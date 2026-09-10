La nuova generazione degli Stones e il lavoro con Andrew Watt, Ringing Hollow e la scrittura di Start Me Up. La collaborazione con Paul McCartney. Ma anche il futuro e il potenziale tour. I Rolling Stones raccontano ad Apple Music della creazione di Foreign Tongues. E di come continuano a divertirsi

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Zane Lowe: Cosa c’è stato di così divertente nel fare questo album?

Ronnie Wood: Credo l’incrocio di interazione e spontaneità. "Spontaneità" è la parola d’ordine qui, perché partiamo dall’idea base di una canzone. Magari Mick aveva un’idea o qualcosa del genere e diceva: "Venite nell’altra stanza, proviamola", giusto? E così io assimilavo la struttura di base. Poi ognuno degli altri ci metteva la propria idea su quella struttura. Finché si tornava a quel punto di partenza, andava bene. A quel punto potevi fare tutto ciò che volevi.

Keith Richards: L’unica cosa con cui combatti sono la stanza e la canzone; finché non combatti con gli altri membri del gruppo, sei a posto. È stato divertente da fare, ci abbiamo messo tutti noi stessi per registrarlo e tutti erano sul pezzo. Steve Jordan e Darryl Jones, insomma, lavorare con la nuova sezione ritmica... sai, sono sicuro che Charlie Watts ci stia sorridendo da lassù, quindi mi sento bene a riguardo.

I Rolling Stones raccontano ad Apple Music del lavoro con la nuova generazione degli Stones

Zane Lowe: Mi sono chiesto come debba essere per quei ragazzi, e voi avete sicuramente una visione migliore di chiunque altro, essendo stati lì dentro con loro. Sono membri della vostra famiglia che hanno fatto tournée con voi, hanno viaggiato per il mondo con voi e vi hanno aiutato a mantenere viva questa musica davanti al pubblico. Ma vederli ora sul disco dopo tutto questo tempo, a contribuire attivamente al processo, dev’essere stato davvero speciale per voi.

Keith Richards: Mi è sembrato fantastico portare questa generazione degli Stones su disco, sai, è stato qualcosa di speciale. E come ho detto, stavano suonando così bene che avrei potuto continuare per un altro mese, se capisci cosa intendo. Fu proprio Charlie Watts a suggerirmi che, se mai avessi dovuto lavorare con un altro batterista, quello avrebbe dovuto essere Steve Jordan; e Steve è un grande ammiratore del modo di suonare di Charlie. In un certo senso è cresciuto ascoltando Charlie anche lui. Quindi, nonostante le differenze, c’è un apprezzamento automatico l’uno dell’altro e di ciò che sanno fare. Lavorando con Steve, ho sentito di lavorare con uno di famiglia.

I Rolling Stones raccontano di come si è riunito il gruppo per collaborare

Zane Lowe: È Mick che dà il via al processo di creazione di un album? È lui quello che dice: "Rimettiamo insieme gli Stones, ho qualcosa da dire, dovremmo fare un disco"? E com’è quel processo? Quanto è difficile far viaggiare tutti sulla stessa lunghezza d’onda per trovarsi ai Metropolis Studios o ovunque sia?

Ronnie Wood: Beh, è già un’impresa far stare tutti nello stesso Paese, figuriamoci in uno studio. Ma una volta che la macchina è avviata e funzionante, ci carichiamo a vicenda. Mick è la spinta principale: se riesci ad accendere i suoi motori, sai, lui interagisce in modo strettissimo con la batteria, la chitarra, il basso, tutto... i pianoforti e le tastiere.

Keith Richards racconta il lavoro con Andrew Watt

Keith Richards: Sono davvero felice di aver incontrato Andrew nel momento in cui l’abbiamo fatto, perché sa sugli Stones così tante cose che io ho dimenticato. E il suo entusiasmo è imbattibile, è un grande divertimento lavorare con lui. In realtà, l’unico motivo per cui "Foreign Tongues" è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro su "Hackney Diamonds" che io e Andrew ci siamo guardati e abbiamo capito che, in pratica, questo era un doppio album, solo che abbiamo preferito prenderci una pausa di un anno o due. Prima credo ci fossero diciotto anni di distanza tra i dischi in studio, il che era un po’ esagerato. Ma probabilmente ha già delle idee per un terzo album...

Ronnie Wood racconta del suo ingresso nei Rolling Stones

Zane Lowe: Hai portato un elemento nuovo così unico negli Stones quando sei entrato nella band perché tutto quello che hai appena descritto splendidamente – il tuo stile, il tuo modo di suonare – ha creato una nuova atmosfera per il gruppo. Quanto tempo ci è voluto prima che tu sentissi che ciò che stavi portando negli Stones avesse davvero fatto centro? Perché so che hai fatto delle registrazioni prima di entrare ufficialmente nella band nel... quando è stato, nel ’76 credo ufficialmente, o nel ’75.

