Il Collettivo transfemminista, ️‍composto da docenti precarie e di ruolo, scrive un appello rivolto al mondo della scuola per una lunga settimana di proteste. Contro fascismo, guerra e patriarcato, ma anche per mettere a nudo i problemi del sistema didattico e la precarietà che lo attraversa. «Non vogliamo più accettare che il lavoro educativo venga ancora raccontato come una missione, che la cura sia confusa con una naturale vocazione femminile al sacrificio»

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Il Collettivo transfemminista ️‍Cattivə maestrə, composto da docenti precarie e di ruolo, scrive una lettera-appello alla mobilitazione, rivolta al mondo della scuola, in vista della settimana di proteste che inizia venerdì 20 novembre con lo sciopero generale e con il Transgender day of remembrance e che termina sabato 28 novembre con il corteo transfemminista di Non una di meno per l’eliminazione della violenza sulle donne.

«Siamo docenti di diverso ordine e grado della scuola pubblica. Ogni giorno entriamo in aula e sappiamo che quello che accade tra i banchi non riguarda soltanto l'apprendimento, i programmi, le discipline, l’infinita burocrazia scolastica. Nelle classi si incontrano corpi, storie, desideri, paure, relazioni. Si costruiscono modi di stare al mondo, di guardare sé stessə e lə altrə, di immaginare il proprio futuro. Si apprendono, però, anche le gerarchie, gli stereotipi e le norme che stabiliscono quali corpi sono legittimi, quali comportamenti sono ammessi, quali desideri possono essere nominati e quali devono rimanere invisibili», scrive il collettivo.

L️‍e Cattivə maestrə sottolineano poi, come «la violenza non comincia quando esplode un episodio, non è un'emergenza che irrompe all'improvviso nelle nostre vite. È radicata in una cultura patriarcale che si impara, si trasmette e si riproduce nelle relazioni quotidiane, nei linguaggi, nelle rappresentazioni, nei silenzi. Per questo la scuola ha una responsabilità fondamentale».

L’educazione sessuo-affettiva

E sottolineano, poi, come «educare alle relazioni, al consenso, al rispetto dei corpi e delle differenze significa attraversare l'intero percorso scolastico, ripensare i saperi, i linguaggi e le pratiche educative, formare chi insegna. Non possiamo permettere che l'educazione sessuo-affettiva venga trattata come un argomento accessorio, un intervento occasionale o una materia da affidare ad altrə».

Il collettivo di docenti si concentra anche sui problemi strutturali del mondo della scuola. «Sentiamo forte anche l’esigenza di ricordare che la scuola è un luogo di lavoro attraversato da precarietà, gerarchie e carichi di cura spesso invisibili», scrivono. «Noi non vogliamo più accettare che il lavoro educativo venga ancora raccontato come una missione, che allə docenti si chieda disponibilità illimitata, che la cura venga confusa con una naturale vocazione femminile al sacrificio. La possibilità di trasformare la scuola passa anche dal riconoscimento del nostro lavoro, dalla libertà di insegnamento, dalla formazione e dalle condizioni materiali per poterlo fare».

Salari bassi, stress, bornout

E affrontano uno dei temi molto cari a Tempo pieno, quello dei salari bassi del corpo docente. «Le retribuzioni delle e degli insegnanti italiani sono tra le più basse in Europa, a fronte di responsabilità e carichi di lavoro che continuano ad aumentare. La svalutazione economica del lavoro educativo si accompagna a una crescente usura psicologica: il sovraccarico burocratico, la reperibilità costante, il lavoro emotivo e relazionale, la mancanza di risorse e di riconoscimento producono stress, sofferenza e burnout».

Non si tratta, scrivono ancora, «di fragilità individuali né di una difficoltà personale a reggere il lavoro, ma di una questione strutturale e politica che riguarda l'organizzazione della scuola e le condizioni in cui lavoriamo. Non possiamo continuare a chiedere allə docenti di farsi carico di tutto, mentre si sottraggono risorse, tempo e possibilità di cura anche a chi ogni giorno sostiene le relazioni educative. La salute mentale di chi insegna non può essere separata dalle condizioni materiali e dall'organizzazione del lavoro».

E sottolineano come «rivendicare condizioni di lavoro dignitose significa anche rivendicare la possibilità di costruire una scuola diversa, a partire da ciò che ogni giorno attraversa le nostre aule».

