Il mondo è ricco di goliardate che coinvolgono amici e parenti dei fidanzati e degli sposi, a cui il cibo va rubato, i cui piatti vanno rotti e i pezzi di torta tenuti da parte anziché serviti agli ospiti. Un viaggio tra mazzette festive, auguri di pronta fertilità per la coppia e baci in un pugno

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

Se si pensa all’amore in cucina, a quello che può legare il cibo e il romanticismo, forse le immagini più iconiche che il cinema e i libri ci hanno proposto sono quelle sdolcinate di una coppia che cucina insieme o condivide lo stesso piatto, ma in realtà le tradizioni popolari – soprattutto quando si tratta di matrimoni – ci dicono tutt’altro.

Il mondo è ricco di goliardate che coinvolgono amici e parenti dei fidanzati e degli sposi, a cui il cibo va rubato, i cui piatti vanno rotti e i pezzi di torta tenuti da parte e congelati anziché serviti agli ospiti.

Furti e posti di blocco

Nella cultura ladina, tra Val Badia e Val Gardena in provincia di Bolzano, si inizia a tediare gli sposi già da prima delle nozze, quando nella tradizione contadina dolomitica il fidanzato si reca a casa della futura sposa per prendere gli ultimi accordi: in tale occasione, la famiglia della ragazza organizzava una cena sontuosa “di fidanzamento”, al termine della quale si serve il dolce detto Furtaies, una sorta di frittella a spirale servita con marmellata di mirtilli che lo sposo non poteva assaggiare.

Il dessert doveva infatti essere rubato dagli amici dello sposo o dagli altri giovani pretendenti della valle per movimentare un po’ la serata, lasciando senza dolce il povero ragazzo. Le difficoltà non terminavano con la cena nel fidanzamento, ma proseguivano, consistendo nel superare dei veri e proprio posti di blocco il giorno delle nozze, stavolta con pagamento a carico dei testimoni: cibo, grappa e denaro venivano offerti dagli accompagnatori degli sposi – di solito i testimoni – ai concittadini che bloccavano la strada proprio per mangiare e bere gratis, una vera e propria mazzetta festiva.

La “noze da paur”, cioè il matrimonio contadino ladino, rivive ogni due anni tra le montagne altoatesine con costumi e cibi tipici a febbraio, cioè il mese in cui venivano celebrati perché la cura dei boschi, dei campi e del bestiame permetteva un po’ di riposo.

Torte in freezer

Quando i principi di Galles hanno battezzato i loro tre figli, ogni volta sui giornali di tutto il mondo si è gridato alla magra figura: i nobili inglesi avrebbero utilizzato una delle 17 singole torte del loro dolce nuziale, del 2011. Servire avanzi vecchi di anni non è certo segno di ricchezza e bon ton! Ciò che trae in inganno gli italiani è il nome, fruitcake: richiama la torta di frutta, che si conserva per pochi giorni e che una volta scongelata sarebbe immangiabile.

In realtà la fruitcake inglese è un dolce a lunghissima conservazione perché composto da frutta essiccata e candita, spezie e un notevole quantitativo di alcolici e zucchero. La pasticcera incaricata della torta reale, di proposito su richiesta della coppia, ha prodotto le tre torte ai piani superiori con ancora più alcool e zucchero permettendo una maggior conservazione nel tempo.

La tradizione, così come moltissime altre che si mantengono tutt’oggi, è nata in Epoca vittoriana quando si auspicava che entro il primo anniversario ci sarebbe già stato un battesimo, e quindi era una torta destinata a conservarsi per massimo un anno, un augurio di pronta fertilità per la coppia.

Dai pugni ai baci

L’iconico cioccolatino italiano Bacio doveva in realtà chiamarsi cazzotto. Il simbolo della dolcezza made in Italy ha la forma di un pugno chiuso se lo si guarda bene, poiché si dovevano utilizzare scarti di cioccolato e nocciole per produrlo. Fu Federico Seneca, il grafico dell’azienda Perugina, a volerlo associare al celebre quadro Il bacio di Francesco Hayez, accostando la forma del cioccolatino all’ombra dei due amanti che si baciano.

Sempre di Seneca fu l’idea, circa dieci anni dopo, di inserire le frasi all’interno dell’involucro, si dice perché i due soci, Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, in quanto amanti – Luisa era sposata e aveva tre figli – si mandavano bigliettini. Il loro amore durò fino alla morte prematura di lei, ma non poté mai coronarsi in matrimonio in un’Italia fascista dove di divorzio nemmeno si parlava e su cui stava calando l’ombra della Seconda guerra mondiale.

Così i messaggi di amore che ancora oggi leggiamo e possiamo regalare alla nostra dolce metà sono diventati una forma di riscatto per chi ha dovuto vivere il proprio amore in segreto.

Buoni auspici

Se vostra suocera alla vostra festa di fidanzamento iniziasse a rompere i piatti, come la prendereste? Forse più che suggellare il vostro legame, vi verrebbe voglia di scappare!

Le due future suocere nelle feste di fidanzamento ebraiche rompono insieme un piatto proprio per indicare che il legame è sancito anche se ancora non si sono celebrate le nozze: così come un piatto rotto non si ricompone, non si torna più indietro e le due famiglie sono legate dalla promessa delle nozze.

Diverso invece è il significato, sempre nella tradizione ebraica, della rottura del bicchiere durante il matrimonio vero e proprio, di solito avvolto in un tovagliolo bianco e schiacciato dai piedi degli sposi per commemorare la distruzione del tempio di Gerusalemme. Diversa invece la motivazione di rottura, anzi, un vero e proprio lancio a terra del piatto, durante i matrimoni in Grecia: è per tenere lontani gli spiriti maligni e per dimostrare la ricchezza della famiglia.

La situazione, però, è sfuggita di mano, sia perché era una trovata che piaceva ai turisti spingendo a consumare un numero smisurato di stoviglie, sia perché si arrivava a vere e proprie risse, tanto da portare al divieto della pratica nel 1969. Oggi è considerata decisamente fuori moda e quando ancora in uso, si utilizzano i piatti di gesso.

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