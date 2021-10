Si sta votando per il secondo giorno delle elezioni comunali. Sono al voto tutte le principali città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. I seggi chiuderanno alle 15. Subito dopo arriveranno gli exit poll. Lo scrutinio terminerà probabilmente nella notte o martedì mattina, ma nella serata di oggi le proiezioni dovrebbero fornire un quadro abbastanza affidabile dei risultati.

- Leggi anche la nostra guida alle amministrative

13.20 – Difficile scegliere la foto simbolo di queste elezioni, ma di sicuro quella che si sono scattati la scorsa settimana Giorgia Meloni e Matteo Salvini all'evento di chiusura della campagna elettorale di Michetti a Roma merita almeno il podio. Qui trovate la storia che c’è dietro i loro sorrisi non del tutto sinceri.

13.10 – Tra le altre città che vanno al voto (in tutto si tratta più di 1.100 comuni) la redazione di Domani segue con particolare attenzione Latina, la città dell’ex sottosegretario Claudio Durigon, al centro di diverse inchieste. Oggi, il primo sindaco di centrosinistra nella storia della città sta cercando di farsi rieleggere.

Il punto alle 13

Affluenza in calo e in particolare nelle grandi città, secondo gli ultimi dati disponibili, che risalgono alle 23 di ieri.

Primi exit poll attesi alle 15, dopo la chiusura dei seggi, proiezioni in arrivo nel pomeriggio.

Il centrosinistra parte favorito, con tre grandi città in cui potrebbe ottenere la vittoria al primo turno: Bologna, Milano e Napoli.

Il centrodestra arranca: è in vantaggio a Roma e Torino, ma rischia molto in caso di ballottaggio. Unica vittoria quasi sicura: Trieste, ma con la possibilità di sorprese in caso di secondo turno.

Il Movimento 5 stelle è in grande difficoltà e deve sperare in un buon risultato a Napoli, dove sostiene il candidato di centrosinistra Gaetano Manfredi.

Molta attesa anche per il risultato dell’indipendente Carlo Calenda a Roma. Riuscirà a piazzarsi sopra la sindaca uscente Virginia Raggi o, addirittura, a conquistare il secondo turno?

12.50 – Il giornalista di Repubblica Stefano Cappellini sui primi dati dell’affluenza a Roma, che sembrerebbero positivi per il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri.

12.40 – In questa tornata di amministrative si è parlato poco di Trieste, il sesto capoluogo di regione che andrà al voto. Oltre che di elezioni, in città si discute anche del porto, che sarà probabilmente centrale nella politica economica cittadina dei prossimi anni.

12.30 – C’è un divario tra quello che accade sui social e il mitico “paese reale”? Questi sono i candidati che hanno fatto i post social con più interazioni. Tra qualche ora sapremo anche se sono i candidati che hanno raccolto più voti.

12.25 – In attesa dei risultati, potete leggere la mappa della criminalità nella Napoli che va al voto, un’analisi di Nello Trocchia.

12.15 – Un breve ripasso della situazione nelle grandi città:

Roma : Sfida a quattro tra Enrico Michetti (centrodestra), Roberto Gualtieri (centrosinistra), Virginia Raggi (M5s), Carlo Calenda (indipendente). Michetti e Gualtieri sono favoriti al primo turno e Gualtieri è dato vincente al secondo.

: Sfida a quattro tra Enrico Michetti (centrodestra), Roberto Gualtieri (centrosinistra), Virginia Raggi (M5s), Carlo Calenda (indipendente). Michetti e Gualtieri sono favoriti al primo turno e Gualtieri è dato vincente al secondo. Milano : Il sindaco uscente Beppe Sala è dato vincente netto su Luca Bernardo del centrodestra.

: Il sindaco uscente Beppe Sala è dato vincente netto su Luca Bernardo del centrodestra. Torino : Insieme a Roma è la partita più aperta. Paolo Damilano (centrodestra) è dato in leggero vantaggio su Stefano Lo Russo (centrosinistra).

: Insieme a Roma è la partita più aperta. Paolo Damilano (centrodestra) è dato in leggero vantaggio su Stefano Lo Russo (centrosinistra). Napoli : Altra sfida considerata quasi chiusa, con Gaetano Manfredi (centrosinistra) grande favorito rispetto ai suoi tre principali sfidanti.

: Altra sfida considerata quasi chiusa, con Gaetano Manfredi (centrosinistra) grande favorito rispetto ai suoi tre principali sfidanti. Bologna: La più chiusa di tutte le elezioni di oggi: Matteo Lepore (centrosinistra) ha la vittoria in tasa e si attende solo di vedere come andranno le varie componenti della sua coalizione.

12.05 – L’affluenza più importante da tenere d’occhio è forse quella di Torino, seconda grande città dove hanno votato meno persone dopo Bologna. Questo dato potrebbe essere un indice di disaffezione degli elettori di centrodestra e quindi un brutto indicatore per il candidato Paolo Damilano, dato in testa dai sondaggi, ma inseguito a breve distanza da Stefano Lo Russo del centrosinistra.

– Leggi anche la nostra guida alle elezioni di Torino

12.00 – Di solito lo spoglio avviene dando la priorità al livello più alto. Quindi si contano prima le schede delle suppletive della Camera, poi quelle delle regionali e infine quelle per le comunali. Questo significa che nel collegio di Roma Primavalle, dove si vota per le suppletive, lo spoglio delle comunali inizierà in ritardo.

11.55 – Quando sapremo i risultati? Per i dati definitivi ci sarà probabilmente da aspettare domani, mentre nel tardo pomeriggio dovrebbe già iniziare a essere chiaro quali tra i grandi comuni andranno al ballottaggio e quali candidati parteciperanno al secondo turno.

11.50 – Sempre a proposito di soldi spesi per la campagna elettorale, ecco i candidati che hanno investito di più in sponsorizzazioni Facebook.

11.35 – Uno dei temi di questa campagna elettorale è stata la scarsità di risorse economiche a disposizione di partiti e liste, al punto che il candidato del centrodestra a Milano aveva minacciato di ritirarsi se i suoi alleati non avessero versato almeno parte di quanto promesso. Proprio oggi, Emanuele Felici ha scritto su Domani che è arrivato il momento di ripristinare il finanziamento pubblico ai partiti.

11.25 – A Milano la situazione è speculare rispetto a Roma, con affluenza bassa in centro e più alta nelle periferie, in particolare nei quartieri orientali della città. Complessivamente, l’affluenza ieri alle 23 era pari al 38 per cento, la più alta tra le grandi città.

11.15 – A Roma, come in tutte le principali città, il dato dell’affluenza è inferiore alla media nazionale: alle 23 di circa il 37 per cento degli aventi diritto era andato a votare. L’affluenza è alta in centro, in particolare nel secondo municipio, e più bassa in periferia. Il risultato peggiore quello del sesto municipio, uno dei più poveri della capitale.

11.10 – I dati più importanti che abbiamo a disposizione in questo momento sono quelli sull’affluenza. Alle 23 di ieri aveva votato il 41,65 per cento degli aventi diritto, un dato in calo rispetto a cinque anni fa, quando si votava però in un giorno soltanto. Qui trovate tutti i dati e le mappe dell’affluenza nelle principali città, quartiere per quartiere.



11.00 – Benvenuti al liveblog di Domani sulle elezioni comunali. Oggi si concludono anche le votazioni per le regionali in Calabria e le suppletive di Roma e Siena, dove si eleggeranno due deputati.

