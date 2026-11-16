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Un «fine intellettuale», «un modernizzatore». Mancava solo «un sincero democratico» e il miracolo della riabilitazione sarebbe stato completo. Perché nell’Italia di Giorgia Meloni, dove la storia sembra ormai un fastidioso incidente da correggere a colpi di autoassoluzioni e commemorazioni nostalgiche, persino Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, può trasformarsi in un rispettabile padre della patria, quasi un costituente. Basta ripulire le biografie, santificare i camerati e cancellare le parole più impresentabili: ovvero neofascismo, eversione, violenza politica, strategia della tensione.

A incaricarsi dell’operazione sono esponenti di Fratelli d’Italia come Fabio Rampelli e Federico Mollicone che, per il centenario della nascita di Rauti, annunciano convegni, una mostra alla Camera, la pubblicazione dei discorsi parlamentari e persino una cartolina commemorativa.

Peccato che Pino Rauti non fosse semplicemente un intellettuale anticonformista. Nato nel 1954 nell’orbita missina, il suo “Centro studi Ordine Nuovo”, esce dal Msi nel 1956 perché il partito è giudicato troppo accomodante con la democrazia. Un laboratorio ideologico ispirato al fascismo rivoluzionario, a Julius Evola; un movimento che si nutre di suggestioni nazionalsocialiste, culto della gerarchia, mito della violenza rigeneratrice. Non un innocuo circolo di lettura, ma un universo ideologico nel quale maturano percorsi destinati a incrociare le pagine più buie dell’eversione e del terrorismo nero.

E anche se a Rauti non sono state attribuite responsabilità penali per le stragi, questo non autorizza a trasformare la sua storia in agiografia.

«Il nostro onore si chiama fedeltà», proclamavano i volantini di Ordine Nuovo. Fedeltà alla comunità dei camerati, alla rivoluzione fascista, a una nazione di sangue contro la Repubblica democratica? O a un vincolo di appartenenza che per decenni ha contribuito a rendere così difficile la ricostruzione di tanti delitti?

Attenzione, non sono fantasie della “propaganda antifascista”. In un rapporto riservato sulle stragi, il comando generale dei carabinieri individuava nella “filosofia del massacro” una chiave dell’eversione nera: il sangue come purificazione, la violenza come rigenerazione della nazione. Altro che innocente nostalgia patriottica. Altro che modernizzazione culturale.

Un’anomalia della Repubblica

Del resto, il Movimento sociale italiano è stato una delle grandi anomalie della Repubblica. “Essere fascisti in democrazia”, secondo la formula di Almirante, non dev’essere stato semplice: «Il 2 giugno è nata una puttana, la chiamano Repubblica italiana», gridano i missini in piazza, per le elezioni del 1948. Godere delle libertà garantite dalla Costituzione continuando a rivendicare l’identità politica di chi quelle libertà aveva soppresso. Sedersi in parlamento esibendo quella «scritta fascista in fronte», che Almirante e Rauti rivendicavano come marchio identitario.

Oggi gli eredi di quella tradizione governano il Paese. E sembrano coltivare un’ambizione ancora più audace: non solo conquistare il presente, ma riscrivere il passato. Trasformare la storia del neofascismo in un’epopea di patrioti perseguitati. Così si dimentica Vittorio Occorsio, il magistrato assassinato, il 10 luglio 1976 dal terrorista neofascista Pierluigi Concutelli, cresciuto nel Fuan e candidato dal Msi alle comunali di Palermo nel 1975. Occorsio che indagava sul Movimento politico Ordine Nuovo (nato dalla componente ordinovista che, nel 1969, aveva seguito Rauti nel suo rientro nel Msi), disciolto nel 1973 per ricostituzione del partito fascista.

Nel cinquantesimo anniversario della sua morte, non sarebbe stato più opportuno, ricordare lui alla Camera? Perché la Repubblica dovrebbe celebrare chi voleva rovesciarla e dimenticare chi è stato assassinato per difenderla?

Ovviamente non si vuol dire che tutti i missini fossero candidati al terrorismo. Ma i terroristi come Concutelli vengono da una zona grigia fatta di militanze, rapporti personali e percorsi politici che non può essere riscritta per rendere più presentabile il passato.

Del resto i Nar, Nuclei armati rivoluzionari, non sono marziani spuntati dal nulla. I loro protagonisti crescono negli ambienti del Fuan e nel Fronte della Gioventù. Frequentano le sezioni missine, gli stessi bar e i ritrovi della destra romana. Condividono simboli, appartenenze, partecipano alle spedizioni punitive. Franco Anselmi, amico di Giusva Fioravanti, Massimo Carminati e Alessandro Alibrandi, cresce nel Fronte della Gioventù. Nel 1975, assiste alla morte di Mikis Mantakas. Il sangue del giovane greco gli macchia il passamontagna e da quel momento la vendetta diventa per lui una missione. È il rituale del sangue, che trasforma la fedeltà ai camerati uccisi in una rappresaglia continua (anche contro chi non c’entra niente). Un meccanismo che dopo Acca Larentia trova nei morti del 7 gennaio 1978 un nuovo, potentissimo simbolo identitario. Sarà Francesca Mambro a dire di essersi sentita costretta ad armarsi per sopravvivere (come se i Nar fossero un’associazione di ragazzini impauriti). Peccato che un conto sia il dolore per i propri morti, altra cosa trasformarlo in licenza di uccidere.

