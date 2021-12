Il verdetto si avrà il 10 gennaio prossimo. L’ex leader birmana era già stata condannata a due anni di prigione per incitamento al dissenso contro i militari

Le notizie di oggi, 27 dicembre: è stato rinviato al 10 gennaio il verdetto atteso per oggi al processo all'ex leader birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, accusata di importazione illegale e possesso di walkie-talkie e violazione delle restrizioni Covid.

Aung San Suu Kyi era già stata condannata a due anni di prigione per incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid. La condanna era arrivata da parte della giunta militare che ha preso il potere in Birmania con un colpo di stato lo scorso febbraio, dopo una breve parentesi politica in cui San Suu Kyi e i militari dividevano il potere.

La ripresa dei colloqui sul nucleare

Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha riferito che Teheran vuole che il prossimo round di colloqui sul nucleare si concentri sul raggiungimento dell'accesso illimitato alle entrate petrolifere.

Una dichiarazione che arriva il giorno della ripresa dei colloqui sul nucleare a Vienna, dopo un breve stop. Intanto si fa sempre più esigua la possibilità di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti e i paesi europei.

Somalia, il presidente sospende il premier Roble

Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmajo, ha annunciato che sospenderà il primo ministro Mohamed Hussein Roble, una decisione legata a una disputa sulle elezioni più volte rimandate nel paese.

«Il presidente ha deciso di sospendere il primo ministro Mohamed Hussein Roble e porre fine ai suoi poteri a seguito di accuse di corruzione», ha affermato l'ufficio del presidente in una nota, accusando il primo ministro di avere interferito in un'indagine su una compravendita di terreni.

