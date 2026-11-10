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Ragione e sentimento

Con qualche Ragione ma pochissimo Sentimento Georgia Oakley rilegge il primo romanzo di Jane Austen a 31 anni dall'adattamento-top di Emma Thompson per Ang Lee. II certosino rigore d'epoca – Grace Snell costumista da Oscar – impone l'astinenza da qualsivoglia illuminazione di scena: solo candele e fiamme dei caminetti. Buio pesto, è come guardare il film con gli occhiali da sole. Avviso ai naviganti: Oakley nega il lusso collaterale di ridere e di odiare i villain. Gli antipatici e le antipatiche di Jane A. sono memorabili quanto le sue eroine. Spuntare le unghie alla sua cattiveria sublime è il più grave dei molti tradimenti di Oakley. Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles e George McKay rimpiazzano senza faville Emma Thompson, Kate Winslet e Hugh Grant.

L'estranea

La candidatura italiana del pop-horror di Paolo Strippoli agli Oscar 2027 è un microsisma nostrano. Strippoli, trentatreenne pugliese solo al quarto film, è un regista di genere, sì, ma da salotto buono, con il talento per i dettagli, l'originalità e la nobiltà estetica che segnalano l'autore in crescita. La saga familiare con eventi splatter rivisita in fusion i Buddenbrook e il Faust. Valeria Bruni Tedeschi, divinamente diabolica, carica la sua Estranea di un cinismo sardonico che stempera il soprannaturale e sparge ironia sui baratti: sangue per sangue, vita per vita. La hybris di mamma Jasmine Trinca è il motore: l'ambizione di controllare le umane vicende. Un millennial firma un cinque stelle di categoria.

Un po' di luce (Kami Nour)

Chi è allergico alla retorica come Superman alla kryptonite rischia di affezionarsi a questo piccolo grande film di Ali Asgari, 87 minuti da degustare. E l'Iran in fiamme di questo 2026 condensato in una minuscola storia privata, la giornata di un medico radiato dall'Ordine perché come tanti ha curato i manifestanti delle piazze insanguinate di gennaio. Ha scelto lucidamente il suicidio, ma la vita lo assedia con le sue ragioni ostinate, con i barlumi di luce che le danno significato. Minimalismo che emana calore umano, permette di ridere e piangere da titolari di libero arbitrio, non per reazione pavloviana a ruffianate e violini. Arah è il Misagh Zareh de Il seme del fico sacro. Lo spirito popolare è un'arma di resistenza.

La maison des femmes (La casa delle donne)

Opera prima di Mélisa Godet, appartiene a quella categoria di film militanti che molti ghettizzano stupidamente come "didascalici". Ricostruisce la combattiva esperienza della Maison di Saint-Denis, nata nel 2016 nella banlieue parigina, che ha fatto scuola. Centro antiviolenza, ma molto di più: di accoglienza e di cura, di chirurgia specializzata nella ricostruzione del clitoride per le donne infibulate, di terapia psicologica per le vittime di abusi domestici. Come da norma, con miserandi sussidi ministeriali e perennemente a rischio chiusura. La figura di Ghada Hatem, ginecologa e ostetrica, è affidata a Karine Viard. Film di storie vere, di lavoro e di sfide, con lampi di gallica e liberatoria leggerezza.

Possible Love

Gran premio della giuria a Venezia, il gioiello di Lee Chang-dong esce direttamente in streaming su Netflix. È la Corea del Sud della devastazione capitalista che ristruttura aziende, butta migliaia di addetti in mezzo alla strada e reprime con i pestaggi gli scioperi a oltranza. Dura quasi tre ore ma le vale tutte. Il rigore sociale del regista dà voce agli operai veri. La storia-guida è quella dell'intesa impossibile tra una coppia proletaria – il disoccupato Ho-seok (Sol Kyung-gu) e sua moglie Mi-ok (Jeon Do-yeon) – e l'upper class coniugale di una documentarista col pallino dell'impegno. Lo scavo nell'ipocrisia della seduzione («Sto cercando di affezionarmi ai miei soggetti») e nel suo progressivo smascheramento è da antologia.

