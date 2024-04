La solitudine di papa Francesco; sembra essere questa la condizione nella quale si trova in questo momento il capo della chiesa cattolica, tuttavia si tratta di una solitudine più voluta che imposta. Molte delle ultime decisioni di Bergoglio, infatti, oltre ad essere sorprendenti nel merito, contraddicono quella volontà di affermare il principio sinodale nella vita della chiesa.

Così, dopo aver chiamato l’estate scorsa a Roma forse uno dei pochi collaboratori di cui il pontefice pare fidarsi, ovvero il cardinale argentino Víctor Fernández, attuale prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, Francesco sta procedendo a ritmo serrato a dare corpo a quella visione di chiesa descritta e annunciata molte volte nel corso dell’ultimo decennio. Che il tutto vada a scapito di quel sinodo generale della chiesa, convocato dallo stesso Bergoglio, per arrivare a scelte più condivise e collegiali, coinvolgendo anche i laici in questo percorso, non è più una priorità, anzi il sinodo sembra oggi una creatura quasi senza scopo.

Il papa del resto ha fretta, consapevole che il suo tempo alla guida della chiesa, varcata la soglia degli 87 anni, non sarà molto, ha operato un cambiamento a 360 gradi del proprio modo di procedere; quindi avanti tutta, un po’ più papa re, un po’ meno vescovo di Roma.

Il problema Ratzinger

Non può passare inosservato che Bergoglio ha accelerato su alcuni temi a partire dalla morte di Benedetto XVI; una presenza ingombrante quella del papa emerito per Francesco, evidentemente più di quanto si lasciasse intendere.

Ne è riprova la nomina al vertice del Dicastero per la dottrina della fede – che fu lo strumento principe dell’azione teologica e di governo di Ratzinger – appunto del cardinal Fernández, accompagnata da una lettera del papa che dichiarava chiusa la stagione dell’ex sant’Uffizio quale organismo di controllo: «La chiesa», scriveva Francesco nel luglio del 2023, «ha bisogno di crescere nella sua interpretazione della Parola rivelata e nella sua comprensione della verità, senza che ciò implichi imporre un unico modo di esprimerla.

Perché le diverse linee di pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare dallo Spirito nel rispetto e nell'amore, possono far crescere anche la chiesa. Questa crescita armoniosa preserverà la dottrina cristiana più efficacemente di qualsiasi meccanismo di controllo».

Il contrario, dunque, di quanto aveva fatto Ratzinger prima da prefetto e poi da papa. Così si arriva in pochi mesi a Fiducia supplicans, il documento che consente le benedizioni delle coppie omosessuali, e di recente a Dignitas infinta, la Dichiarazione sulla dignità umana, forse un po’ arraffazzonata nei contenuti nonostante i cinque anni di elaborazione che, se da una parte conferma la classica dottrina della chiesa su temi eticamente sensibili quali aborto, eutanasia, teoria del gender, dall’altra, nell’impostazione bergogliana, associa questi temi alle grandi questioni sociali dell’epoca: guerra, povertà, tratta delle persone, violenza contro le donne.

Stabilendo, in tal modo, che non c’è una sorta di verità “maggiore” e una “minore” nella difesa della vita e della morale.

Anche in questo caso, non sembra che le tante proteste levatesi dal mondo cattolico lgbtq per la facilità con cui è stata liquidata la discussione sulla diversità sessuale – dal papa che maggiore sensibilità aveva mostrato sull’argomento – tornando al classico biblico «Dio li creò maschio e femmina», tocchino più di tanto la Santa Sede interessata soprattutto a smantellare l’impostazione di chi lo aveva preceduto più che a sviluppare una discussione in senso sinodale.

Nel frattempo, dalla Germania e da altri ambienti cattolici “liberal” in giro per il mondo, sono arrivate bordate ad alzo zero contro la parte bioetica della Dichiarazione, segno che aggiungere i temi sociali in chiave progressista mantenendo intatto l’armamentario tradizionalista sul resto, è un artificio che non può essere più digerito.

Il sinodo svuotato

E in fondo anche i tanti riferimenti al legame fra lo stesso Francesco e Benedetto XVI, rivendicati da Bergoglio in numerose interviste, dipingendo un Benedetto XVI suo alleato mal consigliato quando non addirittura manipolato dal suo segretario, monsignor Georg Gäswein, descritto come una sorta di Rasputin alla corte vaticana, non solo è poco credibile vista anche la caratura del personaggio, ma sembra in realtà la spia di un disagio autenticamente vissuto nell’arco del pontificato dallo stesso papa argentino (per altro sembra che Francesco ora, stia per nominare nunzio apostolico Gäswein, per chiudere la vicenda).

