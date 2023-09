Durante la Grande Recessione il discorso pubblico sull’economia ha attraversato una sorta di Grande delusione.

La maggior parte degli americani, per gran parte della storia del paese, ha sempre creduto che il futuro sarebbe stato portatore di maggiore ricchezza per sé e i propri discendenti. Nonostante le crisi economiche ricorrenti, la storia complessiva sembrava essere una storia di progresso per ogni strato della popolazione.

Queste speranze sono state ampiamente confermate: la qualità di vita della classe operaia americana per buona parte del ventesimo secolo, ad esempio, è stata di gran lunga superiore a quella degli americani benestanti di una o due generazioni prima.

Tuttavia, dopo la crisi finanziaria del 2008 questi presupposti sono stati rovesciati da un periodo di intensa sofferenza economica, unito a un ritrovato interesse tra gli economisti sul tema della disuguaglianza. Le previsioni di declino economico hanno preso il sopravvento sulla conversazione. L’America, un paese da sempre noto per il suo inveterato ottimismo, è arrivato a temere il futuro, in cui ora sembrava che la maggior parte delle persone avrebbe avuto sempre meno.

Gli argomenti

Tre argomenti hanno offerto il fondamento intellettuale per la Grande delusione.

Il primo, avanzato con autorevolezza dall’economista del Mit David Autor, è stato che i salari della maggior parte degli americani sono rimasti bloccati per la prima volta a memoria d’uomo. Anche se il reddito dell’americano medio è all’incirca raddoppiato una volta per generazione nel secolo precedente, la crescita salariale di gran parte della popolazione ha iniziato ad arrestarsi negli anni Ottanta. Nel 2010 sembrava che gli americani più poveri avessero davanti a sé un futuro in cui non potevano più aspettarsi alcun reale miglioramento del proprio tenore di vita.

Il secondo argomento aveva a che fare con l’impatto della globalizzazione sulla distribuzione mondiale del reddito. In un grafico che è diventato noto come la “curva dell’elefante”, l’economista serbo-americano Branko Milanović ha sostenuto che le persone più povere del mondo vedevano soltanto una piccola crescita del proprio reddito; i percentili medi beneficiavano enormemente della globalizzazione; quelli del segmento medio-alto, tra cui molti lavoratori del settore industriale e dei servizi nei paesi ricchi, inclusa l’America, avevano visto i loro redditi ristagnare; i più ricchi invece facevano grandi profitti.

La globalizzazione, a quanto pare, è stato un bene per metà, decisamente una cosa preoccupante per la metà inferiore dei salariati delle economie industrializzate come gli Stati Uniti.

L’ultimo, e più radicale, argomento, era sulla natura e sulle cause della disuguaglianza. Anche se gran parte della popolazione teneva il proprio in prosperità, la ricchezza e il reddito degli americani più ricchi aumentavano rapidamente. Nel suo best seller, a sorpresa, Capital in the Twenty-First Century del 2013, l’economista francese Thomas Piketty suggeriva che questa tendenza sarebbe probabilmente continuata.

Poiché i rendimenti del capitale avevano da tempo superato quelli del lavoro, Piketty sembrava suggerire che solo un evento calamitoso come una grande guerra – o una trasformazione politica radicale, che non sembrava essere all’orizzonte – avrebbe potuto contribuire a frenare una tendenza verso una disuguaglianza sempre maggiore.

Compressione inattesa

La Grande delusione continua a modellare il modo in cui molti americani pensano allo stato attuale e futuro dell’economia. Ma poiché la pandemia e l’aumento dell’inflazione hanno alterato l’economia mondiale, le basi intellettuali della tesi hanno cominciato a vacillare. Le ragioni del pessimismo economico hanno cominciato a sembrare meno convincenti di quanto non fossero una volta. È tempo di rivedere i principi fondamentali della Grande delusione?

Autor è uno dei più eminenti economisti del lavoro negli Stati Uniti e negli ultimi dieci anni ha prodotto molte delle prove sulla stagnazione dei redditi dei lavoratori americani, specialmente i non laureati.

