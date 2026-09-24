A chi gli chiedeva cosa fosse una fiaba, Gianni Rodari rispondeva che è il luogo di tutte le ipotesi. Da un’ipotesi – anzi: da tante ipotesi diverse – nasce Quando Pinocchio non c’era, raccolta di racconti fiabeschi edita da Sellerio, in libreria dal 15 settembre.

Quando Pinocchio non c’era è un titolo ma è anche un insieme di domande. È un caleidoscopio puntato sul classico di Carlo Collodi: chi era la volpe, prima dei malaffari con il gatto? Chi sarebbe stato Romeo, se non fosse stato anche e sempre (un) Lucignolo? Pinocchio doveva morire? E chi può deciderlo?

Rispondere è solo un fare ipotesi. Ma è dalle ipotesi che nascono le fiabe. E come sottolinea il curatore Antonio Manzini (a cui si deve anche l’arco di caduta dei villain Lisandra e Donato, aka Il gatto&La volpe prima di diventare un duo indistinto), ogni riscrittura ci ricorda che Le avventure di Pinocchio non è una statua, l’Odissea non è una statua, Orgoglio e pregiudizio non è una statua. La letteratura non lo è. È una conversazione. E inizia dando un nome alle cose.

Cultura

Pinocchio, la favola antifascista di Guillermo Del Toro

Teresa Marchesi
Pinocchio, la favola antifascista di Guillermo Del Toro
Pinocchio, la favola antifascista di Guillermo Del Toro

Una forma d’amore 

Le scrittrici e gli scrittori di questa raccolta sembrano concordare su un fatto: amare è dare un nome, nominare è una forma d’amore.

Sembra saperlo Maurizio Maggiani quando racconta di un figlio che confonde i soprannomi con i nomi (fino a ignorare quello di sua mamma), e che poi perde sé stesso – e il suo «nome d’amore» – a causa di un soprannome. Lo sa Beatrice Masini, che dietro a un nome incongruo scopre il dolore e la solitudine del Pescecane, e quindi il dolore di non sapere chi siamo – solo insieme agli altri lo scopriamo. Solo se qualcuno ci vede e ci riconosce. Un bambino, magari. «I bambini – scrive Masini – a differenza dei grandi, hanno l’abitudine di prendere tutto sul serio». Sono scrittori: sanno nominare. E a volte si chiamano come l’autore di Moby Dick.

Lo sa Manzini quando dona alla volpe un nome di libertà. Lo sa il narratore del racconto di Remo Rapino: «Il soprannome fa carta d’identità dalle parti mie». E lo dimostra bene Fabio Stassi, quando oltre al nome – Giuseppe – e al soprannome – Geppetto – scrive un cognome: Nocentini. «Lo si dava ai minori affidati agli istituti di carità. Ai senzafamiglia».

Gotica malinconia 

C’è tanta sofferenza in queste storie. E del resto, come potrebbe non esserci? Doloroso è anche il classico da cui partono: un libro «cupo e spietato» lo definì lo scrittore Giorgio Manganelli. Eppure, come nell’opera collodiana, c’è una tonalità ironica – potremmo dire “toscana” – di raccontare la fatica di esistere. C’è la serietà del gioco dei bambini – anche quelli ormai invecchiati: «Anche lui ne aveva fatte tante di monellerie – scrive Gessica Franco Carlevero, riferendosi a mastr’Antonio – con le sue birbe d’amici anni addietro. Soprattutto con Geppetto, come si divertivano ad acciuffarsi, sbertucciarsi e ridere come pollastri, prima che l’altro si perdesse nelle sue idee strane».

Questa mistura di malinconia e avventura ha effetti gotici. L’architettura dell’opera – che ha inizio con il racconto di Valeria Parrella e termina con quello di Melania G. Mazzucco – ha uno slancio verticale. Parte da terra, tra le uova e il cuore di un grillo, e termina fuori dalla storia, sopra il romanzo. Dopo Pinocchio: dove «le fate non esistono» e il protagonista è solo Carlo, uno scrittore. In mezzo, tante voci autoriali differenti inseguono la stessa traccia: cosa succede quando si stravolge la gerarchia dei personaggi? Lucignolo può essere «l’eroe della sua vita»? Chi si offenderà se lascerò a Mangiafoco la ribalta?

Sul frontespizio del racconto di Rapino ci sono quattro versi di un canto popolare: «Io canterò la vita strapazzata / di chi alla macchia va per lavorare. / Vita tremenda, vita tribolata, / chi non la prova non può immaginare». È Il lamento del carbonaio. Quel carbonaio è Bastiano, forma aferetica di Sebastiano. Un altro nome nuovo per una storia vecchia. Nel romanzo collodiano, Mangiafoco: un soprannome che fa carta d’identità. Bastiano sa amare – e commuoversi, ma questo si sapeva: «Mi rivengono i nomi dei compagni, tutti i nomi, quasi fossero le pagine di un registro delle anime». Sa cantare le sue fatiche. Ed è stato, a sua volta, bambino (e nei bambini «battono cuori difficili»). Quasi fosse un bambino, subisce il fascino dei burattini. Meno, quello degli umani. Come Geppetto, si immagina padre. Ed è solo: «Nella vita sua né parenti, né vicini, solo alberi, fantasie e burattini».

Così, in questo mosaico letterario, il ciocco di legno è ancora al centro: «I burattini, a differenza degli uomini, fanno meno male al mondo e se fanno del male non lo fanno apposta. In fondo sono solo anime di legno, di stoffa, di fantasie». Che a volte diventano bambini veri.

Per Italo Calvino un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Gli autori della raccolta si avvicinano a un immaginario che li precede senza perdere la loro specificità letteraria – e così dimostrano che questo “dire” può uscire dai margini del classico. Le riscritture non sono creature ancillari.

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