Infine, un ulteriore colpo di freno al sinodo che doveva segnare una nuova tappa sulla strada della riforma intrapresa dal Concilio Vaticano II, Francesco l’ha dato istituendo ben dieci gruppi di lavoro – sui temi emersi dalla prima fase dell’assise sinodale, dall’ecumenismo ad «alcune questioni teologiche e canonistiche intorno a specifiche forme ministeriali» (compreso il diaconato femminile) – che accompagneranno il sinodo fino alla fase finale di ottobre, ma poi (sorpresa) proseguiranno i loro lavori fino al giugno del 2025 e, soprattutto, saranno coordinati dai vari dicasteri della Curia romana; resta da vedere che peso reale avranno, a questo punto, le deliberazioni prese dall’assemblea sinodale del prossimo ottobre.

Caos nella diocesi del papa

Ancora, fra le decisioni sorprendenti prese dal papa nell’ultimo periodo c’è la defenestrazione del cardinale vicario per la diocesi di Roma Angelo De Donatis, nominato penitenziere maggiore (un ruolo minore in Curia) e fatto quindi dimettere dall’incarico che ricopriva. Il fatto è che De Donatis ha 70 anni, mentre il limite canonico che impone di presentare la rinuncia della guida di una diocesi per un vescovo è di 75 anni, senza considerare che, se non ci sono ostacoli particolari, il papa concede spesso qualche anno di proroga.

Francesco mandando via il suo vicario in anticipo ha compiuto un atto che ha pochi precedenti storici, il che non è di per sé un fatto scandaloso, tuttavia non sono chiare – trasparenti – le ragioni della scelta adottata dal pontefice. È noto che un anno fa Francesco aveva promulgato una nuova costituzione apostolica, In ecclesiarum communione, con la quale riorganizzava la “sua” diocesi, esautorando di fatto il cardinale vicario e assegnando i poteri reali al vicegerente, uno dei vescovi ausiliari (attualmente mons. Baldassarre Reina) che, su diverse questioni anche di carattere amministrativo, ora risponde al vescovo di Roma, cioè al papa stesso.

Non per caso il pontefice ha deciso di soprassedere alla nomina di un nuovo cardinale vicario. Ma cosa c’è dietro un simile trambusto? Di certo si sa che nel 2021 venne avviato un audit contabile da parte dell'ufficio del revisore generale della Santa Sede sulla diocesi di Roma. Fra le cose da valutare c’erano i bilanci consuntivo e previsionale, oltre a vari aspetti dell'amministrazione e delle procedure, come gli investimenti finanziari, la gestione del patrimonio, compreso quello immobiliare, e le risorse umane.

Dei risultati di quell’indagine interna non si è saputo nulla, come del resto è un mistero ben custodito la reale situazione finanziaria della diocesi del papa per la quale si vocifera che sia sull’orlo della bancarotta, ma si tratta, appunto, solo di voci di corridoio.

De Donatis è finito pure nell’occhio del ciclone per una maldestra gestione del caso di Marko Ivan Rupnik, il celebre ex gesuita artista-teologo, accusato di abusi sessuali e di potere da numerose religiose appartenenti alla comunità Loyola, da lui stesso fondata. Rupnik – che pure a lungo ha goduto dell’appoggio di Bergoglio – è stato difeso da De Donatis fuori tempo massimo; d’altro canto i suoi mosaici adornano la cappella del seminario maggiore di Roma, un lavoro i cui costi non sono noti.

Al di là di Rupnik, tuttavia, nella diocesi della capitale, non si sa quale sia lo stato delle cose sul tema abusi, anche sotto questo aspetto la trasparenza non è di casa.

Francesco, dunque, sempre più solo e forse isolato, non si fida quasi di nessuno, fa e disfa in base a criteri che a volte si possono intuire, in altri casi si fa fatica a cogliere, rilascia interviste in cui decide di cedere a polemiche di vario genere e procede senza indugio verso il Giubileo, un anno densissimo di appuntamenti.

Non si governa con le ginocchia, ha detto negli ultimi mesi Francesco con riferimento ai problemi di salute che lo affliggono da tempo e alle voci ricorrenti di chi parlava di una sua rinuncia, ma forse, la questione, sta ormai diventando più ampia.