In un articolo molto influente del 2010, Autor scriveva che l’economia statunitense si stava biforcando. Mentre la domanda di lavoratori altamente qualificati era aumentata, la domanda di «lavori a salario medio, colletti bianchi e colletti blu» si stava invece contraendo.

L’economia americana, che un tempo aveva offerto molti posti di lavoro per la classe media, si stava dividendo in uno strato professionale molto ricco e una vasta parte restante sempre più povera. Il risultato complessivo, secondo Autor, è stato «un calo del guadagno reale per i lavoratori senza una formazione universitaria» e «un forte aumento della disuguaglianza nei salari».

A confronto con i lavori passati sulla riduzione dei salari per un segmento significativo della forza lavoro americana, Autor in questo articolo sembra molto più ottimista. In un documento preliminare pubblicato all’inizio di quest’anno, ha sostenuto che al termine della pandemia le aziende si sono trovate alla disperata ricerca di lavoratori, quindi i lavoratori a basso salario si sono trovati in una posizione contrattuale molto migliore. C’è stato un rovesciamento notevole delle fortune economiche.

Scrive Autor: «La crescita salariale sproporzionata nella parte inferiore della distribuzione ha ridotto il premio salariale dei laureati e ha invertito l’aumento della disuguaglianza salariale aggregata di circa un quarto dal 1980». I grandi vincitori delle recenti tendenze economiche sono proprio quei gruppi che erano rimasti fuori nei decenni precedenti: «L’aumento dei salari è stato particolarmente forte tra i lavoratori sotto i 40 anni e senza una laurea».

Anche dopo aver tenuto conto dell’inflazione, mostra Autor, il quarto inferiore dei lavoratori americani ha visto un aumento significativo del reddito per la prima volta da anni. Lo studioso che in precedenza aveva scritto di «polarizzazione» nella forza lavoro statunitense ora concludeva che l’economia americana stava vivendo una «compressione inattesa». In altre parole, il divario di ricchezza si stava riducendo con una velocità sorprendente.

Aggiornare la curva

Autor non è l’unico economista di spicco a mettere in discussione i fondamenti della Grande delusione. Secondo Milanović, la sua “curva dell’elefante” si era rivelata così influente in parte perché aveva confermato i timori di tante persone sugli effetti della globalizzazione. Il suo famoso grafico, ha ammesso poi, era una «conferma empirica di ciò che molti pensavano». Ora non si dice più così certo di quel pezzo di saggezza convenzionale.

Qualche anno fa Milanović si è messo ad aggiornare la curva dell’elefante originale, che si basava su dati dal 1988 al 2008. Il risultato è stato uno shock, in positivo. Dopo aver incluso i dati per un altro decennio, fino al 2018, la curva ha cambiato forma. Invece della caratteristica «sale, scende, risale», che aveva dato alla curva il suo nome virale, il suo gradiente costantemente discendente ora sembrava dipingere un quadro diretto e molto più ottimista.

Nel corso dei quattro decenni ora esaminati risulta che i redditi delle persone più povere del mondo sono cresciuti molto velocemente, quelli delle persone verso la metà della distribuzione abbastanza velocemente e quelli dei più ricchi piuttosto lentamente. Le condizioni economiche globali stanno migliorando per quasi tutti e, contrariamente alla saggezza convenzionale, sono i più bisognosi, non i più ricchi, a raccogliere le maggiori ricompense.

In un recente articolo per Foreign Affairs, Milanović si spinge ancora oltre: «Spesso sentiamo dire che viviamo in un’epoca di disuguaglianza». Ma quando si guardano i dati globali più recenti, questo si rivela falso: infatti «il mondo sta diventando più equo di quanto non lo sia stato da oltre 100 anni».

Il patrono Piketty

Ad oggi Piketty rimane il patrono della Grande delusione. Non c’è pensatore che venga invocato più spesso per giustificare la teoria. Ma anche la diagnosi pessimistica di Piketty, fatta dieci anni fa, è diventata molto meno terribile.

In parte questo si deve al fatto che il lavoro di Piketty è stato oggetto di critiche da parte di altri economisti. Secondo un’argomentazione influente, Piketty ha frainteso il motivo per cui i rendimenti del capitale erano superiori ai rendimenti del lavoro in molti paesi industrializzati nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale.

