Le notizie di oggi 7 gennaio: il presidente della regione Campania annuncia che le elementari e le medie non riapriranno; Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta vanno verso la zona gialla; è raddoppiata l’incidenza dei contagi nella settimane tra il 31 dicembre e il 6 gennaio; oltre 2mila presidi chiedono al governo di rimandare il rientro a scuola; l’Australia blocca alla frontiera un’altra tennista; le priorità della presidenza francese di turno all’Ue; i no-vax organizzano manifestazioni di piazza contro l’obbligo vaccianale, per sabato 8 gennaio; in Cina 20 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, dopo un’esplosione in una mensa; a Londra l’esercito soccorre gli ospedali in forte carenza di personale sanitario

La Campania non riaprirà le scuole elementari e medie

«È irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Covid, Monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute

Dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, al 6 gennaio, l’incidenza dei casi positivi ogni 100mila abitanti risulta raddoppiata rispetto a quella registrata la scorsa settimana. Si passa da 783 su 100mila abitanti a 1.669. Il tasso di contagio Rt sale a 1,43, una settimana fa era 1,18.

Le regioni in cui l’incidenza è stata più alta, in questa settimana, sono: la Toscana, con 2.680 casi per 100 mila abitanti, la Lombardia, con 2.578,1, e la Valle d'Aosta, con 2.255,9.

In aumento anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, pari al 15,4 per cento, contro il 12,9 per cento della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche passa invece dal 17,1 per cento del 30 gennaio al 21,6 del 6 gennaio.

Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta andranno ad aggiungersi al gruppo di regioni in fascia gialla. In tutte e quattro le regioni infatti sono state superate entrambe le soglie critiche di occupazione: del 15 per cento in area medica e del 10 per cento in terapia intensiva.

Le regioni-province autonome in cui il tasso di occupazione in terapia intensiva è maggiormente cresciuto sono: la provincia autonoma di Trento, al 27,8 per cento di occupazione, le Marche al 23,9 per cento e il Piemonte al 21,7 per cento. La soglia critica per le terapie intensive è il 10 per cento.

La maggiore occupazione dei reparti di area medica si registra invece in Valle d'Aosta, al 42,4 per cento, Liguria, al 34,2 per cento e Calabria, al 33,7 per cento. La soglia critica in area medica è fissata al 15 per cento.

Scuola, oltre 2mila presidi chiedono di rimandare il rientro

In vista del ritorno a scuola, dopo le vacanze natalizie, previsto per lunedì 10 gennaio, 15 presidi hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e ai presidenti delle regioni e delle province autonome, per chiedere di rimandare il rientro a scuola di 15 giorni, attivando nel frattempo la didattica a distanza. Al momento sono oltre 2mila le sottoscrizioni, sul totale di circa 8mila presidi italiani.

«Abbiamo personale sospeso perché non in regola con la vaccinazione obbligatoria e, ogni giorno di più, personale positivo al Covid, che non potrà prestare servizio e nemmeno potrà avere, nell’immediato, un sostituto», scrivono i dirigenti scolastici nella lettera.

I presidi hanno manifestato la preoccupazione di non poter gestire il rientro a scuola a causa dell’assenza di personale: «Non sapremo, privi di personale, come accogliere e vigilare su bambini e ragazzi. Altrettanta preoccupazione grava sulle probabili assenze del personale Ata. Ci troveremo nell'impossibilità di aprire i piccoli plessi e garantire la sicurezza e la vigilanza».

Pertanto hanno chiesto «una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per due settimane» in quanto «sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa».

L'Australia blocca l’ingresso nel paese a un’altra tennista

L’Australia ha fermato alle frontiere un’altra tennista. Si tratta della ceca Renata Voracova, arrivata a Melbourne per partecipare, a partire dal 17 gennaio, agli Australian Open, il primo dei quattro tornei di tennis annuali del Grande Slam.

Secondo quanto riferisce la Bbc, la tennista ceca al momento sarebbe trattenuta nello stesso hotel in cui si trova tennista serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, bloccato martedì 4 gennaio dalla polizia di frontiera di Melbourne, per una esenzione dal vaccino ritenuta non valida dalle autorità australiane.

Nel caso di Renata Voracova, il fermo sarebbe motivato sempre dall’esenzione vaccinale. Il governo ceco ha spiegato che l’esenzione della tennista è valida, perché dovuta ad una guarigione, arrivata dopo una recente infezione da Covid-19. E ha affermato che Renata Voracova non si ritirerà dal torneo, lasciando l'Australia.