Ronnie Wood: Sì, quando ho fatto il mio primo album nel settantatré, Mick e Keith erano lì per tutto il tempo, e c’era anche Mick Taylor. Io e Mick [Taylor] ci conoscevamo fin dalle nostre primissime band, quando lui era nei The Gods e io in un gruppo chiamato The Birds. E lui era sempre troppo nervoso persino per salire sul palco; dovevo andarci io a suonare le sue parti al posto suo. E quando ho saputo che sarebbe entrato negli Stones ho pensato: "Oh beh, sai, quel ragazzo suona in modo così melodico e meraviglioso, sono davvero felice che abbia quel posto". E mi manca ancora Mick Taylor in questo momento. Ma sono cresciuto sapendo cosa suonavano gli Stones perché ero un loro fan fin da scolaro. Sapevo cosa Brian [Jones] dava a Keith e il modo in cui suonavano, e ho potuto mantenere viva quella cosa quando sono entrato, tenendo conto anche di ciò che ci aveva messo Mick Taylor. Quindi ero un fan di ognuno di loro, e posso rendergli omaggio pur seguendo la mia strada.

Zane Lowe: L’ho sentito dire da parecchi musicisti che entrano in band di cui sono fan, e in particolare fan del musicista di cui prendono il posto. Cioè, devi trovare un modo per sviluppare con amore la tua era, ma devi anche essere un loro fan quando entri nella band. Devi rendere omaggio per un po’.

Ronnie Wood: Non è difficile da fare, è un flusso naturale. Perché se sei un fan, impari al meglio delle tue capacità i riff preferiti suonati, per dire, da Mick Taylor. O cerchi di catturare l’essenza di una determinata frase, e poi io potevo farci intorno tutto quello che volevo. L’importante era tornare a quella frase, all’identità di quella canzone, qualunque essa fosse.

I Rolling Stones raccontano dei nuovi brani di Foreign Tongues

Zane Lowe: C’è dell’autocritica, nel senso che mi sembra vi prendiate un po’ in giro, ma di sicuro date anche una bella spinta contro il capitalismo. C’è una bella sequenza di tre canzoni di fila che secondo me fa proprio questo. Sai, voglio parlare nello specifico di "Mr. Charm", "Divine Intervention" e "Ringing Hollow", perché quest’ultima è una canzone pazzesca. Ma questa idea di essere a questo punto della vostra vita e guardare fuori... gli Stones hanno sempre riflettuto il mondo. Siete sempre stati una band totalmente aperta quando si tratta di sistemi socio-politici.

Mick Jagger: Il fatto è che affrontare le questioni sociali... beh, prima di tutto è difficile da fare perché il problema sociale di cui parli potrebbe essere completamente scomparso dall’immaginazione di tutti nel giro di tre mesi, e non importa più a nessuno. E così finisci per scrivere canzoni su cose irrilevanti. La gente in realtà non vuole sermoni, ma puoi inserire questi elementi. Quindi io ce li butto dentro: persino in Rough and Twisted pensi: "Beh, parla di una donna". Beh, lo è davvero? E poi ci butti dentro queste frasi di commento sociale. Ma ovviamente Ringing Hollow, che hai menzionato, e Divine Intervention sono chiaramente canzoni di stampo distopico.

I Rolling Stones raccontano della loro nuova canzone Ringing Hollow

Zane Lowe: È una canzone distopica e penso che chiudiate davvero quel piccolo mini-capitolo dell’album con Ringing Hollow. Voglio dire, inizia ed è quasi come se stessi parlando di amori passati. "Parla di Marianne? Parla di Jerry? Di chi parla? Di cosa parla? Ah no, parla dell’America".

Mick Jagger: Parla dell’America. È una canzone d’amore per l’America, è un po’ come imbrogliare il pubblico facendogli credere che parli di una donna, e poi ti rendi conto alla quarta riga, o forse più tardi, che non si tratta di donne. In un certo senso è così perché usi la Statua della Libertà, o la libertà come concetto, la usi anche come metafora nella canzone. Quindi è una sorta di libertà rappresentata come una donna in America.

Zane Lowe: Dev’essere così gratificante arrivare a un punto della propria vita – e non parlo di età o maturità, parlo di successo e traguardi – e sentire ancora che c’è un "suono vuoto" (ringing hollow) che aspetta solo di essere trovato. State facendo una dichiarazione piuttosto importante su un Paese che promette molto e vi ha dato molto.