Il collettivo, poi, sposta il focus sul sistema educativo e i modelli che propone. «Oggi, mentre la guerra ridisegna le gerarchie tra le vite che contano e quelle sacrificabili, avanza un progetto politico autoritario e fascista, attraversato da razzismo e maschilismo, che alimenta l'ostilità verso le persone migranti e razzializzate e si scaglia contro le pratiche transfemministe, l'autodeterminazione e la libertà di insegnamento». È proprio la scuola uno dei terreni decisivi di questo conflitto: «Non vogliamo che diventi un luogo di disciplinamento, che prepari all'obbedienza e riproduca modelli familiari e sociali obbligati, gerarchie di genere e discriminazioni razziste».

Una scuola contro sessismo, razzismo e discriminazione

Lə Cattivə maestrə spostano, poi, l’attenzione sul, possibile, diverso, modello educativo: «Vogliamo una scuola capace di contrastare ogni forma di sessismo, razzismo e discriminazione.

Vogliamo una scuola che renda possibile immaginare e praticare altre forme di relazione e di convivenza, che apra possibilità invece di chiuderle, che non insegni a riconoscere come inevitabile il mondo così com'è».

E ancora: «Vogliamo una scuola pubblica laica, transfemminista, antirazzista e inclusiva. Una scuola che non disciplini i corpi, non patologizzi le differenze, non cancelli le soggettività trans e non binarie, non riproduca la divisione tra ciò che è considerato sapere e ciò che deve rimanere nascosto sotto il banco: le emozioni, la sessualità, i sentimenti, le esperienze, le domande che lə ragazzə portano con sé. Vogliamo poter insegnare senza censura e senza paura».

Una settimana di mobilitazione

È per difendere queste possibilità, scrivono «per una scuola che riconosca il valore del lavoro docente e garantisca libertà, diritti e autodeterminazione – e dare forza alle nostre rivendicazioni che scegliamo di mobilitarci»

Nella settimana di mobilitazione di Non Una Di Meno, che si articolerà nelle tre giornate del 20, 25 e 28 novembre, "Il loro mondo è finito. Rivendichiamo futuro” «portiamo nelle piazze anche le nostre voci di insegnanti. Perché la scuola è un terreno di conflitto e trasformazione sociale, attraversato dalle tensioni e dalle contraddizioni del presente. E perché non c'è futuro senza investimenti nell'istruzione, nella sanità, nei servizi pubblici e senza il riconoscimento del valore sociale del lavoro educativo».

Per questo il 20 novembre aderiranno allo sciopero generale. «Vogliamo salari con cui vivere, non sopravvivere. Salari che restituiscano dignità alle nostre vite, in un presente sempre più segnato dal carovita. Chiediamo investimenti nella scuola, nella sanità e nei servizi pubblici, non nell'industria bellica e nelle spese militari. Vogliamo essere nelle piazze insieme allə studentə per rivendicare un presente diverso e un futuro possibile, in cui i diritti siano garantiti e si affrontino con politiche concrete la crisi climatica, il problema della casa e la precarietà del lavoro».

E ricordano che il 20 novembre è anche il Transgender Day of Remembrance (TDoR), la giornata internazionale in memoria delle persone trans uccise dalla violenza transfobica. «Saremo in piazza anche per loro, contro la transfobia e ogni violenza legata all’identità o all’espressione di genere. Perché a bambinə e adolescenti che interrogano il proprio genere siano garantiti ascolto, libertà e possibilità, anziché odio e censura».

Verso il corteo di Non una di meno

Il collettivo di docenti ricorda, poi che «Il 25 novembre saremo ancora alle 15 a Piazza Pia per contestare gli Stati Generali della Natalità convocati dal governo, le sue politiche familiste e il modello di società che pretende di imporre, stabilendo quali vite, quali famiglie e quali forme di genitorialità meritino riconoscimento». Perché, sottolineano, «Ci opponiamo a un'idea di futuro fondata sul controllo dei corpi, sulla famiglia come unico orizzonte possibile e sulla riproduzione di ruoli e gerarchie di genere. Rivendichiamo il diritto di bambinə e adolescenti a crescere liberamente, a conoscere, a scegliere, a costruire relazioni fuori dai modelli obbligati».

La settimana di mobilitazione si concluderà il 28 novembre con la manifestazione nazionale di Non Una Di Meno a Roma, con appuntamento alle 14 in Piazza della Repubblica. «Porteremo con noi ciò che attraversa ogni giorno le nostre classi e i nostri luoghi di lavoro: conflitti, interrogativi e pratiche di resistenza. Al fianco di chi mette in discussione le gerarchie, rompe i ruoli imposti e rivendica libertà, diritti e autodeterminazione».

La lunga lettera termina, con le rivendicazioni del collettivo «Siamo cattivə maestrə perché non insegniamo a stare al proprio posto. Perché non insegniamo ad accettare il mondo così com'è, ma a immaginare e praticare la possibilità di trasformarlo.Contro la violenza patriarcale, contro la guerra e il fascismo».





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