Digger

Il flop faraonico da 125 milioni di dollari dovrebbe stuzzicare il palato dei dissonanti. Spiazzante, ipertrofica ma fieramente anti-mainstream, la dark comedy di Alejandro González Iñárritu imbastisce una satira apocalittica à la Kubrick sessant'anni dopo il suo Dr. Strangelove. Solo che ad attivare la fine del mondo non serve l'atomica. Basta la predazione industriale. Digger Rockwell, Titano dell'industria petrolifera mondiale, governa la Casa Bianca, i media e le sorti del genere umano. Tom Cruise sovverte la propria icona di action hero con una caricatura farsesca. A voi decidere l'inclinazione del pollice. La mia è a favore. Epica pietra tombale sul marchio autonomo Warner – passata a Paramount – con Iñárritu e Cruise tra i produttori. Quindi interessante. Motto, involontariamente comico: «È il prezzo del fare impresa». Prodotto dalle trivellazioni dissennate nell'Artico, un iceberg gigante ci seppellirà.

Wild Horse Nine

Era in potenza il film da doppio Leone a Venezia, ma almeno la Coppa Volpi a John Malkovich è andata a segno. L'opera-mondo di Martin McDonagh ha quel tipo di sceneggiatura sulfurea che scatena l'applauso a scena aperta. Un settantennio di killeraggi Cia sullo scacchiere mondiale affidato ai battibecchi tra due giganti, Malkovich e la sua "spalla" Sam Rockwell, veterani di golpe e di assassinii presidenziali. Il nesso tra un Cile dove il governo Allende sta per essere stroncato nel sangue e i Moai dell'isola di Pasqua è irriverente fantasia artistica del drammaturgo-regista McDonagh, quello di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e di Gli spiriti dell'Isola. Pura commedia nera d'autore e apoteosi di Malkovich, che un Oscar non lo ha vinto mai. Questa è la volta buona.

Fatherland

Pawel Pawlikowski (Oscar miglior film internazionale per Ida, ma al suo meglio in Cold War) alle prese con Thomas Mann di ritorno, nel 1949, nella Germania spezzata. Bianco e nero, 85 minuti, per chi dubita che il cinema non possa dire tutto in un'ora e mezzo. Palma d'oro per la regia a Cannes 79, è un road movie che segue lo scrittore Nobel settantaquattrenne (Hanns Zichler, attore feticcio del primo Wenders) e sua figlia Erika (Sandra Huller) in un rimpatrio da "traditore": è emigrato negli Usa, ha lasciato la patria nel momento del bisogno. Da Nobel è un trofeo nazionale, ma scatena odio. La fotografia di Lukasz Zal fa miracoli, restituendo le opposte macerie, tra Francoforte e Weimar, delle due Germanie della Guerra fredda. Spoiler: finale nella chiesa che ha offerto a Bach il primo impiego da organista, a 19 anni. Amare T. Mann è utile, non indispensabile.

Verity

Come thriller, il film di Michael Showalter (non era un nickname di W. Veltroni?) è un colabrodo di falle. Ha senso come auto-proiezione di Colleen Hoover, autrice del bestseller originario come del fortunato It Ends With Us asso di cuori al box office. Perché Hoover è una confezionatrice di bestseller seriali esattamente come la sua alter-ego del film, Verity Crawford (Anne Hathaway). E il torbido intrigo che risucchia Dakota Johnson, ghost writer reclutata perché il redditizio ciclo narrativo must go on, può essere il sogno/incubo di una penna iperattiva sotto pressione. Nella rituale villa isolata del Vermont la coppia D. Johnson-Josh Hartnett si fa carico di torbidezza e sviluppi sensuali, e l'ansia di "fare atmosfera" vampirizza il resto. Per fortuna la chimica c'è. Almeno quella.

L'essere amato (El ser querido)

Premessa: Rodrigo Sorogoyen, il regista di As bestas e della serie di culto Dieci capodanni, è il miglior regalo della Spagna allo schermo dell'ultimo decennio. Qui lavora sul set conflittuale che riunisce un autore carismatico, Esteban Martinez (Javier Bardem), e la figlia dimenticata (Victoria Luengo, nuova primadonna ufficiale). Sorogoyen scandaglia sensi di colpa e rancori in parallelo con gli esercizi tossici di assolutismo sul set. Due camere a spalla, inquadrature strette e poi bianco e nero, colore, fotochimico (65, 35, 16, 18 mm), digitale e mini DV format: tecnica mista alternata, da lezione di cinema. Non è il Truffaut di Effetto Notte e non è il Linklater di Nouvelle Vague con l'epico e casinista plateau del primo Godard. È un'altra storia. Tutta da scoprire.

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