Mick Jagger: Mi ha dato molto ed è fonte di ammirazione, ma significa anche vedere i difetti e i problemi che stiamo attraversando in questo Paese. E quindi stavo affrontando questo aspetto; avevo diverse canzoni che trattavano questo tema e ho scelto questa perché non era così esplicita come le altre e aveva più sottigliezza, secondo me, quindi ho scartato le altre.

Zane Lowe: Ci sono momenti in cui finisci queste canzoni, le fai sentire ai ragazzi e loro ti dicono: "Sì, Mick, è proprio lei"?

Mick Jagger: Sì, l’ho fatta sentire a Keith e a Keith è piaciuta subito. Riusciva a vederla, e inoltre era uno stile musicale diverso. Passare dal rock e dai pezzi groove con la cassa dritta a uno stile più country... usare stili country per esprimere questa canzone sull’America è probabilmente la scelta migliore, perché sarebbe potuta essere una canzone rock.

Keith Richards: Oh, Ringing Hollow è in un certo senso una canzone d’amore molto tenera verso l’America. E su cosa cazzo sia andato storto. Ma ricordo com’era negli anni Cinquanta, ricordo i jukebox e le sigarette. Ammiravamo così tanto l’America, e l’idea di avere stazioni radio ovunque invece della sola BBC era una cosa del tipo "posso anche morire e andare in paradiso pur di avere questo". E c’era così tanto che ammiravamo dell’America. E poi, ovviamente, guardandola da vicino c’è qualche crepa nella campana, e tanto vale scrivere anche di quello. Ha fatto un ottimo lavoro su questo pezzo.

Keith Richards racconta della scrittura di Start Me Up

Keith Richards: Ricordo che per Start Me Up ci sono voluti dieci anni dalla scrittura a quando è uscita. So che è come il vino, come il buon vino. Alcuni migliorano invecchiando, sai? Ricordo i primi cento provini con un ritmo reggae. Quindi ha attraversato un sacco di stili prima di dire: "Ehi, perché non suoniamo semplicemente del rock and roll?". Ed è stata quella la versione che ce l’ha fatta.

I Rolling Stones raccontano della collaborazione con Paul McCartney

Zane Lowe: Paul McCartney, recidivo per la seconda volta ormai nei dischi dei Rolling Stones. Sai, questo è un momento bellissimo per essere un fan della musica e sapere che le porte sono aperte in molteplici direzioni affinché tutti possano riunirsi e lavorare insieme. Cosa ha significato per te personalmente, da Hackney Diamonds a oggi? Sapere di avere questa intesa immediata con Paul nei dischi degli Stones significa ovviamente molto per lui, me lo ha detto chiaramente.

Keith Richards: Sai, mi sono reso conto che a Paul manca davvero molto l’essere in una band. E la sua gioia nel trovarsi semplicemente in quel contesto è fantastica. Quindi, se ci sono altre canzoni da fare, ti farò sapere, Paul. Conosco Paul praticamente da quando sono nati i Beatles, da quando abbiamo iniziato noi, ma voglio dire, solo superficialmente; e John e Paul fecero un paio di cori per noi un sacco di tempo fa su We Love You e Dandelion, credo nel lontano sessantasette o giù di lì. Ma a parte questo, è fantastico anche avere qualcuno della tua stessa epoca, di tanto tempo fa. È un musicista adorabile e mi piacerebbe fare di più con lui.

Zane Lowe: Quando sei in studio e lui suona... voglio dire, è come se tu fossi così abituato a suonare con i tuoi amici e ognuno ha uno stile così unico. Come ci si sente quando lui attacca ed è il suo stile? È puro McCartney. Solo McCartney potrebbe suonare in quel modo.

Mick Jagger: Sì, non lo so. In "Covered in You" sembra un bassista funky. Onestamente, non riconoscerei il suo stile in quel pezzo. E non sapevo che potesse suonare in stile punk, cose davvero semplici come volevamo che suonasse. Ha semplicemente capito lo stile, capisci? Quindi ha chiaramente una grande capacità di cambiare marcia.

I Rolling Stones raccontano dell’IA e del video musicale di In The Stars

Zane Lowe: Voglio parlare del video di In The Stars. Non mi sorprende che i Rolling Stones si trovino all’avanguardia di questa nuova entità sconosciuta, questa idea della tecnologia dell’IA, persino a questo punto della vostra carriera. Ecco una canzone degli Stones con il più grande deep fake nella storia dei video musicali. Cosa ne avete pensato quando l’avete visto? Perché conta davvero quello che pensate voi.

Keith Richards: Ho pensato di essere piuttosto un bel pezzo di uomo, considerando che si tratta di un video nuovo. E poi naturalmente ho capito che c’era di mezzo l’IA. In realtà non ne so abbastanza per parlarne. Voglio dire, come per qualsiasi altra cosa come i social media, ha i suoi usi, ma cavolo, può avere i suoi lati negativi, e sono sicuro che ne scopriremo di più man mano che si va avanti. Ma sai, è un’avventura in divenire e vedremo cosa succederà.

