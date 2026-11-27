Dopo l’approvazione del Ddl antisemitismo, abbiamo chiesto l’opinione dei nostri lettori. Quasi tutti trovano la legge «fuorviante» e «pericolosa», con pochissime eccezioni

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La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, lo scorso 17 novembre, il disegno di legge sull'antisemitismo. Il provvedimento sancisce l’adozione della definizione operativa di antisemitismo fatta dall'Ihra, l’International Holocaust Remembrance Alliance, che riconosce l'antisemitismo come «una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto». L’Ihra fornisce 11 esempi illustrati, per aiutare a riconoscere il fenomeno nella vita quotidiana, tra questi vengono citati: colpa collettiva, negazione dell'autodeterminazione, doppi standard, paragone con il nazismo, responsabilità collettiva per le azioni di Israele.

Proprio queste definizioni sono al centro del dibattito, poiché coinvolgono direttamente il governo di Israele. Per i sostenitori della legge, gli esempi servono a smascherare l’antisemitismo salvaguardando la libertà di espressione. Per i critici, al contrario, concetti come i «doppi standard» o la definizione di Israele come «impresa razzista» risultano vaghi, col rischio di sanzionare critiche politiche legittime al governo d’Israele o anche studi storici e giuridici sul conflitto israelo-palestinese.

Il Ddl approvato dalla Camera prevede anche attività di monitoraggio e contrasto dell'odio, con linee d'azione che coinvolgono forze dell'ordine, scuole, università, servizio pubblico e sport, oltre a una banca dati per gli episodi antisemiti e i reati d'odio. Inoltre, è stata istituita la figura del Coordinatore nazionale per il contrasto all'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio, con la definizione di una strategia nazionale triennale.

Nella nostra newsletter quotidiana Oggi è Domani, abbiamo posto ai nostri lettori e alle nostre lettrici delle domande sul tema, per comprendere se, secondo loro, la definizione dell’Ihra permetta di distinguere in modo sufficientemente chiaro le legittime critiche alle politiche di Israele dalle manifestazioni di antisemitismo, o se al contrario la nuova legge possa indurre giornalisti, insegnanti, studenti o cittadini ad autocensurarsi quando parlano delle politiche israeliane.

Le critiche

«La nuova legge sull’antisemitismo non rispetta la libertà di opinione», scrive un lettore, ricordando che «possiamo criticare l’operato di qualsiasi leader politico. Perché fare un’eccezione per Netanyahu?». Il rischio è quindi che una qualsiasi critica alle politiche israeliane sia considerato antisemitismo, limitando così il diritto di esprimersi liberamente. Un lettore fa notare come «”istituzioni comunitarie ebraiche” è vago: lo stato d'Israele o il governo attualmente in carica si possono definire “istituzioni comunitarie”? Criticare il capo del governo israeliano, significa “odiare” gli ebrei?»

Tra chi ha risposto al sondaggio, l’idea che «non sarà più possibile criticare Israele e le sue politiche assassine» è molto diffusa. «La legge non permette critica a Israele rappresentata dal suo governo» scrivono in tanti. Un altro lettore esprime tutta la sua preoccupazione scrivendo: «Da oggi penso che insegnanti e giornalisti eviteranno giudizi su Israele per non incorrere i ritorsioni come denunce o querele da parte di simpatizzanti di Israele». La definizione è percepita come «ingiusta» e «assolutamente fuorviante», adottarla in una legge «è davvero pericoloso» scrive un nostro abbonato.

Dal sondaggio emerge come il Ddl venga considerato «pessimo» e che «con riferimento a questa legge si potrà in futuro imporre altre censure al libero pensiero». «La nuova legge sancisce l'ingerenza dei politici sionisti israeliani sul diritto di opinione» , dice un nostro lettore. Altri si chiedono perché «non si parla più chiaramente di antisionismo senza togliere nulla quanto subito dagli ebrei con il nazismo», notando come «sarebbe più chiaro spiegare che stanno compiendo molti errori e che si stanno rendendo odiosi al mondo intero».

Nessuna restrizione di libertà

Tuttavia, non tutti considerano negativamente la definizione dell’Ihra adottata dal Ddl. «Ho letto con attenzione il Ddl contro l'antisemitismo e non ho trovato nulla che possa far temere una restrizione della libertà di espressione critica sulle scelte politiche di Israele» dichiara un lettore. Un altro abbonato esprime lo stesso punto di vista, scrivendo che «non c’è nessun motivo di aver paura nel criticare le politiche del governo israeliano» ricordando come sia «importante combattere l’antisemitismo».

Gli altri sondaggi

Il nostro ultimo sondaggio chiedeva ai lettori e alle lettrici che ci seguono cosa ne pensassero riguardo il panico nelle scuole, dopo le numerose evacuazioni in seguito ad allarmi bomba. Molti presidi hanno provveduto a far uscire tutto il personale e i ragazzi dagli edifici, per evitare ogni rischio. Nelle risposte al sondaggio, questa scelta è stata giudicata come l’unica strada percorribile.

La settimana precedente il tema era il ruolo delle forze dell’ordine nella gestitone delle occupazioni nelle scuole. Alcuni lettori hanno espresso una critica verso le proteste che rischiano di far perdere giornate di studio, ammettendo la necessità dell’intervento delle forze dell’ordine. La maggior parte, al contrario, concordava che queste ultime sono necessarie solo in situazioni di reale pericolo.

Due settimane fa il sondaggio si concentrava sulla divisione del campo largo riguardo le armi in Ucraina, con l’accordo ancora da raggiungere nel centro sinistra. Le opinioni dei lettori erano varie, tra chi condivideva l’invio di armi e chi era totalmente contrario.

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