Nell’argomentazione di Piketty, in assenza di pressioni concertate per impedirlo la natura del capitalismo avrebbe sempre favorito i miliardari e le grandi società rispetto ai lavoratori ordinari. Ma secondo Matthew Rognlie, economista della Northwestern University, la spiegazione di Piketty sul motivo per cui la disuguaglianza è aumentata durante quel periodo si basava su un’errata interpretazione dei dati.

Gli enormi rendimenti sul capitale nella seconda metà del ventesimo secolo, sostiene Rognlie, erano principalmente dovuti all’enorme crescita dei prezzi delle case nei centri metropolitani come Parigi e New York. Se i rendimenti del capitale erano stati maggiori dei rendimenti del lavoro in questo periodo, la ragione non era una tendenza economica generale ma specifici fattori politici, come i regolamenti edilizi restrittivi.

Inoltre, i principali beneficiari non erano i miliardari e le grandi società su cui si concentrava Piketty; piuttosto, erano il tipo di professionisti della classe medio-alta che possiedono la maggior parte del patrimonio abitativo nelle principali città.

Gli economisti continuano a chiedersi se critiche simili vadano a segno. E pur difendendo il suo lavoro, lo stesso Piketty ha iniziato a suonare una nota più ottimista sulla struttura economica a lungo termine. Nel suo libro del 2022, A Brief History of Equality, parla dell’aumento della disuguaglianza come di un’anomalia. Scrive: «Almeno dalla fine del XVIII secolo c’è stato un movimento storico verso l’uguaglianza». «Il mondo degli anni 2020, per quanto ingiusto possa sembrare, è più egualitario di quello del 1950 o di quello del 1900, che erano essi stessi per molti aspetti più egualitari di quelli del 1850 o del 1780».

Come Autor e Milanović, Piketty sembra aver concluso che la tesi della Grande delusione era, negli aspetti fondamentali, sbagliata.

Meglio del previsto

Sarebbe prematuro accantonare le preoccupazioni sulla stagnazione dei redditi o sull’aumento della disuguaglianza. I tre ex profeti di sventura sottolineano tutti il ​​ruolo che i fattori sociali e politici giocano nel plasmare i risultati economici. Di conseguenza, leggono la recente crescita dei salari per gli americani più poveri in parte come la conseguenza delle politiche economiche espansionistiche perseguite sia da Donald Trump sia da Joe Biden in risposta alla pandemia.

Allo stesso modo, gli enormi guadagni che alcune delle persone più povere del mondo hanno ottenuto negli ultimi decenni derivano in parte dagli sforzi dei loro governi di utilizzare la politica industriale per modellare l’impatto della globalizzazione sui loro paesi.

Se, come ha sostenuto Piketty, il rendimento del capitale supererà nel lungo periodo i rendimenti del lavoro dipende dalle decisioni politiche sulla tassazione e la redistribuzione, sulla forza dei sindacati e le leggi che governano i mercati del lavoro.

Le recenti buone notizie sulle nostre prospettive economiche non dovrebbero portarci a conclusioni che potrebbero rapidamente rivelarsi troppo esuberanti. Ma dovremmo anche evitare di perpetuare un pessimismo istintivo che sembra sempre meno giustificato. Sebbene il pessimismo possa sembrare intelligente o scaltro, il cinismo sulla nostra capacità collettiva di costruire un mondo migliore rende solo più difficile ottenere il sostegno per il tipo di politiche economiche di cui abbiamo bisogno per creare quel futuro.

I progressisti a volte sembrano credere di poter mobilitare le persone facendo apparire il futuro spaventoso. Ma quando gli elettori si sentono minacciati, di solito a trarne vantaggio sono i reazionari senza scrupoli che fanno promesse irrealistiche e i capri espiatori estranei.

La stagnazione dei salari e la crescente disuguaglianza sono ancora pericoli reali rispetto ai quali dobbiamo rimanere vigili, ma il fatto che un futuro economico migliore ora sembri molto più realizzabile dovrebbe essere motivo di festeggiamenti a tutto volume.

