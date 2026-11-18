Il campione olimpico sarà ai Mondiali in vasca corta di Pechino, ma ammette la fatica di ritrovare la motivazione. Le nuove regole, la concorrenza americana, l’obiettivo Los Angeles 2028 e il bisogno di raccontare anche ciò che resta fuori dalle piscine: «Siamo visti solo come sportivi, quello che c’è dietro non si racconta mai»

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Thomas Ceccon ha le idee chiare anche quando i suoi «non lo so» sembrano affermare il contrario. Sciolte riserve e dubbi generali, il campione olimpico dei 100 metri dorso a Parigi 2024, medagliato mondiale e europeo, detentore del record del mondo sulla distanza (e, con Sara Curtis nei 50 dorso, unici italiani in elenco), ha confermato: sarà ai Mondiali in vasca corta di Pechino che si svolgeranno dall’1 al 6 dicembre 2026, ai quali era già qualificato grazie ai risultati agli Europei di Parigi dello scorso agosto.

La lista convocati del dt Cesare Butini lo include, un post su X sigilla la certezza a pochi giorni da una domenica sportiva all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano, dove Ceccon si è mostrato nel ruolo brillante di allenatore accanto al fedele coach Alberto Burlina, da un decennio propulsore del suo talento acquatico.

Durante la swim clinic il nuotatore vicentino si è lasciato travolgere dall’affetto dei fan di tutte le età, vigilando sui loro movimenti in vasca con consigli e trucchi del mestiere, in una veste forse propiziatoria a un futuro che non ha ancora intenzione di accelerare.

Come va questo pre-stagione della vasca corta?

Va. Nel senso che ho iniziato tardi la preparazione, perché sono tornato dal Messico il 25 settembre, quindi mi sono allenato poco. Ho fatto un po' più fatica rispetto agli altri anni a ricominciare. Diciamo che sta andando, però sono ancora un po' indietro.

Qualche tempo fa aveva detto di non avere molta voglia di nuotare. Le è tornata?

No, ancora no. In realtà ancora meno del solito, per il fatto che ho ricominciato così tardi e in questo modo diventa complicato: dopo un mese e mezzo che fai poco e non nuoti, tornare ad allenarsi è più difficile.

In questi Mondiali debutteranno le nuove regole della World aquatics sul numero di atleti che potranno qualificarsi per le finali delle gare più veloci (50, 100 e 200): in semifinale saranno in 20, in finale 10 invece dei soliti 8. Da atleta cosa ne pensa?

Sicuramente dà la possibilità a più atleti di fare la finale, poi c'è anche la regola dei tre per nazione se tu facevi la Coppa del Mondo, non ho capito bene, ma stanno implementando queste nuove regole. Secondo me potrebbe essere una cosa interessante, in fondo due persone in più in finale, perché no? Non abbiamo mai visto fare una roba simile, vedremo che risultati porta. Magari più gente che entra nella finale significa un po' più di competizione, qualche scambio maggiore, però è ancora tutto da vedere.

Come novità c’è anche un’altra regola, relativa all’immersione all’arrivo estesa a 5 metri («È consentito che l’atleta sia completamente immerso una volta che la sua testa abbia superato il limite dei 5 metri prima di allungarsi verso la parete d’arrivo»). Varrà per dorso, delfino e stile libero, ossia i suoi tre stili.

Secondo me questa regola l'hanno messa specialmente per il dorso. Mi ricordo che nel 2022 a Budapest io avevo preso la medaglia perché l'americano (Justin Ress, che era arrivato primo, ndr) era stato squalificato: se tu toccavi sotto e il piede, quando davi il colpo a delfino, era sotto anche quello, tu eri completamente sommerso e da regolamento era squalifica. Io avevo già fatto la premiazione, poi mi han tolto la medaglia, una follia, e lui è stato riammesso, per non so quale motivo. Adesso hanno messo questa regola qui che puoi arrivare anche sotto. Comunque non conviene per niente andare sotto quando mancano 5 m, quello è ovvio.

