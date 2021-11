Le notizie di oggi, 8 novembre: gli Stati Uniti riaprono oggi le frontiere dopo oltre un anno e mezzo ai cittadini di 33 paesi: Messico, Canada, Iran, Regno Unito, Cina, India, Sudafrica, Brasile e gran parte dell'Europa. Per entrare nel paese sarà richiesto avere un certificato che attesti il completamento del primo ciclo vaccinale, e uno di negatività al Covid nelle ultime 72 ore. Per gli spostamenti via terra da Messico e Canada basterà invece il certificato vaccinale.

Seconda settimana di Cop26

Inizia la seconda settimana della Cop26. Oggi i governi cercheranno un accordo sugli aiuti economici ai paesi vulnerabili per affrontare il riscaldamento globale e risarcirli dei danni arrecati.

Nel frattempo il Copernicus climate change service – il servizio per i cambiamenti climatici implementato dal programma Copernicus dell’Unione europea – ha fatto sapere che il mese di ottobre appena trascorso è il terzo ottobre più caldo mai registrato a livello globale.

Genova, scoperto giro di green pass falsi

Vendeva su Telegram green pass falsi sfruttando un giro di hackeraggio internazionale. Alla richiesta dell’utente comunicava i dati agli hacker russi con cui era in contatto, e riceveva istruzioni per il pagamento. Per poter confezionare un certificato credibile, il gruppo criminale richiedeva l’invio della copia dei documenti d’identità che venivano poi utilizzati per aprire conti on line, carte di credito o account presso le principali piattaforme di E-commerce o per compiere altri reati. Il traffico è stato scoperto grazie alla denuncia di una modella genovese. Il giovane era riuscito ad accumulare, in pochi mesi, oltre ventimila euro.

© Riproduzione riservata