollievo negli zuccheri. E, soprattutto, non ha la minima idea di quale sia la reale fattibilità logistica di uno schema rigido quando deve fare i conti con i ritmi concitati della vita moderna: le turnazioni lavorative, la gestione dei figli, la spesa fatta di corsa, i pasti fuori casa o gli imprevisti che punteggiano la routine quotidiana.

L’empatia clinica

La vera personalizzazione, dunque, non nasce dalla fredda accuratezza di un calcolo statistico, ma dalla relazione nutrizionale. È soltanto all’interno di uno spazio d’ascolto clinico e interpersonale che l’informazione scientifica smette di essere una regola astratta calata dall’alto e si trasforma in un percorso concreto e realmente sostenibile nel tempo.

Il ruolo del nutrizionista non è mai stato quello di consegnare un mero foglio di istruzioni, Il lavoro clinico consiste nell’interpretare i segnali non verbali e guidare la persona verso un’autentica consapevolezza alimentare. Significa educare al piacere della tavola e alla sostenibilità, riadattando la strategia ogni volta che la vita reale sovverte le previsioni teoriche, insegnando a navigare la complessità anziché pretendere di incasellarla in una griglia rigida.

Il confine resta netto: l’empatia clinica non è traducibile in un codice. Un algoritmo può provare a stimare di cosa ha bisogno un corpo sulla carta, ma serve la relazione con il professionista in carne ed ossa per comprendere di cosa ha davvero bisogno la persona attorno alla tavola.

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