Perché non conviene?

Perché perdi tanta velocità, e se poi devi mettere la doppia mano per il tocco, non conviene. Sicuramente fare un po' di arrivo sott’acqua, come fa Apostolos (Apostolos Christou, il dorsista greco che ha vinto i 100 dorso a Parigi 2026, ndr) che arriva bene sotto, può essere d’aiuto.

Questi dettagli le sembrano comunque elementi su cui poter lavorare?

Sicuramente sì. Secondo me se dai un bel colpo, riesci ad andare sott’acqua e c'è meno attrito, quindi nel dorso potrebbe funzionare. Stile no, delfino penso neanche, però comunque non sapevo anche degli altri stili.

Una grande domanda che le fanno sempre tutti: quali gare farà?

Dove? (Ride, ndr).

Intanto a Pechino, poi tutto il resto. In sostanza, su cosa sta lavorando?

Sto lavorando sempre sul dorso, anche perché non ho tutto il tempo per fare altro, quindi rimarrei sul dorso. Sul resto... potrei dirle una cosa, e poi sono gare che non faccio, e se cambio idea ha scritto una roba che non è vera. L’unica cosa che so è che non lo so ancora.

Magari le staffette?

Sì, quelle le devo fare. Son chiamato in causa un po' ovunque nelle staffette, quindi si fanno.

C’è un bel fermento nel mondo del dorso, non solo in vista del Mondiale ma anche in ottica Los Angele 2028; ad esempio gli Stati Uniti stanno lavorando molto bene. La stimola tutto questo tipo di lavoro in corta, anche se non è un grandissimo fan?

Mah, la corta non è così importante. Sicuramente gli americani hanno un'attenzione particolare, anche perché si allenano tanto in yard soprattutto nella stagione invernale: significa che partenze, virate e subacquee le sanno fare meglio di noi. Infatti hanno fatto sei record del mondo questo autunno (in Coppa del Mondo, ndr), quindi loro son tanto forti, non solo in corta ma anche in lunga. La corta c'è da farla ma non è il mio obiettivo principale, anche perché sennò non sarei andato in Messico.

Guardiamo proprio al futuro. Mondiali in vasca lunga a Budapest 2027, e poi Los Angeles. Ci pensa? Come?

Ci penso, però un passo alla volta. In questo periodo cerco di fare le cose con calma: se penso troppo in là, diventa troppo lungo. Quindi penso a fare il mio ogni settimana, meglio che riesco. Poi ci sono le gare di mezzo, appunto il Mondiale di Pechino, poi Budapest l'anno prossimo, ci sarà anche una Coppa del Mondo con un po’ di gare, e farà anche da qualifica per chi fa i 50, se uno fa anche i 100. In teoria siamo disponibili per farlo.

Una volta Matteo Berrettini ha detto che di un atleta gli piacerebbe fosse raccontato di più il lato umano che quello competitivo. È d'accordo?

È vero. Siamo visti tanto come sportivi e basta, però quello che c'è dietro non si racconta mai. Forse è anche meno interessante rispetto a una carriera, perché quando sei a fare una partita di tennis, di cosa parli? Del tennis, ovvio. Però secondo me qualche volta bisognerebbe raccontare la propria storia, ecco, perché magari uno perde una partita, o la vince, e c'è una determinata reazione rispetto a un’altra: però tu da fuori non lo sai, e uno facendo le interviste può nascondere quello che magari c'è dietro. Quindi sono assolutamente d’accordo.

Ultima domanda. In fondo, cosa le piace del nuoto?

Mi piace il nuoto in generale. Lascia stare le gare o il fatto che ho il rigetto di andare ad allenamento la mattina, è il nuoto in sé che mi piace. Nuotare, lo stare in acqua, mi è sempre piaciuto. E continua a piacermi.

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