I Rolling Stones raccontano di un potenziale tour per Foreign Tongues

Zane Lowe: Parlando a titolo personale, non a nome della band, che voglia hai di andare a suonare queste canzoni in concerto o in tour e quant’altro?

Ronnie Wood: Oh sì, non c’è bisogno di insistere, amico. Sarò là fuori non appena riceverò la mia lettera di convocazione. Capito?

Zane Lowe: Andresti in tour se potessi?

Mick Jagger: Sì, oh mi piacerebbe tantissimo.

Keith Richards: Il prossimo anno è del tutto libero, quindi voglio dire, è tutto da decidere, davvero.

I Rolling Stones raccontano di essere una delle band più longeve

Zane Lowe: Per te, qual è stato il segreto per tenere insieme questa band più a lungo di qualsiasi altra band rock and roll contemporanea? È la relazione più duratura nella storia del rock and roll.

Ronnie Wood: Beh, non esageriamo nel frequentarci troppo. Sai, ognuno vive la propria vita e quando ci ritroviamo insieme, è come se non fosse passato tempo. Quindi torniamo nel cortile della scuola, come dei bambini monelli, torniamo in studio. Questo è quello che facciamo. Ci piace interagire a vicenda e caricarci l’uno con l’altro, come puoi sentire dalla musica. Mick è ancora una forza trainante incredibile, ancora oggi.

Zane Lowe: E al centro di tutto questo c’è l’amicizia tra te e Mick; e concentrandoci sull’aspetto musicale, se ci pensi, i matrimoni non durano nemmeno la metà. Quindi, quando pensi a te e Mick e a cosa vi ha davvero tenuti uniti attraverso tutti i momenti belli e quelli difficili, tutto si riduce alla musica?

Keith Richards: Oh, è una specie di matrimonio. Chi sia la moglie e chi il marito è un altro discorso. Ma forse è proprio questo che lo fa andare avanti. Però quando incontri il tipo che ha i tuoi stessi gusti musicali e la tua stessa sensibilità, il piacere è più che raddoppiato. Non si può spiegare di preciso, ma al tempo stesso è un mistero e penso: che possa rimanere un mistero ancora a lungo. Voglio dire, ho provato a pensarci e a capirlo, ma ho scoperto che è inutile.

Mick Jagger: Penso che se i Rolling Stones avessero collezionato un sacco di fallimenti non sarebbero rimasti insieme. Siamo stati molto fortunati e abbiamo avuto molto successo, sai, anche se non tutto quello che abbiamo pubblicato a livello di registrazioni è stato geniale.

I Rolling Stones raccontano cosa riservi il futuro

Zane Lowe: Quando entrate in studio per registrare Foreign Tongues, pensate che questa potrebbe essere la vostra ultima registrazione?

Mick Jagger: Potresti pensarlo. Penso che si pensi sempre che questo potrebbe essere l’ultimo disco. Non sto dicendo che lo sia, ma voglio dire, pensavo che Hackney Diamonds fosse probabilmente il nostro ultimo disco e poi non avevamo in programma di fare questo album. Dovevamo andare in tour, poi non ci siamo andati e allora abbiamo detto: "Ok, facciamo un disco", ed eccoci qui.

Zane Lowe: Come ti senti riguardo al futuro degli Stones dopo aver fatto un disco del genere, con l’esperienza ancora fresca?

Ronnie Wood: Abbiamo ancora quella spinta che ci è rimasta da Hackney Diamonds e Foreign Tongues. Gli album stanno diventando sempre più energici, d’impatto, e stiamo ancora alzando l’asticella. Questa è l’evoluzione della band. Ha quella nuova giovinezza e quel nuovo slancio. Forse Charlie ci sta guardando dall’alto e ci sta dando ancora più ispirazione.

Zane Lowe: Con questo album ancora fresco nella mente, come ti senti all’idea di passare del tempo a fare un altro disco degli Stones?

Keith Richards: Oh, non ho alcun problema. Ogni volta che fischia l’inizio, io ci sono, sono pronto. Ho sempre qualche canzone nel sacco e sono sicuro che anche Mick ne ha, lui non si ferma mai; e voglio dire, fare questo è ciò che faccio, quindi pensi automaticamente a cosa farai dopo, ed è già tutto in cantiere.

© Apple Music / The Zane Lowe Show

Zane Lowe è un disc jockey, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e produttore discografico neozelandese. Famoso per la conduzione di programmi radiofonici e televisivi su BBC Radio 1 e su MTV, ha ricevuto più premi per il suo lavoro come DJ e VJ.

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