Gli altri

E oggi c’è qualcosa di profondamente ipocrita nell’invocare la pietas cristiana per trasformare i caduti della destra in martiri della nazione, dimenticando tutti gli altri. Sia chiaro: il povero Sergio Ramelli, massacrato da militanti di Avanguardia operaia, merita rispetto, esattamente come i ragazzi uccisi ad Acca Larentia. Nessuna appartenenza politica può rendere accettabile un assassinio. Ma la pietà non può diventare un privilegio di famiglia, distribuito secondo il colore delle bandiere. E il dolore, per quanto immenso, non attribuisce automaticamente la patente di martire della patria.

Perché anche gli altri ragazzi avevano madri e padri. Anche loro sono morti con il cranio fracassato, i corpi accoltellati, il sangue sull’asfalto. Anche loro avevano diciotto, diciannove, vent’anni. E il diritto di vivere.

Gaetano Amoroso, studente lavoratore, viene aggredito a Milano nel 1976 da un gruppo di neofascisti armati di coltelli. Muore dopo giorni di agonia. Walter Rossi viene ucciso a Roma nel settembre 1977, con un colpo in testa. Anni dopo sarà lo stesso Giusva Fioravanti a raccontare che quella morte era arrivata «dopo ripetuti tentativi di fare il morto».

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E poi Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, assassinati a Milano il 18 marzo 1978 da un commando neofascista appositamente venuto da Roma. La madre di Fausto, Danila Tinelli, ha trascorso una vita a chiedere giustizia, costretta persino a difendere l’onore di suo figlio dalle insinuazioni su un presunto regolamento di conti legato alla droga.

Valerio Verbano ha diciotto anni quando, il 22 febbraio 1980, tre uomini entrano con l’inganno nell’appartamento dei suoi genitori. Si fingono amici. Poi si calano i passamontagna, legano e imbavagliano Carla e Sardo, aspettano che il ragazzo torni da scuola. Valerio tenta disperatamente di difendersi ma uno degli assassini gli spara alla schiena. Sua madre, immobilizzata, riesce a trascinarsi verso di lui. È stata infermiera, ha salvato tante vite. Ma non riesce a salvare quella di suo figlio.

L’unica riconciliazione possibile

Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, Valerio Verbano sembrano, oggi, i morti di nessuno. E c’è una storia di bombe e di stragi neofasciste fatta di civili massacrati, bambini uccisi, famiglie distrutte, che viene deliberatamente dimenticata.

Piazza Fontana, piazza della Loggia, l’Italicus, Bologna: tappe di una Repubblica insanguinata da chi voleva distruggere le istituzioni democratiche. Una storia che non può essere addomesticata dalla retorica della riconciliazione nazionale.

E allora: volete davvero diventare una destra moderata, democratica, costituzionale? Dimostratelo. Non con le cerimonie, non con le corone di fiori, non con le cartoline dedicate ai vostri padri politici. Aprite l’album di famiglia. Riconoscete le responsabilità storiche, chiedete a chi conosce i fatti di parlare con i magistrati. Aiutate gli storici a ricostruire le verità negate.

Danila Tinelli ha diritto alla giustizia esattamente come la madre di Sergio Ramelli. Carla Verbano aveva diritto di sapere chi aveva ucciso suo figlio. Non esistono madri di destra e madri di sinistra davanti a un ragazzo assassinato. Esistono donne alle quali la violenza politica ha strappato la vita che avevano generato. E una Repubblica che non può chiedere loro di accontentarsi del silenzio.

Volete davvero la riconciliazione? Allora cominciate dalla verità. Invece di ribattezzare l’Archivio centrale dello Stato in “Archivio nazionale”, assumete personale, digitalizzate i fondi buttati nei magazzini pieni di calcinacci, rendete accessibili le carte ancora sottratte alla consultazione.

E perché no: istituite una Commissione per la verità e la giustizia, ispirata all’esperienza sudafricana. Non un’amnistia preventiva, non un tribunale della memoria, ma un luogo pubblico nel quale ricostruire responsabilità, raccogliere testimonianze, affrontare le zone d’ombra e i delitti rimasti impuniti.

Quando le istituzioni sono forti, non temono il proprio passato e neppure le interpretazioni degli studiosi.

Carla Verbano ha aspettato tutta la vita che qualcuno bussasse alla sua porta per dirle, semplicemente, chi aveva ucciso Valerio. Non chiedeva vendetta. Chiedeva verità. E nei suoi ultimi giorni ha rivolto un appello agli assassini di suo figlio: «Bussate ancora alla mia porta».

E allora, coraggio camerati. Se volete davvero la pacificazione, è arrivato il momento di farvi avanti. Di bussare, di raccontare quello che sapete. E di finirla, una volta per tutte, con il silenzio

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