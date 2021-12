Sulla base delle prossime decisioni del Cts si esprimerà il Consiglio dei ministri. Il sottosegretario Sileri: «La variante Omicron è molto più rapida non solo come numero di contagi, ma anche nel suo ciclo all'interno dell'organismo, quindi è sensato ridurre l’isolamento»

Le notizie di oggi 28 dicembre: domani, 29 dicembre, è prevista la prossima riunione del Cts per valutare la quarantena breve; in Yemen riprendono i voli umanitari dopo la chiusura dell’aeroporto; tra il 10 e il 13 gennaio si terranno le trattative con la Russia per la sicurezza in Ucraina

La riunione del Cts per la quarantena breve

Il Cts, Comitato tecnico scientifico, si riunirà mercoledì 29 dicembre per valutare nuove regole anti-contagio che tengano conto della diffusione della variante Omicron da un lato, che sta facendo registrare contagi record, e della terza dose dall’altro già somministrata a oltre 17 milioni di persone, il 29,8 per cento della popolazione .

Uno dei punti all'ordine del giorno sarebbe la quarantena breve, cioè un isolamento ridotto nei tempi per chi sia venuto in contatto con persone positive ma abbia già ricevuto la terza dose (booster).

«Ogni scelta deve avere una base scientifica e dati che mettano in sicurezza il paese», ha osservato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nel corso della trasmissione Mattino 5 su Canale 5. «La variante Omicron è molto più rapida non solo come numero di contagi, ma anche nel suo ciclo all'interno dell'organismo, quindi è sensato ridurre la quarantena e l'isolamento».

L’epidemiologo Donato Greco del Cts, su Sky Tg24, in riferimento a Omicron ha spiegato che «questo virus ha una trasmissibilità di alcuni giorni, con una notevole variabilità, perché il tempo di incubazione va da 2 a 14 giorni e all'interno di questo range è pensabile discutere di una abbreviazione della quarantena orientata al tempo di guadagno per vaccinarne di più».

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, dall'hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo, dove si è recato in visita, ha affermato che «le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo cosa mettere in campo».

Il Cts si esprimerà sulla base dell’andamento della curva epidemiologica e dei tamponi effettuati fino a mercoledì 29 dicembre.

Quanto sarà deciso dal Comitato sarà poi discusso nel Consiglio dei ministri che si riunirà presumibilmente il giorno dopo.

Roma, morto un operaio sul luogo di lavoro

Un operaio è morto a Roma, in via Merulana, cadendo da una impalcatura.

Sul posto sono intervenuti la Asl e i vigili del fuoco per la verifica del ponteggio interessato dall'incidente. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

In Yemen riprendono i voli umanitari

L'aeroporto di Sanaa, la capitale dello Yemen «è pronto a ricevere voli» dalle Nazioni Unite e da altre agenzie umanitarie internazionali, secondo quanto affermato oggi, 28 dicembre, dai ribelli yemeniti Houthi.

I ribelli Houthi, che detengono il controllo della capitale e di gran parte del nord dello Yemen, hanno autorizzato la ripresa temporanea dei voli umanitari.

Erano stati interrotti una settimana fa, in seguito alla chiusura dell’aeroporto, disposta dai ribelli per far fronte agli attacchi aerei su Sanaa, a opera della coalizione guidata dai sauditi.

I colloqui con la Russia per la sicurezza in Ucraina

Il prossimo 10 gennaio, a Ginevra, si incontreranno le delegazioni degli Stati Uniti e della Russia per discutere la questione della sicurezza in Ucraina, teatro di tensioni militari tra la Russia e la Nato.

Un portavoce dell'amministrazione Biden ha annunciato il bilaterale del 10 gennaio, ieri 27 dicembre. Inoltre ha riferito che il 12 gennaio ci sarà un incontro tra la Russia e la Nato; mentre per il 13 gennaio era già fissato un incontro multilaterale in ambito Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che comprende i membri della Nato, la Russia, l’Ucraina e altri stati ex sovietici.

Questa mattina la data del 10 gennaio è stata confermata dal ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, come riportato dall’agenzia di stato Tass: «Le consultazioni bilaterali russo-statunitensi si svolgeranno il 10 gennaio a Ginevra».