Il governo australiano ha però replicato che che «una recente infezione» non implica che un cittadino straniero possa entrare nel paese senza aver completato il ciclo vaccinale.

In Australia, oltre il 90 per cento della popolazione adulta ha ricevuto almeno due dosi del vaccino.

Ue, le priorità del semestre francese

«Abbiamo la stessa volontà di fare di questo semestre un momento utile per l’Europa, di efficacia, di realizzazioni e progetti concreti a beneficio degli europei». Sono le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della conferenza stampa tenuta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione di un confronto in corso a Parigi tra il governo francese e e i commissari europei, per l’inizio del semestre della presidenza di turno francese dell’Unione.

Dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022, il Consiglio dell’Ue sarà guidato dalla Francia. Tra le priorità citate da Macron, per il semestre a guida francese, dal 1° gennaio al 30 giugno: il pacchetto clima, la sicurezza alle frontiere, la decarbonizzazione, l’agenda digitale, per creare un modello europeo, società più inclusive e la parità salariale uomo e donna.

Usa, la «persona protetta» della bomba del 6 gennaio 2021 era Kamala Harris

I media statunitensi rivelano che sarebbe stata la vicepresidente Kamala Harris, la «persona protetta» che fu evacuata il 6 gennaio 2021 dalla sede del Comitato nazionale democratico a Washington, pochi minuti dopo la scoperta di una bomba artigianale nelle vicinanze, lo riporta l’agenzia LaPresse.

L'evacuazione dalla sede del partito era avvenuta appena sette minuti dopo che la polizia aveva iniziato a indagare sulla bomba. Si era parlato di una «persona protetta», allontanata dall’edificio, ma finora non era nota la sua identità.

Nello stesso giorno, un ordigno era stato ritrovato e fatto esplodere da una squadra di artificieri anche presso la sede del Comitato Nazionale Repubblicano di Washington.

I no-vax in piazza l’8 gennaio, contro l’obbligo vaccinale

Sabato 8 gennaio, i no-vax torneranno nelle piazze, per manifestare contro l’obbligo vaccinale per gli over 50, stabilito dal nuovo decreto legge del 5 gennaio.

Si sono organizzati sul canale Telegram Basta dittatura che ha diffuso un volantino con tutte le piazze d’Italia in cui è organizzata la protesta. L’appuntamento è per le ore 16 dell’8 gennaio.

Ma la protesta è partita già nella giornata di ieri, 6 gennaio, da Venezia. Dove, una manifestazione, in cui era presente anche Stefano Puzzer, si è protratta per 10 ore. La manifestazione, come spiega Repubblica, è stata organizzata dal professor Paolo Sceusa, ex magistrato e collaboratore della Scuola superiore di magistratura, oltre che di alcune università. Ha programmato una marcia a piedi da Venezia a Roma.

Intanto nelle ultime ore si sono moltiplicati i messaggi che incitano alla violenza. Repubblica racconta che dalle indagini sui gruppi no-vax italiani è emerso che molti detenevano armi in casa, e si rifacevano a tutorial per la loro costruzione. Alcuni avevano anche precedenti per crimini ed atti di eversione.

Cina, esplosione in una mensa, 20 intrappolati

Almeno 20 persone sarebbero rimaste intrappolate, in una esplosione all’interno di una mensa, nella città cinese di Chongqing, nel distretto di Wulong. Le cause dell’esplosione sono oggetto di indagine, potrebbe essersi trattato di una fuga di gas. È accaduto poco dopo le 12, ora locale, in un edificio che ospita uffici governativi

Nove persone sono state tratte in salvo e alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale. Ma le operazioni di salvataggio, sono ancora in corso.

Londra, Esercito negli ospedali per una “eccezionale” carenza di personale

A Londra, per ovviare alla carenza “eccezionale” di personale sanitario dovuta alla diffusione del Covid-19, il ministero della Difesa ha deciso di inviare circa 40 medici militari e 160 membri del personale di servizio generale, in soccorso degli ospedali.

L'ondata di casi Covid-19, alimentata dalla variante Omicron, ha determinato l’assenza di diversi sanitari, per malattia o autoisolamento. Il presidente del consiglio della British Medical Association, Chaand Nagpaul, ha dichiarato a Sky News: «Non abbiamo mai conosciuto questo livello di assenza del personale prima». Ieri in Gran Bretagna i contagi registrati sono stati 180mila.

